Образ мышления

Секрет бесконечной мотивации

От Nike Training

Секрет бесконечной мотивации

Развивай безграничную страсть и упорство, определив цель своих тренировок

Какова реальная причина достигать целей в области здоровья и благополучия? В этой статье ты узнаешь, как определить цель своих тренировок и использовать ее для поддержания мотивации.

Тренировки наскучили и больше не вдохновляют? Пришло время определить цель твоих тренировок, чтобы обозначить твою мотивацию. Необходимо понять настоящие причины, которые подвигли тебя на тренировки. «Сосредоточенность на цели может вдохновить тебя продолжать, когда ты чувствуешь усталость и хочешь прекратить заниматься», — говорит мастер-тренер Nike Бранден Коллинсворт.

Почему ты тренируешься? Ответа «я хочу хорошо выглядеть без одежды» или «я хочу меньше волноваться» не достаточно. Эти мысли первыми приходят в голову, но они слишком поверхностные. Без глубинного понимания причин этих мыслей, твое желание тренироваться может угаснуть.

«Сосредоточенность на цели может вдохновить тебя продолжать, когда ты чувствуешь усталость и хочешь прекратить заниматься».

Мастер-тренер Nike Бранден Коллинсворт

Секрет бесконечной мотивации

«Чтобы твоя цель тебя по-настоящему мотивировала, она должна быть глубоко личной и значимой для тебя», — говорит Бранден. Удели пять минут и выполни три простых шага, чтобы найти ее.

  1. Найти тихое и спокойное место для размышлений.
    Тебе не придется тратить на это долгие часы или достигать состояния дзэн, просто найди место, где ты сможешь в одиночестве поразмыслить над этим вопросом. Возьми ручку и бумагу или телефон, чтобы записывать свои мысли, это поможет тебе структурировать свои ответы.
  2. Спроси себя, чего ты действительно хочешь добиться с помощью тренировок.
     Хочешь поднимать больший вес? Бегать быстрее? Помимо физической подготовки подумай и о том, чего хочет достичь разум. Запиши первые ответы, которые пришли в голову.
  3. Теперь определи, что стоит за твоими ответами?
     Взгляни на свой список причин для тренировок и углубляйся в каждую до тех пор, пока не дойдешь до истинной эмоции. Например, если ты говоришь «Я хочу улучшить общую физическую подготовку», подумай о том, почему именно ты этого хочешь. Возможно, так ты станешь сильнее и приведешь себя в форму. И возможно, ощущение силы вселяет в тебя уверенность и радует, наполняя твою жизнь позитивом и весельем. Именно это и есть твоя цель. Думай об этом всякий раз, когда устанешь от тренировок.
Секрет бесконечной мотивации

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Секрет бесконечной мотивации

Присоединяйся к Nike Training Club

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