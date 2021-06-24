Коллекция Plant Cork: в основе дизайна

В основе дизайна
Коллекция Plant Cork
Узнай, как нам удалось добавить природные мотивы в классические кроссовки и использовать при их изготовлении не менее 20% переработанных материалов по весу, включая переработанную пробку и красители на растительной основе.
Вдохновляясь царством растений
Как и многие атлеты, наши дизайнеры вдохновляются природой. Команда дизайнеров создала коллекцию Plant Cork, модели из которой не менее чем на 20% состоят из переработанных материалов по весу, чтобы вместе с атлетами отдать дань уважения природе. Каждые кроссовки посвящены определенному растению, украшены вышивкой с растительными мотивами и научной инфографикой, а также окрашены с помощью красителей природного происхождения.
Ода природе
Мы начали с наиболее экологичных материалов — парусины из полностью переработанного полиэстера и переработанной пробки — и окрасили их красителями на растительной основе.
Способ получения красителя уникален для каждого растения. Краситель из индигоферы мы получаем путем ферментации ее листьев и стеблей. Чтобы добыть ярко-желтый краситель из граната, мы отвариваем его кожуру. Для получения желаемого оттенка из катеху также необходимо отварить, сердцевину ее древесины.
«Растения проходят обработку и выделяют краситель. Каждая модель посвящена конкретному растению, и мы окрашиваем кроссовки в зависимости от того, какой краситель выделяет это растение».
— Донн Болл, член команды по разработке коллекции Plant Cork
Переработанная пробка
Резина дополнена вставками из частично переработанной пробки, которую мы получаем от предприятий винной промышленности или собираем путем снятия коры с деревьев особым способом, который не вредит деревьям и позволяет им полностью восстановиться.
Теперь классика еще ближе к природе
Мы переосмыслили классические модели, чтобы атлеты могли тренироваться в легендарных кроссовках Nike, не нанося вреда природе. Атлеты могут продемонстрировать свою любовь к таким растениям, как катеху, индигофера или гранат благодаря растительным красителям, простой инфографике с полезной информацией и вышивке с растительными мотивами по бокам.