Подготовка к первой пробежке по пересеченной местности

1. Изучи окрестности

Живешь в городе? На равнинной местности? Местные маршруты легко найти: можно поискать их в приложении для трейлраннинга, спросить в магазине экипировки для бега или свернуть в сторону с ближайшего бегового маршрута. Однако не стоит выбирать первый попавшийся маршрут.



По словам Салли, всегда нужно спланировать маршрут, особенно если ты новичок. Проверь высоту в начальной точке (исследования показывают, что высота 600 метров и выше может негативно сказаться на выносливости) и набор высоты (по мнению Салли, перепад до 30 метров на пару километров как правило считается легким, от 30 до 90 метров — средней сложности, а больший перепад считается сложным). Также надо проверить тип поверхности (новичкам лучше бежать по утрамбованному грунту, чем по гравию, а так называемые «технические» маршруты предназначены для опытных бегунов) и текущие условия, в том числе погоду и закрытые зоны. Обычно эта информация публикуется на местном официальном сайте вместе с информацией о маршрутах.



2. Не стоит гнаться за скоростью

Ты можешь пробежать полтора километра за 8 минут по асфальту, но такая скорость вряд ли подойдет для трейлраннинга. Считай, что это совсем другой вид спорта. В зависимости от типа поверхности, чтобы пробежать полтора километра, здесь нужно затратить на 50% больше времени, чем на асфальте. «Даже один и тот же маршрут может быть абсолютно разным в зависимости от погоды, — говорит Джессика. — Преодоление размытой дождем трассы может занять в два раза больше времени, чем бег по тому же маршруту в сухую погоду». По этой причине Джессика рекомендует ориентироваться на продолжительность бега (например, бегать в течение часа), а не на конкретную дистанцию или скорость.



3. Притормози на горках

Подумай, насколько сильно задействованы мышцы, когда ты бежишь в гору. На языке науки это называется коэффициентом воспринимаемого напряжения или RPE, который обычно измеряется по шкале от 0 до 10, где 10 баллов означают максимальную нагрузку. Чтобы не выдохнуться, покоряя сложный маршрут, постарайся сохранять одинаковый уровень RPE на холмистой и равнинной местности, даже если придется перейти на шаг. «Ты можешь потратить 20 минут на 1,5 км, если бежишь в гору, и с теми же усилиями пробежать эту дистанцию за 8 минут на спуске, — объясняет Джессика. — Основная ошибка заключается в том, что когда бегуны начинают заниматься трейлраннингом, они думают, что должны бежать на протяжении всей дистанции, в то время, как иногда стоит просто идти!»



4. Экспериментируй с техникой

При беге по асфальту идеальной техникой бега считается движение локтей строго назад для максимальной скорости и эффективности. На пересеченной местности этот принцип не работает. «Часто можно заметить, как бегуны размахивают руками, когда бегут под горку или пересекают сложные участки. Это нужно для баланса», — рассказывает Джессика. Кроме того, чтобы вписаться в поворот или пробежать между препятствиями, можно отвести локти в стороны, если тебе так комфортнее, а не просто сбавить скорость. «Разрешается также хвататься за деревья или камни, чтобы найти опору и удержать равновесие», — добавляет Джессика.



Еще один полезный совет: делай частые небольшие шаги на крутых склонах и каменистых маршрутах, чтобы не повредить квадрицепсы и щиколотки, если ты слишком сильно наклонишься вперед. «Шаги должны быть легкими и пружинистыми, — говорит Джессика, — будто ты танцуешь на тропинке или на камнях». Если ноги начинают заплетаться, скорее всего, ты начинаешь уставать. Сбавь скорость, отдохни и продолжай путь, когда почувствуешь в себе достаточно сил.



5. Будь начеку

Возможно, тебе захочется смотреть под ноги во время бега, особенно в начале тренировок. Тем не менее, Салли полагает, что лучше смотреть на 3–4 метра вперед и переводить взгляд из стороны в сторону. «К тому моменту, как твой мозг поймет, что происходит впереди, ты как раз добежишь до этого места и сможешь быстро среагировать», — говорит она. Кроме того, лучше отказаться от наушников (нам очень жаль), потому что переключение внимания на музыку в плейлисте может отвлечь тебя от обстановки на тропе, добавляет Джессика. Лучше обрати внимание на музыку и краски природы.



6. Подготовься к выбранному ландшафту

Чтобы покорить крутые холмы и тропы с препятствиями (например, упавшими деревьями), займись силовыми тренировками. «Тебе понадобится следить за равновесием, чаще использовать боковые движения и давать больше нагрузки на одну ногу, поэтому я рекомендую односторонние упражнения», — говорит Джессика. Она рекомендует включить боковые выпады, приседания и наклоны на одной ноге с касанием носка в ежедневные силовые тренировки. Выполняй упражнения босиком на траве или искусственном газоне, чтобы задействовать малые стабилизирующие мышцы стоп и щиколоток, что, по словам Джессики, поможет избежать спотыкания и падения в кроссовках.



Плюс в том, что чем больше ты будешь заниматься трейлраннингом, тем проще тебе будут даваться эти и другие упражнения. А после пробежки по извилистой тропе будет очень круто сказать себе: «У меня получилось».