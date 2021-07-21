Сью Чо создает модные наряды и блюда от Сеула до Нью-Йорка

После окончания колледжа на Западном побережье Сью отправилась в Нью-Йорк. Для нее этот город — центр стиля. Она начала свой путь с Opening Ceremony, влиятельного и легендарного магазина одежды в центре города. Она проработала там четыре года, стала заместителем директора компании, курировала креативный контент и особые проекты. «Я помню, как была рада, когда получила эту работу. Я была счастливее, чем когда поступила в колледж».



Но ее страсть к кулинарии не утихала. После успешной работы со звездами моды открытие собственного заведения не казалось пугающим. На самом деле Сью была готова попробовать что-то новое, и вечерние рестораны города вдохновили ее вернуться к любимому делу. Прошлым летом Сью открыла Dinner Service — экспериментальное заведение, в котором можно собраться за ужином с друзьями и семьей.



Стиль Сью сочетает в себе идеи из разных городов — и стилей жизни — в которых она побывала за свои 26 лет. Здесь она рассказывает о своем отношении к моде и кулинарии, а также о том, как она отбросила традиционные сценарии из обеих отраслей и нашла свой собственный путь.