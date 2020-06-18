Секрет бесконечной мотивации

Развивай безграничную страсть и упорство, определив цель своих тренировок

Какова реальная причина достигать целей в области здоровья и благополучия? В этой статье ты узнаешь, как определить цель своих тренировок и использовать ее для поддержания мотивации.



Тренировки наскучили и больше не вдохновляют? Пришло время определить цель твоих тренировок, чтобы обозначить твою мотивацию. Необходимо понять настоящие причины, которые подвигли тебя на тренировки. «Сосредоточенность на цели может вдохновить тебя продолжать, когда ты чувствуешь усталость и хочешь прекратить заниматься», — говорит мастер-тренер Nike Бранден Коллинсворт.



Почему ты тренируешься? Ответа «я хочу хорошо выглядеть без одежды» или «я хочу меньше волноваться» не достаточно. Эти мысли первыми приходят в голову, но они слишком поверхностные. Без глубинного понимания причин этих мыслей, твое желание тренироваться может угаснуть.