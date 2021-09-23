Разговор начистоту с Хлоей Ким

Изменения климата и будущее спорта

Сноубордистка и олимпийская золотая медалистка Хлоя Ким вместе с экспертом по вопросам климата доктором Аяной Элизабет Джонсон обсуждает влияние климатических изменений на будущее спорта и способы борьбы с ними.

Последнее обновление: September 23, 2021
Разговор начистоту с Хлоей Ким
Разговор начистоту с Хлоей Ким

Действуй

Мы можем многое изменить. Вот некоторые ресурсы и молодежные организации, которые воплощают планы в жизнь.

  • Разговор начистоту с Хлоей Ким

    YOUTHTOPIA

    YOUTHTOPIA — это платформа, объединяющая молодых людей, которые стремятся получать знания и развивать навыки для осуществления долгосрочных изменений.

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  • Разговор начистоту с Хлоей Ким

    OneMillionOfUs

    OneMillionOfUs — это молодежная организация, дающая возможность следующему поколению избирателей использовать силу своего голоса.

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  • Разговор начистоту с Хлоей Ким

    Внеси свой уникальный вклад

    Узнай больше о принципах экологичного поведения, которые ты можешь применять на практике, с помощью кампании ООН «Действуйте сейчас».

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  • Разговор начистоту с Хлоей Ким

    Как спасти планету

    В этом подкасте доктор Айана Элизабет Джонсон и Алекс Блумберг рассуждают о возможных решениях проблемы климата.

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  • Разговор начистоту с Хлоей Ким

    Всё, что мы можем сохранить

    Образовательные материалы, собранные в этой книге, написаны женщинами, выступающими за создание экологичного будущего. Под редакцией доктора Айаны Элизабет Джонсон и Катарины Уилкинсон.

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Разговор начистоту с Хлоей Ким

Климатические изменения и спорт

Доктор Айана Элизабет Джонсон

Мы побеседовали с олимпийской чемпионкой, сноубордисткой Хлоей Ким о нашей любви к снегу, о нашей общей тревоге по поводу того, что глобальное потепление влияет на природу и занятия, которые мы так любим, и о том, что мы можем предпринять в этой ситуации.

Вот основные выводы из нашей беседы, в которой мы рассматривали проблемы климата через призму спорта.

Изменение климата оказывает значительное воздействие на выпадение снега и температуру, а значит, и на зимние виды спорта.

Снежные сезоны становятся всё короче, и погоду в это время нельзя назвать устойчивой. Снега выпадает меньше, но участились сильные снежные бури. За последнее столетие уровень снежного покрова на западе США уменьшился на 30%. И эти изменения влияют не только на зимние виды спорта, но и, например, на снабжение людей питьевой водой, количество которой во многих местах зависит от количества талой воды.

Если мы не преодолеем климатический кризис, перспективы для спорта будут плачевными.

От марафонов до бейсбола — возможности атлетов тренироваться будут всё более ограниченными. В ближайшие 30 лет у нас станет меньше мест с достаточно холодными условиями для занятий зимними видами спорта. Атлеты мирового уровня могут путешествовать в поисках свежего снега или спортзалов с кондиционерами, но возможность заниматься спортом на открытом воздухе может стать редкой привилегией.

Разговор начистоту с Хлоей Ким
Разговор начистоту с Хлоей Ким

«Климатические проблемы влияют на мой вид спорта и на занятия атлетов во всем мире. Настоящий снег стал роскошью. Мы должны использовать наши голоса и работать вместе, чтобы добиться перемен».

Хлоя Ким,
сноубордистка и обладательница золотой олимпийской медали

Изменение климата оказывает влияние на спортивные результаты

Экстремальная жара нарушает терморегуляцию организма, а сейчас температура воздуха порой поднимается так высоко, что людям тяжело находиться на улице, не говоря уже о занятиях спортом. Недостаточный снежный покров повышает вероятность травм. Загрязнение воздуха, которое происходит вследствие загрязнения окружающей среды и из-за лесных пожаров, вызванных изменением климата, опасно для наших органов дыхания.

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ

Использовать силу коллективного голоса

В одиночку эту проблему не решить. Нужна сила нашего коллективного голоса. Используй свою платформу, чтобы доносить важную информацию до других людей. Присоединяйся к группе, которая добивается глобальных изменений, столь нужных нам. Обрати внимание на Неделю климата и Конференцию ООН COP26 на тему изменения климата, доноси до корпораций и правительства идею о необходимости усиления и ускорения мер для решения проблемы климата.

Превратить свои страхи и сомнения в действия

Чем большим будет твой вклад в решение этой проблемы, тем лучше ты будешь себя чувствовать. А ведь большая часть решений у нас уже есть! Нет необходимости вдаваться в научные детали и изучать технические термины. Просто сосредоточься на продвижении найденных решений, используя силу своего голоса, твое право голосовать, твои финансовые вложения, знания и умения — и Интернет.

Источники информации

Множество сведений о взаимосвязи спорта и стабильной климатической обстановки приводится здесь.

Еще больше информации можно найти в первом выпуске «Разговора начистоту», где мы с Билли Айлиш говорили о том, что ты — каждый из нас — может сделать для улучшения климата. Нам нужна твоя поддержка.

Разговор начистоту с Хлоей Ким
Разговор начистоту с Хлоей Ким

«Нет необходимости вдаваться в научные детали и изучать технические термины. Просто сосредоточься на продвижении найденных решений, используя силу своего голоса, твое право голосовать, твои финансовые вложения, знания и умения — и Интернет».

Доктор Айана Элизабет Джонсон
Эксперт по климату и морской биолог

Доктор Айана Элизабет Джонсон — морской биолог, эксперт в области государственной политики, писательница и жительница Бруклина. Она также является соучредителем некоммерческого аналитического центра Urban Ocean Lab, соучредителем проекта по борьбе с климатическими проблемами «Всё, что мы можем сохранить», а также одной из создателей подкаста «Как спасти планету». Подпишись на ее обновления: @ayanaeliza.

4 совета по борьбе с изменениями климата

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Разговор начистоту с Хлоей Ким

Джером Фостер мл. — активист по борьбе с изменением климата и основатель молодежной организации OneMillionofUs, деятельность которой направлена на расширение возможностей следующего поколения избирателей.

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Разговор начистоту с Хлоей Ким

1) Больше уверенности! Появляясь на публике, ты представляешь будущее и свое поколение.

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Разговор начистоту с Хлоей Ким

2) Исследуй. Заранее изучи тему. Имей под рукой факты. Знай свое дело и не соглашайся на компромисс в вопросах, политике и программах, которые считаешь важными и которые появились за последние несколько лет благодаря движению за сохранение климата.

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Разговор начистоту с Хлоей Ким

3) Мнение социально уязвимых слоев населения также должно быть услышано. Убедись, что лидеры учитывают потребности этнических сообществ, коренного населения и тех, кто особенно нуждается в поддержке и ощущает последствия изменения климата.

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Разговор начистоту с Хлоей Ким

4) Не позволяй смотреть на себя свысока. Твой голос важен, и ты представляешь целое поколение, которому придется ощутить результаты решений, принятых сегодня.

Разговор начистоту с Хлоей Ким
Разговор начистоту с Хлоей Ким

Move to Zero — это шаг Nike на пути к безотходному производству с нулевым углеродным следом для защиты планеты. Следуй за нами и открой новые способы приблизить лучшее будущее.

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