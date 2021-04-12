В основе дизайна
Nike Air Zoom SuperRep 2 Nike Next Nature
Представляем кроссовки для круговых тренировок, состоящие из переработанных материалов не менее чем на 20% по весу, — они созданы с заботой о тебе и о планете.
Тренируйся упорнее. Береги природу.
Современные атлеты понимают, что мы несем ответственность за нашу планету и наше собственное здоровье связано со здоровьем Земли. Поэтому наша команда дизайнеров недавно изменила одни из наших лучших кроссовок для фитнеса — теперь в их составе содержится не менее 20% переработанных материалов по весу. Наша цель — снизить воздействие на окружающую среду без ущерба для функциональности или долговечности. Кроссовки Nike Air Zoom SuperRep 2 Next Nature позволяют атлетам заботиться о природе, выполняя любое упражнение так же эффективно, как и прежде.
«Тренировки и фитнес основаны на идее, что человек становится улучшенной версией самого себя. Такие люди осознают, что их здоровье неразрывно связано со здоровьем планеты».
— Эрин Глисон, команда Nike Air Zoom SuperRep 2 Next Nature
Новое воплощение знакомой модели
Перед дизайнерами стояла сложнейшая задача: сохранить оригинальный силуэт и функциональность кроссовок, снизив при этом негативное влияние на окружающую среду. Нам это удалось. Наша команда изучила каждый сантиметр кроссовок, чтобы понять, какие материалы можно заменить на переработанные — например, использовать Nike Grind в подметке, а также отходы от производства, переработанные пластиковые бутылки и полиэстер в верхе и подошве. Подушки Zoom Air на 70% состоят из переработанного материала TPU.
«Мы начали с оригинальной модели SuperRep 2 и подумали, какие материалы можно было бы заменить. Как увеличить объем переработанных материалов в кроссовках? Это была невероятная задача. Честно говоря, я потрясен, что у нас получилось реализовать наши идеи».
— Морган Стоффер, старший директор по дизайну
Дополнительная поддержка
Этот силуэт поможет атлетам достичь максимальных результатов с минимальным влиянием на окружающую среду. Кроссовки способны выдержать нагрузку во время длительных подходов, приседаний и высокоинтенсивных тренировок. Поддерживающие слои были специально разработаны для обеспечения мгновенной амортизации и стабилизации во время резких движений.
Выбор расцветки
Даже расцветка, сочетающая теплые нейтральные и розовые оттенки с ярко-оранжевым, сигнализирует о том, что природа в опасности. Оранжевый напоминает об угрозе для планеты, а сдержанные оттенки уравновешивают образ. Цвета рассказывают свою историю, они словно говорят: «Да, планета в опасности, но мы можем справиться с этим».