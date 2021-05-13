Молодые творческие люди меняют музыкальную и модельную индустрию

Деба, расскажи о своем пути, о том, как ты представляешь женщин Ближнего Востока в творческой индустрии, каково это?



Деба: одна из главных причин, по которым я начала свой путь здесь, заключается в том, что пока я росла, я не видела никого в Интернете из Курдистана или с Ближнего Востока, кто реализовал бы себя в этой сфере. И не только я, но и многие мои друзья замечали это. Наши интересы, наше видение никто не выражал. Это нас очень расстраивало, потому что всем нам, девушкам и женщинам, внушали, что красота — это светлые волосы и голубые глаза, а ведь это просто традиционное западное представление о красоте, и никакого идеала не существует. Это просто ненормальная концепция. Это не имеет смысла.



Поэтому мы должны расширить понятие о красоте в нашей отрасли. И сейчас я чувствую, что наша отрасль становится все более разнообразной, но только в той сфере, где работаю я, это позирование и кастинги. Следующий шаг — понять, что мы можем сделать в продакшене. За кадром все еще остается очень много белокожих. Мы не сможем двигаться вперед, потому что, допустим, у нас есть 12 чернокожих моделей. Но какой в этом смысл, если вся команда по продакшену состоит из белых? Нельзя по-настоящему показать разнообразие мира, если это делается только для галочки. Мы должны добиваться справедливости для всех.



Как реагируют окружающие на вашу работу, которая меняет целые отрасли, музыку и модельную сферу?



Том: для меня это лакмусовая бумажка. [Я хочу сказать], что люди либо понимают, либо нет. Кто-то говорит: «Что это за звуки? Мне не нравится, это не музыка». А кто-то поражается: «Это гениально! Совершенно новое звучание». Хорошо, уже понятно, что это нечто совершенно новое. Но некоторые люди смотрят на это позитивно, а некоторые — не принимают ничего нового. Все зависит от восприятия и мышления. Это хорошая тема для обсуждения — моя музыка. Мне нравится, когда люди выражают свое мнение. Я всегда позволяю людям самим решать, что для них значит моя музыка.



Деба: реакции разные. Я получаю большое количество отзывов от девушек, они говорят: «Спасибо!» Думаю, это прекрасно. Для меня это единственная причина, по которой я пытаюсь продвигать перемены.



Том: да, для Дебы это невероятно важно. Она всегда говорила мне: «Раньше я хотела, чтобы вокруг было больше женщин с внешностью как у меня, чтобы были популярны модели с пышными прическами, широкими бровями или другими нестандартными чертами». А теперь она показывает мне комментарии или сообщения от девушек, которые признаются, что всегда комплексовали из-за густых бровей, а теперь принимают себя такими, какие они есть. И это невероятно. И в этом есть заслуга Дебы.



Деба: Если я могу помочь еще одной девушке полюбить свою внешность, для меня это чудо. И дело не только в моей внешности и моем происхождении. Меня почти каждый день называли шахидкой. Я слышала в свою сторону «горилла», «Чубакка». Очень обидно, когда тебе говорят такие ужасные вещи просто потому, что у тебя чуть больше волосков на руках и черные брови. И я хочу помогать девушкам становится сильнее и бороться с этой несправедливостью.