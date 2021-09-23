Разговор начистоту с Хлоей Ким
Изменения климата и будущее спорта
Сноубордистка и олимпийская золотая медалистка Хлоя Ким вместе с экспертом по вопросам климата доктором Аяной Элизабет Джонсон обсуждает влияние климатических изменений на будущее спорта и способы борьбы с ними.
Действуй
Мы можем многое изменить. Вот некоторые ресурсы и молодежные организации, которые воплощают планы в жизнь.
Климатические изменения и спорт
Доктор Айана Элизабет Джонсон
Мы побеседовали с олимпийской чемпионкой, сноубордисткой Хлоей Ким о нашей любви к снегу, о нашей общей тревоге по поводу того, что глобальное потепление влияет на природу и занятия, которые мы так любим, и о том, что мы можем предпринять в этой ситуации.
Вот основные выводы из нашей беседы, в которой мы рассматривали проблемы климата через призму спорта.
Изменение климата оказывает значительное воздействие на выпадение снега и температуру, а значит, и на зимние виды спорта.
Снежные сезоны становятся всё короче, и погоду в это время нельзя назвать устойчивой. Снега выпадает меньше, но участились сильные снежные бури. За последнее столетие уровень снежного покрова на западе США уменьшился на 30%. И эти изменения влияют не только на зимние виды спорта, но и, например, на снабжение людей питьевой водой, количество которой во многих местах зависит от количества талой воды.
Если мы не преодолеем климатический кризис, перспективы для спорта будут плачевными.
От марафонов до бейсбола — возможности атлетов тренироваться будут всё более ограниченными. В ближайшие 30 лет у нас станет меньше мест с достаточно холодными условиями для занятий зимними видами спорта. Атлеты мирового уровня могут путешествовать в поисках свежего снега или спортзалов с кондиционерами, но возможность заниматься спортом на открытом воздухе может стать редкой привилегией.
Изменение климата оказывает влияние на спортивные результаты
Экстремальная жара нарушает терморегуляцию организма, а сейчас температура воздуха порой поднимается так высоко, что людям тяжело находиться на улице, не говоря уже о занятиях спортом. Недостаточный снежный покров повышает вероятность травм. Загрязнение воздуха, которое происходит вследствие загрязнения окружающей среды и из-за лесных пожаров, вызванных изменением климата, опасно для наших органов дыхания.
ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ
Использовать силу коллективного голоса
В одиночку эту проблему не решить. Нужна сила нашего коллективного голоса. Используй свою платформу, чтобы доносить важную информацию до других людей. Присоединяйся к группе, которая добивается глобальных изменений, столь нужных нам. Обрати внимание на Неделю климата и Конференцию ООН COP26 на тему изменения климата, доноси до корпораций и правительства идею о необходимости усиления и ускорения мер для решения проблемы климата.
Превратить свои страхи и сомнения в действия
Чем большим будет твой вклад в решение этой проблемы, тем лучше ты будешь себя чувствовать. А ведь большая часть решений у нас уже есть! Нет необходимости вдаваться в научные детали и изучать технические термины. Просто сосредоточься на продвижении найденных решений, используя силу своего голоса, твое право голосовать, твои финансовые вложения, знания и умения — и Интернет.
Источники информации
Множество сведений о взаимосвязи спорта и стабильной климатической обстановки приводится здесь.
Еще больше информации можно найти в первом выпуске «Разговора начистоту», где мы с Билли Айлиш говорили о том, что ты — каждый из нас — может сделать для улучшения климата. Нам нужна твоя поддержка.
Доктор Айана Элизабет Джонсон — морской биолог, эксперт в области государственной политики, писательница и жительница Бруклина. Она также является соучредителем некоммерческого аналитического центра Urban Ocean Lab, соучредителем проекта по борьбе с климатическими проблемами «Всё, что мы можем сохранить», а также одной из создателей подкаста «Как спасти планету». Подпишись на ее обновления: @ayanaeliza.
4 совета по борьбе с изменениями климата
Move to Zero — это шаг Nike на пути к безотходному производству с нулевым углеродным следом для защиты планеты. Следуй за нами и открой новые способы приблизить лучшее будущее.