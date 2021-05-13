Молодые творческие люди меняют музыкальную и модельную индустрию

Культура
Музыкант и модель меняют стандарты
Тому и Дебе по 19 лет, они вдохновляют других и создают новые возможности для своего поколения.
В кругу своих: нас разделяет расстояние, но это не мешает нам оставаться на связи.
Мы поговорили с героями съемки Holiday 2020 LookBook о том, что сегодня означает единство.
Деба Хекмат и ее партнер Том Остин не тратят даром ни минуты.
Представители творческой молодежи, модель и музыкант, утверждают, что самоизоляция — это время для непростых дискуссий о расизме и социальных реформах, а также время для новых проектов. Им хочется, чтобы в будущем они могли сказать, что это время не прошло даром.
«Я не хочу оглянуться и понять, что у меня было три месяца, чтобы ничего не делать, и я ничего не делал», — говорит Том, рэпер из небольшого города в часе езды на север от Лондона, который создает музыку под псевдонимом Нико Б. «Да, я сидел в спальне и пытался создать кучу вещей. Мне нравится создавать вещи, которых пять минут назад еще не было и в помине».
Сюда относятся и два хитовых сингла с десятками миллионов просмотров. Деба выбирает свой собственный путь в качестве модели и активистки. Она нашла модельное агентство через Instagram и теперь активно развивает свой профиль, чтобы разрушить устаревшие стандарты красоты в творческой сфере. Деба родилась в Курдистане, а сейчас живет в Лондоне и вместе с единомышленниками регулярно устраивает дискуссии в Instagram по вопросам, которые волнуют их поколение.
«Очень сложно говорить о расизме и неравенстве, но это важно, это просто жизненно необходимо, — считает Деба. — Я всегда громко отстаиваю то, во что верю, но за последние пару месяцев такие дискуссии перешли на совершенно другой уровень».
Они познакомились через Instagram и в своем творчестве ведут борьбу против навешивания ярлыков и стереотипного мышления. Они рассказывают, что, для того чтобы изменить мир, необходимо открыть сердце другим людям, нуждающимся в поддержке. Они верят, что их поколение сможет это сделать.
«Мне нравится создавать вещи, которых пять минут назад еще не было и в помине».
Том
Как это часто сейчас происходит, вы познакомились в социальных сетях, верно?
Том: У нас был общий друг, и я думал: «Да, она классная». И я, разумеется, сразу же подписался на ее страницу, но мне пришлось быстро отписаться и подписаться снова, чтобы она заметила. Не сработало, пробовал еще раз 5–10. И наконец, она ответила, наверное, на 11-й раз.
Деба: И вот мы вместе.
Итак, вам обоим всего по 19 лет, но вы уже участвуете в таком большом количестве различных проектов. Как бы вы описали то, чем занимаетесь?
Деба: Прежде всего, я модель. Но я думаю, что за последние пару лет в этой отрасли мне удалось найти свой стиль и создать платформу для защиты молодых женщин разных рас, таких же как я, и вообще для защиты молодежи в этой отрасли. Я надеюсь, что нам удастся изменить здесь всё к лучшему.
Том: Музыка определенно на первом месте [для меня]. А через музыку я могу выйти на любой вид творчества. Например, я записал музыкальный клип. Получается, я пишу музыку и сам делаю под нее весь видеоряд. Далее я также планирую делать фотографии для дизайна обложек. Потом, возможно, создам одежду, которая будет использоваться в этом видео. Передо мной все двери для творчества, я просто открываю их и вхожу. Это музыка, кино, мода... Я терпеть не могу слово «мода»... одежда, фотография. Да, вообще всё.
Деба, расскажи о своем пути, о том, как ты представляешь женщин Ближнего Востока в творческой индустрии, каково это?
Деба: одна из главных причин, по которым я начала свой путь здесь, заключается в том, что пока я росла, я не видела никого в Интернете из Курдистана или с Ближнего Востока, кто реализовал бы себя в этой сфере. И не только я, но и многие мои друзья замечали это. Наши интересы, наше видение никто не выражал. Это нас очень расстраивало, потому что всем нам, девушкам и женщинам, внушали, что красота — это светлые волосы и голубые глаза, а ведь это просто традиционное западное представление о красоте, и никакого идеала не существует. Это просто ненормальная концепция. Это не имеет смысла.
Поэтому мы должны расширить понятие о красоте в нашей отрасли. И сейчас я чувствую, что наша отрасль становится все более разнообразной, но только в той сфере, где работаю я, это позирование и кастинги. Следующий шаг — понять, что мы можем сделать в продакшене. За кадром все еще остается очень много белокожих. Мы не сможем двигаться вперед, потому что, допустим, у нас есть 12 чернокожих моделей. Но какой в этом смысл, если вся команда по продакшену состоит из белых? Нельзя по-настоящему показать разнообразие мира, если это делается только для галочки. Мы должны добиваться справедливости для всех.
Как реагируют окружающие на вашу работу, которая меняет целые отрасли, музыку и модельную сферу?
Том: для меня это лакмусовая бумажка. [Я хочу сказать], что люди либо понимают, либо нет. Кто-то говорит: «Что это за звуки? Мне не нравится, это не музыка». А кто-то поражается: «Это гениально! Совершенно новое звучание». Хорошо, уже понятно, что это нечто совершенно новое. Но некоторые люди смотрят на это позитивно, а некоторые — не принимают ничего нового. Все зависит от восприятия и мышления. Это хорошая тема для обсуждения — моя музыка. Мне нравится, когда люди выражают свое мнение. Я всегда позволяю людям самим решать, что для них значит моя музыка.
Деба: реакции разные. Я получаю большое количество отзывов от девушек, они говорят: «Спасибо!» Думаю, это прекрасно. Для меня это единственная причина, по которой я пытаюсь продвигать перемены.
Том: да, для Дебы это невероятно важно. Она всегда говорила мне: «Раньше я хотела, чтобы вокруг было больше женщин с внешностью как у меня, чтобы были популярны модели с пышными прическами, широкими бровями или другими нестандартными чертами». А теперь она показывает мне комментарии или сообщения от девушек, которые признаются, что всегда комплексовали из-за густых бровей, а теперь принимают себя такими, какие они есть. И это невероятно. И в этом есть заслуга Дебы.
Деба: Если я могу помочь еще одной девушке полюбить свою внешность, для меня это чудо. И дело не только в моей внешности и моем происхождении. Меня почти каждый день называли шахидкой. Я слышала в свою сторону «горилла», «Чубакка». Очень обидно, когда тебе говорят такие ужасные вещи просто потому, что у тебя чуть больше волосков на руках и черные брови. И я хочу помогать девушкам становится сильнее и бороться с этой несправедливостью.
«Если я могу помочь еще одной девушке полюбить свою внешность, для меня это чудо».
Деба
«В онлайне можно говорить с людьми на важные темы и находить решения для сложных социальных задач, а не просто бесконечно пялиться в телефон».
Деба
Почему, по вашему мнению, новое поколение может объединять людей в таких масштабах?
Том: я думаю, все дело в силе социальных сетей. Во времена молодости моего отца, чтобы донести какую-то информацию до 100 человек, ему пришлось бы напечатать 1000 плакатов, а потом обойти весь город, расклеивая их. Я же могу рассказать историю, осветить событие или поделиться мнением в Instagram. И через пять минут это увидят 5000 человек. Понимаете, что я имею в виду? Возможности соцсетей поражают. С их помощью можно открыть бесконечное число дверей и изменить любой порядок вещей.
Деба: да. Это невероятно. Социальные сети — это фантастический инструмент. Их можно использовать во благо, чтобы зарабатывать деньги, распространять информацию или помогать другим людям, а можно уйти с головой в бесконечный инфопоток и разрушить себя изнутри. Нужно сделать выбор, спросить себя: «Для чего мне мой смартфон? Какой результат я хочу получить?»
Это отличный инструмент, чтобы бороться за перемены или учиться. Я не хочу просто зависать в соцсетях, бесконечно пролистывая ленту, и жалеть себя, что я не так круто выгляжу, что у меня не так много денег и прочее.
В онлайне можно говорить с людьми на важные темы и находить решения для сложных социальных задач, а не просто бесконечно пялиться в телефон, листая ленту с тоннами ненужной информации.
«Возможности соцсетей поражают. С их помощью можно открыть бесконечное число дверей и изменить любой порядок вещей».
Том
Помимо социальных сетей, кажется, у вас есть драйв, мощное стремление к изменению статуса-кво, каким бы он ни был. Люди слушают вас. Почему, как вы считаете?
Деба: думаю, наше поколение не то чтобы слишком устало, но мы не хотим больше это терпеть, и все зависит от нас. Это на самом деле так, понимаете? И мы — поколение, которое, возможно, даст старт переменам.
Белые дети ведут со своими родителями очень смелые, просто безумные разговоры, а те с ними абсолютно не согласны. Мы видели так много подобных видеороликов, в которых дети разговаривают с родителями, и дело доходит до ссоры. Но нам нужно это несогласие, этот внутренний дискомфорт.
Я всегда стремилась выражать свое мнение, особенно по вопросам расизма и неравенства. Но за последние пару месяцев такие обсуждения вышли на совершенно другой уровень. И я думаю, причина в том, что все мы оказались взаперти наедине с собой. Если людям негде выпустить весь этот гнев и злость, эту энергию необходимо куда-то приложить.
Наконец, помимо миллионов людей, с которыми вы можете общаться каждый день онлайн, как вы находите поддержку и как ощущаете силу единства?
Том: всё, что я делаю, я сразу показываю ей. Я очень ценю ее мнение. Это мотивирует. Когда вы что-то делаете, вам хочется скорее показать это другим, так? Я имею в виду, вы делаете это не только для себя.
Деба: мы оба такие разные, у каждого собственный творческий путь. Когда он видит, что у меня получается, это мотивирует его становиться лучше. Когда я вижу его результаты, я всегда говорю: «Отлично! Это действительно здорово». А затем я думаю о том, как я могу сама стать лучше. Я чувствую, как он меня вдохновляет. Том — мой источник вдохновения. Это прекрасно.
Том: мне так приятно слышать это от тебя.
Впервые опубликовано: июль 2020 г.