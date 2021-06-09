Психотерапевт Николь Сакс рассказывает, как справиться с хронической болью и повысить качество жизни

Чтобы справиться с ноющей болью в пояснице, нужно снизить количество стресса. Психотерапевт Николь Сакс на своем примере узнала, что физическое недомогание может возникнуть из-за неразрешенного эмоционального конфликта. Уделяя внимание своему эмоциональному состоянию, ты не просто сможешь жить без боли, но будешь чувствовать себя счастливее. После того как врач сказал Николь, что для лечения заболевания позвоночника ей потребуется серьезная операция и она не сможет двигаться как обычно, она начала заниматься своим сознанием, пытаясь найти иной выход, и — спойлер — она его нашла. В этом эпизоде Николь рассказывает старшему директору Nike по спортивной подготовке Райану Флаэрти о своей жизни с болью, о том, как она вылечила себя и о том, как она помогает другим. Ее методы (замедление, ведение дневника и внимание к подавленным чувствам, даже если это ненависть к материнским обязанностям) помогают находить причины наших хронических болезней.