Сыграй в футбол на высшем уровне в Швейцарских Альпах

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Мечтаешь играть в футбол на самом высоком уровне?
Добро пожаловать на самое высокое футбольное поле в Европе. Когда мяч перелетает через ограждение, он летит в бездну с высоты 1000 метров.
«Домашняя игра» — это рубрика о местах для занятий спортом, объединяющих сообщества.
В Гшпон не ведет ни одна дорога. Здесь нет ни одного автомобиля. Чтобы добраться до крошечной швейцарской деревушки, расположенной в Альпах на высоте 1890 метров недалеко от горнолыжного курортного городка Цермат и легендарного острого пика Маттерхорн, нужно сесть на красно-белый фуникулер в городе Штальден. Однако в этой альпийской деревне сообщество сформировалось не вокруг горнолыжных склонов или пешеходных троп, а вокруг футбольного поля. Это Оттмар Хитцфельд Гшпон Арена, самый высокий футбольный стадион в Европе.
Энди Фюррер (слева) и Маттео Эбготтшпон из мужской футбольной команды Гшпона проверяют штанги ворот перед игрой.
Любительская команда «Гшпон», швейцарская Маунтин-лига, играет здесь в футбол с 1974 года. Это единственный относительно плоский участок на территории деревни. На этой высоте не растет трава, поэтому уложен искусственный газон. Зимой, когда горы покрываются снегом больше, чем на метр, поле становится частью горнолыжной трассы. С приходом весны игроки сами расчищают снег с почти всепогодной поверхности и начинают тренировки. А еще они сами устанавливают ворота.
«Гшпон — невероятно живописное место для игры в футбол».
Гари Кристиан
В Гшпоне есть один бар, одна гостиница с рестораном, одна церковь и несколько десятков шале с каменными крышами, разбросанных по гористой стороне, словно брошенные рукой великана кости. Здесь можно услышать только нежное воркование фуникулера, звон колокольчиков скота на пастбище и, если вам повезло посетить Гшпон в период с мая по октябрь, когда деревня не укрыта снегом, безошибочно узнаваемый крик «Го-о-о-о-ол!».
Этот стадион назван в честь бывшего тренера сборной Швейцарии и ФК «Бавария» Оттмара Хитцфельда, также известного как «Генерал». Он был почетным гостем на первой игре при открытии нового поля. На стадионе с видом на горы есть терраса с естественным уклоном для зрителей. С нее открывается, пожалуй, самый красивый вид среди всех футбольных площадок. «Это бесконечное поле, которое сливается с самой природой», — говорит бывший игрок Фабиан Фюррер.
В 2009 году участок, представлявший собой месиво из щебня и грязи, полностью изменился. Рядом с полем появился бар, в котором теперь можно отметить победу любимой команды.
«Каждый раз, когда проходит игра, сюда приходят все жители деревни».
Беатрикс Эбготтшпон
Дэвид Имбоден бежит за мячом, который выбили за границы поля.
Однако у поля есть и отрицательные стороны. Их три и они очень крутые. Несмотря на наличие высокого ограждения из сетки по всему периметру, около пяти мячей за игру (более 1000 за последние 40 лет) перелетают через него и летят вниз на сотни метров. После финального свистка за ними отправляется поисковая экспедиция. Клуб тратит на мячи целое состояние.
Связанные с дорогой к стадиону трудности не останавливают множество команд, которые пытаются провести здесь матч, чтобы иметь возможность заявить о том, что они играли на «самом высоком поле Европы».
Для полноразмерного поля плоской поверхности здесь недостаточно, поэтому игры проводятся на поле немного меньшего размера и слегка по другим правилам: восемь игроков в каждой команде, а не 11, и без офсайдов, что делает матчи более свободными и неистовыми.
Вид через сетку ворот на двух игроков с мячом, стоящих близко к линии
Однако нельзя сказать, что местные футболисты очень успешно выступают на самом знаменитом международном чемпионате Гшпона Mountain Village Euros, игроки сами признают это. Дело в уровне мастерства. Местные команды состоят из профессионалов в разных областях: среди них есть пилоты вертолета, инструкторы по лыжам, мясники, веб-дизайнеры...
Члены семьи Эбготтшпон поддерживают команду.
Из 500 жителей деревни более 100 человек так или иначе участвуют в жизни футбольной команды Гшпона. «Они играют сами, приходят поболеть за своих детей или знакомых», — говорит бывший игрок Энди Эбготтшпон. «Каждый раз, когда проходит игра, сюда приходят все жители деревни», — добавляет его мать Беатрикс.
Слева направо: тренер Роланд, Ханнес Бинер, Энди, Седрик Эбготтшпон, Маттео, Себастьян Фюррер, Дэвид
В футбольной команде Гшпона уже много лет играют члены одних и тех же семей. В знаменитом матче горного чемпионата Европы между Швейцарией и Испанией списки составов команды звучали как перекличка одной семьи: №1 Эбготтшпон, №2 Эбготтшпон, №3 Эбготтшпон. А для испанской команды: №1 Родригес, №2 Родригес, №3 Родригес.
Отец Патриции Фюррер (справа в желтом) был одним из основателей ФК «Гшпон». Сейчас Патриция играет за женскую команду, основанную в 2008 году, а двое ее братьев играют за первую мужскую команду.
«Это бесконечное поле, которое сливается с самой природой».
Фабиан Фюррер
Да, здесь не всегда можно увидеть футбол экстра-класса, но впечатление от игры, несомненно будет незабываемым, а для команды гостей еще и головокружительным, если они не успели акклиматизироваться. На этой высоте воздух настолько разрежен, что с непривычки вам будет трудно дышать. Поэтому у местных жителей есть преимущество в игре.
«Соперникам играть сложнее, — уверен Диего Эбготтшпон, который играет здесь уже около 20 лет. — Если к перерыву мы проигрываем 5:0, мы знаем, что еще можем отыграться. Наша команда очень сильна у себя дома».
Текст: Кирен Даль
Фотографии: Доминик Нар
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.