«Домашняя игра»: будущее брейк-данса

Пляж, где начинается будущее брейк-данса
Сообщество
Атлеты в Дакаре, Сенегал, занимаются спортом в бурлящей воде.
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На берегу океана в Дакаре, окруженном с трех сторон пляжами западноафриканском городе, процветает креативный и спортивный образ жизни. Каждый день на песчаном пляже Йофф, который тянется вдоль северного побережья столицы Сенегала, рыбаки отправляются за уловом, а серферы пытаются покорить волну. Бегуны пробегают мимо играющих в пляжный футбол, возвращая улетающие в их сторону мячи. Участники команды по борьбе меряются силой под палящим солнцем. А в центре всей этой пляжной жизни происходит нечто необычное — люди танцуют брейк-данс.
Ксавьер Гудиаби выполняет сальто на берегу, когда отступают волны.
Эти напоминающие аэробику уличные танцы выглядели бы странно на любом другом пляже, но не здесь. Танцоры, которые обычно тренируются в спортзалах и на улицах, присоединились к оживленной пляжной тусовке Йоффа, чтобы оттачивать движения на натуральном песке, что, по их мнению, помогает улучшить технику и впечатляет прохожих.
«Я прихожу сюда, чтобы понаблюдать за людьми, занимающимися различными видами спорта», — говорит Амаду Соу, завсегдатай пляжа Йофф. Амаду впечатляет уровень брейк-данса на пляже Йофф. Он уверен, что тренируясь здесь эти ребята смогут стать профессионалами. «Брейк-данс — необычное зрелище. Я очень люблю смотреть, как они танцуют», — говорит он.
Занимаясь серфингом, команда Power Crew нашла свой подход к кросс-тренингу, который развивает выносливость и подвижность.
«У нас есть командный дух... В этом наша сила».
Ксавьер Гудиаби
Фрэнсис Бампоки (слева спереди) помогает Ксавьеру выполнить сальто, пока остальной состав Power Crew наблюдает с моря.
С 2013 года Power Crew, группа из семи танцоров, дважды в неделю тренируется на пляже Йофф, чтобы сделать свои энергичные уличные выступления еще более зрелищными. «Песок помогает развивать выносливость и наращивать силу, — уверен 27-летний лидер команды, Ксавьер Гудиаби. — Мы подумали: почему бы не привнести это в танцы? И заметили, что стали быстрее двигаться на обычной танцевальной площадке».
Как оказалось, неравномерная и постоянно меняющаяся поверхность песка и сопротивление воды на мелководье помогают развить маневренность и силу, что позволило им меньше ходить в спортзал, который был частью программы кросс-тренинга. «На песке это происходит само собой», — говорит Ксавьер и с кажущейся легкостью делает сальто назад над линией берега, как наглядное доказательство того, что этот подход помогает им перейти на новый уровень.
Демба Ндиайе выполняет заключительный номер в уличных выступлениях коллектива, а местные жители собираются, чтобы посмотреть и поучиться.
24-летний Демба Ндиайе, говорит, что увлекся этим спортом после того, как стал «посещать интернет-кафе и смотреть видео с исполнением брейк-данса». Учась по этим видеороликам, тренируясь в одиночку и без музыки на баскетбольной площадке, он самостоятельно освоил технику. Ксавьер увидел тренировку Дембы в 2019 году и пригласил его присоединиться к Power Crew.
Брейк-данс появился в Дакаре в 80-х, когда хип-хоп прочно вошел в культуру Сенегала из французских телепрограмм и музыкальных клипов из США. Сегодня в городе почти каждый день местные жители приходят посмотреть на выступления таких коллективов, как Power Crew. Соседские дети рассаживаются по периметру и терпеливо учатся у профессионалов делать стойку на голове.
Эммануэль Гудиаби выполняет связку во время тренировки.
Несмотря на то что этот стиль танцев популярен в Дакаре уже не один десяток лет, танцоры пришли на городские пляжи не так давно. Так как жители часто тренируются там, танцоры чувствуют себя здесь как дома. «Пляж Йофф очень удобно расположен, — говорит Фурбен Поати, завсегдатай пляжа. — Некоторые приходят сюда тренироваться из Дакара, потому что пляж очень широкий».
По словам Фурбена, Йофф идеально подходит атлетам, потому что здесь нет камней, а на широкой полосе мягкого песка не так больно падать.
На пляже Йоф Ксавье и его команда часто тренируются рядом с отдыхающими. Они говорят, что приходя на пляж, они стремятся популяризировать спорт и привлечь новых танцоров. «Мы приезжаем на пляж, чтобы рассказать другим о брейк-дансе, — говорит Джоэль Манэ, бывший член команды Power Crew, который теперь занимается менеджментом команды. — Мы хотим поделиться тем, что делаем, с другими людьми».
Иногда любопытных отдыхающих удивляют эти невероятные движения. «Они спрашивают, смогут ли так же, — говорит Ксавьер, имея в виду брейк-данс на пляже. — Мы отвечаем, что, конечно, смогут».
Сенегальцы часто называет свою страну Pays de la Teranga, что означает «страна, в которой вам рады». На пляже Йофф местные жители приветствуют друг друга и на местном языке волоф спрашивают Nagadef?, что означает «Как дела?». По песку едут запряженные лошадьми тележки, в которых рыбаки развозят свой улов по ресторанам и магазинам. «У нас есть командный дух, — говорит Ксавьер. — Люди считают, в этом наша сила».
Ксавьер выполняет стойку на руках на пляже Йофф.
На этом пляже все при деле. И, несмотря на непривычность зрелища, брейк-данс прекрасно вписывается в этот пейзаж: танцевальная культура хип-хопа своими корнями уходит глубоко в традиционные африканские танцы. Поэтому во многих смыслах брейк-данс в Дакаре, на пляже Йофф, возвращается домой.
Текст: Кимия Шокухи
Фотографии: Джон Уэсселс
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.