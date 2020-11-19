Как сильные мышцы корпуса помогают достигать спортивных результатов

Представь сумоиста весом 180 кг. Вряд ли тебе на ум придут слова «красивый пресс». Ведь для большинства людей сильный кор ассоциируется с «кубиками». Но правда в том, что развитый пресс необязательно заметен. «У крупных атлетов огромная мышечная масса, несмотря на то, что ее не видно, — говорит Сью Фальсоне, клинический специалист по спортивной физиотерапии и член совета Nike Performance Council, специализирующийся на восстановлении. — Такие атлеты — хороший пример того, что сильными могут быть не только стройные атлеты».
Будь то соревнование по тяжелой атлетике, участие в домашнем матче по софтболу или поход, сильный и развитый кор поможет тебе двигаться комфортнее и снизит риск получения травмы.
Рассмотрим кор поближе
Кор состоит из не менее чем 30 мышц. Точное количество назвать трудно, поскольку некоторые специалисты включают сюда диафрагму и тазовое дно, а также широчайшие мышцы спины и пекторальные мышцы. (Определение того, что такое кор, — популярная тема в спортивном сообществе.) Согласно Аджиту Чаудхари, доктору наук, профессору физиотерапии и директору лаборатории клинической, функциональной и результативной биомеханики Государственного университета штата Огайо, основными общепризнанными мышцами кора являются следующие:
Кроме того, сюда входят поясничная мышца, мышцы-сгибатели бедра, отводящая мышца и другие, но они больше участвуют в работе нижней части тела, чем в работе кора.
Зачем тебе каменный пресс
«Если представить, что тело — это колесо, то кор будет втулкой», — говорит Сью. Когда эта зона хорошо развита, твои руки и ноги («спицы колеса») могут эффективно вырабатывать и поглощать энергию. Бежать становится проще, так как ноги не вынуждены принимать все ударные нагрузки на себя. Это сравнимо с ударом ракеткой, при котором не только руки генерируют силу.
По мнению Сью, развитый кор также означает, что «втулка колеса» контролирует «спицы» без вреда для спины. «Возьмем для примера тягу каната, упражнение на сопротивление вращению, которое имитирует этот замах ракеткой. Если кор сильный, ты можешь плавно тянуть кабель, задействуя мышцы плеч и рук, а позвоночник останется в оптимальном положении. Без этого ты можешь неудачно повернуть позвоночник или не сможешь выполнить нужное количество повторов, потому что твои руки будут брать всю работу на себя», — говорит Сью.
«Если представить, что тело — это колесо, то кор будет втулкой».
Сью Фальсоне
Клинический специалист по спортивной физиотерапии и член совета Nike Performance Council
Слабые мышцы кора также могут увеличивать риск травмирования нижней части тела. Недавние исследования, проведенные Аджитом, показали, что новички в беге, у которых недостаточно сильный кор, подвержены большему риску травмирования коленных суставов. «Если твой кор недостаточно развит, больше вероятность того, что ты потянешь коленную связку или подвернешь лодыжку», — говорит Аджит. Это связано с тем, что стабилизировать массу приходится ногам, а не мышцам кора.
Как укрепить кор
Возможно, тебе доводилось слышать, что лучший способ укрепить мышцы корпуса — не бесконечные скручивания, которые, по словам Сью, часто выполняются неправильно и не приносят пользы позвоночнику даже при правильной технике.
Лучше здесь работают односторонние упражнения для всего тела (выполняются одной рукой или ногой). «Выпады, особенно с гантелью в одной руке, включают мышцы кора, — говорит Сью. — Даже подъем на бицепс одной рукой привносит небольшой элемент вращения, которому мышцы будут сопротивляться». Ищи программу тренировок, которая включает в себя регулярные односторонние тренировки.
Кроме того, регулярные тренировки на кор не заставят долго ждать результат. По мнению Аджита, идеально начать с 5–10 минутных комплексов на кор от трех до пяти дней в неделю. «Большинство людей не могут похвастаться большой выносливостью мышц кора, поэтому даже несколько минут могут улучшить ситуацию», — говорит он. Если же твои мышцы кора выносливы (молодец!) или тренировка становится легкой, удвой это время.
Для начала попробуй следующее упражнение. Стоя на четвереньках, вытяни одну руку и противоположную ногу, пока они не будут параллельны полу, и удерживай их в этом положении в течение минуты. Можно также выполнить «мертвого жука»: лежа на спине в положении стола, вытягивай одну руку и противоположную ногу, пока они не окажутся параллельно полу, затем поменяй сторону и продолжай чередовать. Можешь также делать планку, боковую планку, подъемы ног на мяче и упражнения на пресс с роликом.
Даже если ты не сразу увидишь этот «красивый пресс», ты все равно заметишь результат — улучшится техника, выносливость на интенсивных тренировках и тебе будет комфортнее двигаться.