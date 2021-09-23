Разговор начистоту с Хлоей Ким

Мы побеседовали с олимпийской чемпионкой, сноубордисткой Хлоей Ким о нашей любви к снегу, о нашей общей тревоге по поводу того, что глобальное потепление влияет на природу и занятия, которые мы так любим, и о том, что мы можем предпринять в этой ситуации.

Вот основные выводы из нашей беседы, в которой мы рассматривали проблемы климата через призму спорта.