«Домашняя игра»: будущее брейк-данса

С 2013 года Power Crew, группа из семи танцоров, дважды в неделю тренируется на пляже Йофф, чтобы сделать свои энергичные уличные выступления еще более зрелищными. «Песок помогает развивать выносливость и наращивать силу, — уверен 27-летний лидер команды, Ксавьер Гудиаби. — Мы подумали: почему бы не привнести это в танцы? И заметили, что стали быстрее двигаться на обычной танцевальной площадке».



Как оказалось, неравномерная и постоянно меняющаяся поверхность песка и сопротивление воды на мелководье помогают развить маневренность и силу, что позволило им меньше ходить в спортзал, который был частью программы кросс-тренинга. «На песке это происходит само собой», — говорит Ксавьер и с кажущейся легкостью делает сальто назад над линией берега, как наглядное доказательство того, что этот подход помогает им перейти на новый уровень.