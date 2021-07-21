Сью Чо создает модные наряды и блюда от Сеула до Нью-Йорка

Культура
Творческий путь Сью Чо от Сеула до Нью-Йорка
26-летняя Сью Чо нашла себя в моде с магазином Opening Ceremony, но не забыла о любви к готовке.
«Не только спорт» — это рубрика о молодых творческих людях, которые раскрывают себя через собственный стиль.
Сью Чо мечтала стать шеф-поваром. Пока она не поработала в столовой средней школы.
«Я всегда любила готовить, — говорит она. — Но эта работа была ужасной, и я поняла, что не хочу этим заниматься».
Вместо этого Сью, родившаяся в Корее, обратила внимание на еще одну свою любовь: моду и стиль. Это было естественно для уроженки Сеула, которая провела свое детство в Германии, Монтане, Нью-Джерси и Калифорнии, и с гордостью носила необычные школьные наряды и находила одежду, которой ни у кого не было.
«Я знала, что хотела заниматься модой еще с детства, — вспоминает она. — Мне было 7 или 8 и я делала наряды для своих соседей».
После окончания колледжа на Западном побережье Сью отправилась в Нью-Йорк. Для нее этот город — центр стиля. Она начала свой путь с Opening Ceremony, влиятельного и легендарного магазина одежды в центре города. Она проработала там четыре года, стала заместителем директора компании, курировала креативный контент и особые проекты. «Я помню, как была рада, когда получила эту работу. Я была счастливее, чем когда поступила в колледж».
Но ее страсть к кулинарии не утихала. После успешной работы со звездами моды открытие собственного заведения не казалось пугающим. На самом деле Сью была готова попробовать что-то новое, и вечерние рестораны города вдохновили ее вернуться к любимому делу. Прошлым летом Сью открыла Dinner Service — экспериментальное заведение, в котором можно собраться за ужином с друзьями и семьей.
Стиль Сью сочетает в себе идеи из разных городов — и стилей жизни — в которых она побывала за свои 26 лет. Здесь она рассказывает о своем отношении к моде и кулинарии, а также о том, как она отбросила традиционные сценарии из обеих отраслей и нашла свой собственный путь.
«Я не могу придумать единое название для всего, что я хочу делать».
В моде и в готовке ты никогда не шла традиционным путем. И твой стиль нельзя описать одним словом. Как бы ты его описала?
Я только недавно осознала свой стиль одежды. Думаю, на это повлияла моя жизнь в условиях конкуренции, в Нью-Йорке. Я знаю, это клише, но я действительно ненавижу носить то, что носят все.
В прошлом году мой стиль превратился из девчачьего в спортивный. Я стала старше и отказалась от концепции одеваться ярко, стараться выглядеть потрясающе каждый день. Я ценю комфорт больше всего остального, и мне нравится двигаться, но мне хочется еще и выглядеть круто. Поэтому к баскетбольным шортам я надеваю прикольную футболку или что-то такое.
Я бы также описала свой стиль как развивающийся. Несмотря на то, что основные акценты те же, мой стиль сильно поменялся и будет меняться дальше.
Можешь немного рассказать о своем переходе от индустрии моды к созданию Dining Service?
Я хотела сделать что-то подобное давно, но меня пугала концепция [открытия ресторана]. Мое любимое занятие — ужинать с друзьями. Но в прошлом году я перестала ходить в рестораны по вечерам, потому что устала от такого образа жизни. И я открыла Dining Service — место для общения. Это не клуб, и, конечно, не бар.
Мне хочется сосредоточиться на общей идее, превратить ужин в необычное интерактивное действо. Еда — лишь часть процесса, людям хочется почувствовать единение. На первый ужин я сделала свечи из сливочного масла с чесноком, которые можно использовать в качестве соуса, когда они расплавятся, и мои друзья были в восторге. Их воодушевление заставило меня задуматься: «Что еще я могу сделать?»
Мне нравится общаться с друзьями и готовить для них. И я рада, когда они говорят, что им нравится.
Как повлияла на твое дело пандемия, когда рестораны были закрыты?
Сейчас заведение расположено в Нью-Йорке, на крыше моих апартаментов в Чайнатауне. Как ни странно, коронавирус сработал не против меня, а на меня, потому что это место небольшое и уединенное.
«В прошлом году мой стиль превратился из девчачьего в спортивный. Я много ношу баскетбольные шорты и теннисные юбки, но сочетаю их с крутыми футболками».
Приготовление еды напоминает людям об их корнях. Так ли это для тебя?
На самом деле, да, потому что причиной, по которой я начала готовить в старших классах, было то, что моя мама никогда не готовила американскую еду. Знаете, как все корейские мамы. Мне кажется, когда я запустила Dining Service, я очень заинтересовалась изучением корейской [кухни]. Я знаю основы. Корейцы любят готовить. Этим летом я часто обращалась к своей тете, например, с вопросом: «Ты можешь научить меня?». Я стала ценить свою культуру намного больше.
Текст: Элайн ЮДжей Ли
Фото: Мин Хун-ву
Впервые опубликовано: август 2020 г.