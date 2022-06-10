Синхронизация тренировок и цикла

Ты когда-нибудь задумывалась, почему на одной неделе тебе под силу комплекс ВИИТ, а на следующей больше всего хочется просто лежать в шавасане? Это может быть вызвано изменением количества гормонов, связанных с менструальным циклом.

Понимание своего тела и синхронизация тренировок с циклом помогут справиться со стрессом, повысить иммунитет и улучшить спортивные результаты. А значит, ты будешь чувствовать, что стала стройнее, сильнее и просто лучше.