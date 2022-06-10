Цели по защите окружающей среды до 2025 года

Последний этап жизни продукта — его доставка атлетам* и, в конечном итоге, возвращение товара после использования — является самой сложной проблемой в области устойчивого развития. Товары с индивидуальным дизайном и доставка на следующий день — это уже норма. Что делать со старым или бракованным товаром — вопрос неясный. К тому же никому не нравится получать товар в помятой упаковке. Чтобы решить эти задачи, мы проявляем изобретательность, смекалку и опираемся на достижения науки.



Мы поставили цель к 2025 году пожертвовать, отремонтировать или переработать в 10 раз больше использованных или дефектных товаров, чем сегодня. Для достижения этой цели мы облегчаем процедуру возврата использованной продукции. Например, в магазинах США и Европы активно действует программа Reuse-A-Shoe. Сейчас мы расширяем ее границы до магазинов в континентальном Китае и работаем над необходимыми изменениями. Мы проводим семинары по вторичной переработке и предоставляем потребителям соответствующий контент, например, руководствоNike Circular Design Guide.Недавно мы запустили программу Nike Refurbished в некоторых магазинах Северной Америки. Мы также проводим семинары по вторичной переработке и предоставляем информационные материалы, например видеоролики по ремонту и уходу (которые появятся этим летом), чтобы продлить срок службы продукции. Мы только начинаем оказывать некоторые из этих услуг, но наша цель такая же, как и во всём, что мы делаем — служить всем атлетам планеты, вдохновляя их и внедряя инновации.