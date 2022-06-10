Цели по защите окружающей среды до 2025 года

2025 год: взгляд в будущее
Move to Zero
В борьбе с изменением климата мы создаем лучшие решения как для атлетов*, так и для нашей планеты. Наши цели — смелые и научно обоснованные.
Масштабирование идей в NIKE — это переход на новый уровень
В борьбе с изменением климата мы создаем лучшие решения как для атлетов*, так и для нашей планеты. Мы внедряем инновационные технологии на всех этапах нашей работы, чтобы снизить негативное воздействие NIKE на окружающую среду. Мы поставили перед собой смелые и научно обоснованные цели. И мы настроены оптимистично — наши успехи и неудачи за последние 30 лет вдохновляют нас на поиск решений и позволяют создавать будущее, в котором мы — как и наша прекрасная планета — будем процветать.
Прогресс в перспективе
NIKE оказывает воздействие на климат, сопоставимое с уровнем крупного города. Роль компании в этом воздействии весьма значительна, и она мотивирует нас анализировать всю нашу деятельность, так как даже небольшие корректировки могут привести к большим изменениям. Большинство людей понимают, что NIKE — большая компания, но чтобы оценить ее истинный масштаб, достаточно знать некоторые цифры. В компании NIKE около 75 400 сотрудников; более 1 миллиона сотрудников работают на наших собственных предприятиях и предприятиях поставщиков; в нашем распоряжении более 1 500 физических площадок. В 2020 финансовом году мы произвели 11 706 664 метрических тонн CO2. Если бы мы были городом, то по численности населения и углеродному следу мы были бы примерно равны столице Нидерландов — Амстердаму.
Материалы и дизайн
В настоящее время 78% всей продукции NIKE, Jordan и Converse содержат переработанные материалы. Мы стремимся увеличить это число, потому что переработка материалов, которые составляют около 70% от общего углеродного следа — одна из наших главных возможностей уменьшить негативное воздействие.
Возьмем, к примеру, переработанный полиэстер.Эта ставшая ключевой в нашем производстве ткань берет свое начало с переработанных пластиковых бутылок. Их очищают, измельчают в хлопья, превращают в гранулы и прядут в новое высококачественное волокно, которое обеспечивает максимальную функциональность, при этом помогая сократить выбросы углерода на 30% по сравнению с первичным полиэстером. Модели одной из самых популярных наших линеек, шорт Tempo, состоят как минимум на 75% из переработанного полиэстера. Большинство из них доходят до 100%. На сегодняшний день благодаря только одному этому продукту 112 миллионов пластиковых бутылок не попали на свалки и в водоемы.
Сеть поставок
Экологичные материалы принесут гораздо больше пользы, если подходить к производству ответственно.Наш комплексный подход учитывает количество углекислого газа, энергии, отходов, воды и особенности химического состава на протяжении всего жизненного цикла продукции, что в конечном итоге позволяет нам принимать решения, которые улучшают условия производства для работников по всему миру.
Создание продукции требует энергии. И сегодня этот процесс также приводит к образованию отходов.Но становится более очевидной новая истина: отходы — это ценность. Одно из наших величайших изобретений — Nike Air. Это также одна из наших самых экологичных инноваций. Мы можем повторно использовать более 90% отходов от производства подушек Air и часто превращаем их в новые подушки. Благодаря этому все подошвы Nike Air состоят как минимум на 50% из переработанных материалов.
Маленькие изменения прокладывают путь к большим целям. Со времени нашего последнего отчета о воздействии мы внесли изменения в мерки (буквально пару сантиметров) при производстве продукции, что позволило предотвратить образование более 3500 тонн отходов. В масштабах компании эти корректировки и инновации являются нашим путем к достижению цели — чтобы 100% отходов из нашей расширенной цепочки поставок не попадали на свалки и не менее 80% перерабатывались обратно в продукцию NIKE и другие товары. Мы еще не достигли этой цели, но, как и наши атлеты, постоянно работающие над тем, чтобы стать лучше, мы ежедневно стремимся к прогрессу.
Завершение цикла
Последний этап жизни продукта — его доставка атлетам* и, в конечном итоге, возвращение товара после использования — является самой сложной проблемой в области устойчивого развития. Товары с индивидуальным дизайном и доставка на следующий день — это уже норма. Что делать со старым или бракованным товаром — вопрос неясный. К тому же никому не нравится получать товар в помятой упаковке. Чтобы решить эти задачи, мы проявляем изобретательность, смекалку и опираемся на достижения науки.
Мы поставили цель к 2025 году пожертвовать, отремонтировать или переработать в 10 раз больше использованных или дефектных товаров, чем сегодня. Для достижения этой цели мы облегчаем процедуру возврата использованной продукции. Например, в магазинах США и Европы активно действует программа Reuse-A-Shoe. Сейчас мы расширяем ее границы до магазинов в континентальном Китае и работаем над необходимыми изменениями. Мы проводим семинары по вторичной переработке и предоставляем потребителям соответствующий контент, например, руководствоNike Circular Design Guide.Недавно мы запустили программу Nike Refurbished в некоторых магазинах Северной Америки. Мы также проводим семинары по вторичной переработке и предоставляем информационные материалы, например видеоролики по ремонту и уходу (которые появятся этим летом), чтобы продлить срок службы продукции. Мы только начинаем оказывать некоторые из этих услуг, но наша цель такая же, как и во всём, что мы делаем — служить всем атлетам планеты, вдохновляя их и внедряя инновации.
Командная работа
Когда речь идет о том, чтобы изменить будущее планеты, наша цель — изменить отраслевые стандарты, а также наши товары и процессы производства. Мы знаем, что чем быстрее мы сможем сообща сделать больше для окружающей среды — тем лучше для будущих поколений. Мы также создаем возможности, благодаря которым принять участие в программе может каждый атлет*. Ищи логотип Sunburst, когда покупаешь продукцию NIKE. Подключайся к инициативе Talking Trash для обсуждения и создания идей вместе с сообществом NIKE. Ознакомься с положениями об ответственности бренда перед более крупными соглашениями по устойчивому развитию, такими как пакт G7 Fashion, Transform to Net Zero и Хартии индустрии моды РКИК ООН для действий в области климата. Следи за ресурсами для членов клуба, например видеороликами о ремонте и уходе, которые станут доступны этим летом, и программами для местных магазинов.