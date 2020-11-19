Как сильные мышцы корпуса помогают достигать спортивных результатов

Как укрепить кор

Возможно, тебе доводилось слышать, что лучший способ укрепить мышцы корпуса — не бесконечные скручивания, которые, по словам Сью, часто выполняются неправильно и не приносят пользы позвоночнику даже при правильной технике.



Лучше здесь работают односторонние упражнения для всего тела (выполняются одной рукой или ногой). «Выпады, особенно с гантелью в одной руке, включают мышцы кора, — говорит Сью. — Даже подъем на бицепс одной рукой привносит небольшой элемент вращения, которому мышцы будут сопротивляться». Ищи программу тренировок, которая включает в себя регулярные односторонние тренировки.



Кроме того, регулярные тренировки на кор не заставят долго ждать результат. По мнению Аджита, идеально начать с 5–10 минутных комплексов на кор от трех до пяти дней в неделю. «Большинство людей не могут похвастаться большой выносливостью мышц кора, поэтому даже несколько минут могут улучшить ситуацию», — говорит он. Если же твои мышцы кора выносливы (молодец!) или тренировка становится легкой, удвой это время.



Для начала попробуй следующее упражнение. Стоя на четвереньках, вытяни одну руку и противоположную ногу, пока они не будут параллельны полу, и удерживай их в этом положении в течение минуты. Можно также выполнить «мертвого жука»: лежа на спине в положении стола, вытягивай одну руку и противоположную ногу, пока они не окажутся параллельно полу, затем поменяй сторону и продолжай чередовать. Можешь также делать планку, боковую планку, подъемы ног на мяче и упражнения на пресс с роликом.



Даже если ты не сразу увидишь этот «красивый пресс», ты все равно заметишь результат — улучшится техника, выносливость на интенсивных тренировках и тебе будет комфортнее двигаться.