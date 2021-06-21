Французская футболистка Флорин Куссан и ее футбольная команда «Witch»

Атлеты*
Колдовство: футболистка из самого необычного парижского клуба меняет правила игры
Флорин Куссан работает над созданием футбольной команды «Witch», которая отражает окружающий ее мир.
«Моменты спорта» — это серия видеороликов о встречах с обычными любителями спорта со всего мира.
Каждой футбольной команде нужны изобретательные и творческие игроки. И в ФК «Witch» их много. Этот парижский клуб состоит из женщин творческих профессий, среди которых есть как опытные, так и начинающие игроки.
Мы встретились с писательницей Флорин Куссан, одной из звезд ФК «Witch», на игровой площадке Сен-Поль, расположенной напротив церкви Сен-Поль-Сен-Луи в Париже, которая была построена орденом иезуитов в XVII веке в самом сердце квартала Марэ. Флорин рассказала нам о своей любви к игре и о том, как она нашла единомышленников в необычной команде творческих людей, которые решили стать футболистами.
Как ты заинтересовалась футболом?
Мои родители родом из Того, но я родилась в Париже. У меня есть два младших брата, у нас небольшая разница в возрасте, поэтому мы все очень близки. В детстве я играла только с братьями и детьми из нашего дома. Мяч — это всё, что нужно ребенку для счастья. У меня не было подружек, с которыми я могла бы гулять, поэтому я почти всё время проводила, играя в футбол или баскетбол с братьями и соседскими мальчишками.
Как развивается женский футбол во Франции?
Когда я была ребенком, футбол определенно считался занятием только для мальчиков. Иногда мои братья даже шутили, что будут играть только с мальчишками, когда хотели меня проучить. Но со временем я стала замечать, что женщины отвоевывают себе всё больше места в этом виде спорта. От профессионального уровня, который привлекает всё больше внимания, до женского чемпионата мира по футболу, который проходил прошлым летом во Франции, и до масштабов публикаций о женщинах в СМИ. Женский футбол перестал быть недооцененным и обделенным вниманием видом спорта. Теперь его можно смотреть по телевизору и читать о нем в журналах.
Последние два–три года я вижу то, что раньше не могла и представить. Я вижу рекламу женского футбола, и это не кажется чем-то необычным. Я очень рада наблюдать такие перемены, и это мотивировало меня найти женскую команду, чтобы играть регулярно. Несмотря на то что я люблю футбол, я никогда не представляла себя членом команды. А теперь я здесь.
Расскажи о команде «Witch».
ФК «Witch» — это группа женщин, которые страстно любят спорт и готовы привнести в команду свои эмоции и мировосприятие. Нас объединяет футбол, но именно в команде мы можем раскрыть возможности каждой из нас. Вместе мы хотели придумать для нашего клуба очень крутое и задиристое название, ведь ведьмы — это главный символ феминизма. Бывают ведь и добрые ведьмы. Но, как и в случае с командами по дерби на роликах, нам хотелось иметь коллективное имя без привязки к географии.
Каков твой вклад в команде?
Я могу быть нападающей в середине поля или играть в обороне. Я люблю физические нагрузки и люблю ощущать, как повышается пульс. Мне нравится иметь возможность играть в любой точке поля и менять ход матча на обоих концах поля. Средняя зона дает мне возможность свободно бегать, участвовать в игре и даже влиять на ход матча, если у меня на это хватает энергии. Мои товарищи по команде говорят, что я очень энергичная и решительная. Это всё, что я хочу от игры. Я хочу, чтобы они понимали, что я полностью отдаюсь игре и получаю от этого удовольствие.
«Мне нравится иметь возможность играть в любой точке поля и менять ход матча на обоих концах поля».
Какие чувства ты испытываешь, играя с единомышленниками?
По мере того как крепла наша взаимная привязанность в команде, мы словно помогали друг другу расти (в жизни и на поле). Например, одна из нас написала сценарий, который мечтала написать всю жизнь, другая стала больше рисовать, а я начала посещать уроки актерского мастерства вместе с коллегой. И это лишь несколько примеров того, как женская солидарность может помочь нам воплотить мечту в реальность. Можно не сомневаться, что друзья поддержат, что бы ни случилось.
Текст: Массер Ндиайе
Фото: Мануэль Обадия-Уиллc
Впервые опубликовано: октябрь 2020 г.