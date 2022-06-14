В основе дизайна
Crater Impact
Радует Землю. Радует глаз.
Для Nike путь к более экологичному будущему означает превращение отходов в обувь, которая мало весит и требует меньше материалов при производстве. Crater Impact — еще один шаг на этом пути. В решении Crater Impact, созданном на основе нашей политики утилизации, отходы добавляются в переработанные материалы для дальнейшего производства. Это позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Наша команда разработчиков тщательно взвешивает отходы и использованные пластиковые бутылки, пеноматериалы и обрезки, чтобы создать обувь, которая будет содержать не менее 25% переработанных материалов. Такая обувь стильно выглядит и оказывает меньше негативного воздействия на нашу планету.
Оптимальная конструкция
Наша цель — показать переработанные материалы в новом свете. Благодаря продуманному дизайну при создании такой обуви остается меньше отходов, чем в традиционном производстве. Мы выбрали плетеную ленту, которая складывается и образовывает петли для шнурков. Это позволяет отказаться от вырезки отверстий или изгибов, на которые обычно уходит большее количество материала. Накладки продуманной формы и вышитый логотип Swoosh также позволяют сократить количество материала. Невозможно поверить, что эти стильные кроссовки созданы из отходов.
«Мы использовали „скрытые” переработанные материалы. По их виду невозможно определить, что они получены из переработанного сырья».
— Франческа Капоне Джонс, директор по дизайну
Мягкое воздействие
«Impact». Мы выбрали это название неспроста. Мы создаем эту обувь, чтобы произвести впечатление. Она выглядит потрясающе, дизайн тщательно продуман, чтобы подчеркнуть первоклассный стиль и выделить элементы из переработанных материалов. Прочная пятка напоминает скальную породу, которая способна сформировать кратер, но она выполнена из пеноматериала и поэтому обеспечивает превосходную амортизацию во время бега.
И что самое важное: наших дизайнеров беспокоит негативное воздействие человека на планету. Мы хотим сделать его более мягким. Потому что мы знаем, что часто меньше — значит лучше. Эти стильные кроссовки очень легкие, как и их воздействие на планету.
«Стиль этой обуви не агрессивный, эти кроссовки отлично впишутся в любую среду. В этом их суть».
— Брентон Вермейер, дизайнер