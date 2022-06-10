Синхронизация тренировок и цикла

Используй потенциал своего цикла
Тренируйся в соответствии со своим циклом
Зачем тренироваться в соответствии с циклом?
Ты когда-нибудь задумывалась, почему на одной неделе тебе под силу комплекс ВИИТ, а на следующей больше всего хочется просто лежать в шавасане? Это может быть вызвано изменением количества гормонов, связанных с менструальным циклом.
Понимание своего тела и синхронизация тренировок с циклом помогут справиться со стрессом, повысить иммунитет и улучшить спортивные результаты. А значит, ты будешь чувствовать, что стала стройнее, сильнее и просто лучше.
«Женщины — не миниатюрная версия мужчин, поэтому тренироваться они должны иначе».
Доктор Стейси Симс,доктор наук, ведущая специалистка по физиологии спортсменок
С помощью Стейси Симс мы разработали подборку тренировок NikeSync, которые учитывают ключевые фазы менструального цикла. Так что возьми день начала менструации за точку отсчета и начни тренироваться в соответствии с циклом, чтобы получать максимум от тренировок.
Три фазы менструального цикла
Возможно, информация о фазах цикла нова для тебя. А возможно, тебе доводилось слышать, что у него две фазы. Или четыре. Или даже пять. Итак, давай разберемся. На самом деле менструальный цикл можно разделить на разное количество фаз в зависимости от того, на чем мы хотим сосредоточиться. Мы упрощенно делим его на три фазы, когда в твоем организме происходят ключевые гормональные изменения: фолликулярную фазу, также известную как первая фаза, овуляторную, то есть вторую фазу, а также лютеиновую фазу, она же третья.
Хотя каждый организм уникален и продолжительность менструального цикла может варьироваться, научные данные помогут лучше понять нашу физиологию, начать прислушиваться к нашему уникальному гормональному графику и узнать, как он влияет на физическое состояние. Итак, начнем!
Первая фаза: скорость и сила (+/- 1–12 день)
В начале цикла уровни гормонов максимально низкие, а значит это самое эффективное время для работы. Ты можешь бегать быстрее, лучше восстанавливаешь силы и чувствуешь себя более энергичной.
Тренировки: фолликулярная фаза дает тебе преимущество на занятиях спортом, поэтому ты можешь выкладываться по полной на ВИИТ, спринтах и тренировках с весами. Попробуй увеличить нагрузку и поставить личный рекорд. Также это отличное время для того, чтобы оттачивать новые навыки и учиться новым техникам. Но, как всегда, важно в первую очередь слушать свое тело. Некоторые женщины чувствуют себя отлично с первого дня менструации, а некоторые предпочитают подождать, пока неприятные симптомы уйдут, чтобы использовать весь потенциал фолликулярной фазы. Легкая активность в первые дни менструации — отличный способ снять спазмы и уменьшить симптомы, связанные с циклом.
Питание: беспокоят симптомы, связанные с менструацией? Ешь куркуму, темный шоколад, авокадо и орехи — эти продукты борются с воспалением и помогают расслабить мышцы, чтобы уменьшить боль и вздутие.
Вторая фаза: выносливость и сила (+/-13–19 день)
Эта фаза состоит из двух частей. Уровень эстрогена постепенно доходит до максимума к моменту овуляции, и в начале этой фазы примерно в 13-й день ты можешь чувствовать себя увереннее и сильнее, чем обычно, — бегать дольше и поднимать большие веса. Затем резкое снижение эстрогена после овуляции может привести к тому, что ты будешь чувствовать себя «не в своей тарелке». Просто слушай свое тело и повысь нагрузки — или наоборот снизь их.
Тренировки: ты можешь выбирать более интенсивные нагрузки в любое время всплеска эстрогена в начале этой фазы, когда чувствуешь себя сильнее всего. На этом этапе важно отдавать предпочтение средней интенсивности, аэробным тренировкам или длительным тренировкам на выносливость. Также хороши упражнения с сопротивлением. Поэтому выбирай темповый бег или долгие пробежки в гору, а для тренировок — среднюю нагрузку с сопротивлением. К концу фазы снизь интенсивность и продолжительность занятий.
Питание: чем больше ты употребляешь углеводов, особенно перед тренировкой, тем выше твоя выносливость. Цельные зерна, бананы, сухофрукты и батат наполнят тебя необходимой энергией.
Третья фаза: подвижность и восстановление (+/- 20–28 день)
По мере повышения уровня прогестерона в организме, уровень энергии естественным образом снижается, и начинает проявляться предменструальный синдром. Это прекрасная возможность позаботиться о себе: заняться восстанавливающими практиками, насладиться питательными блюдами и выспаться.
Тренировки: отличное время для восстановления и развития подвижности с легкими нагрузками и низкой интенсивностью. Сосредоточься на гибкости и отрабатывай технику. Подойдут медитации, медленная йога и пилатес, а еще легкие пробежки или продолжительные прогулки. И, конечно, можешь читать наши статьи, чтобы узнать больше о влиянии менструального цикла на свое состояние.
Питание: если тебя тянет к нездоровой еде из-за повышения уровня прогестерона, ешь продукты, содержащие натуральные сахара. Попробуй греческий йогурт с сухофруктами и медом. Ммм...
Узнай всё о своем цикле
Каждый организм и каждый менструальный цикл уникальны, поэтому необходимо понимать свой собственный гормональный график, чтобы жить в соответствии со своими физиологическими особенностями. Знание — сила, поэтому когда ты лучше понимаешь себя, ты можешь адаптировать тренировки к своему циклу, получить максимум пользы от них, а также множество других преимуществ. Чтобы помочь тебе сделать первые шаги на этом пути, мы создали подборку тренировок NikeSync в приложении Nike Training Club и аудиопробежку для менструального цикла в приложении Nike Run Club. Неважно, что ты предпочитаешь — заняться йогой или выйти на пробежку, — мы поможем тебе начать этот путь.