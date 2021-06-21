Французская футболистка Флорин Куссан и ее футбольная команда «Witch»

Как развивается женский футбол во Франции?

Когда я была ребенком, футбол определенно считался занятием только для мальчиков. Иногда мои братья даже шутили, что будут играть только с мальчишками, когда хотели меня проучить. Но со временем я стала замечать, что женщины отвоевывают себе всё больше места в этом виде спорта. От профессионального уровня, который привлекает всё больше внимания, до женского чемпионата мира по футболу, который проходил прошлым летом во Франции, и до масштабов публикаций о женщинах в СМИ. Женский футбол перестал быть недооцененным и обделенным вниманием видом спорта. Теперь его можно смотреть по телевизору и читать о нем в журналах.



Последние два–три года я вижу то, что раньше не могла и представить. Я вижу рекламу женского футбола, и это не кажется чем-то необычным. Я очень рада наблюдать такие перемены, и это мотивировало меня найти женскую команду, чтобы играть регулярно. Несмотря на то что я люблю футбол, я никогда не представляла себя членом команды. А теперь я здесь.