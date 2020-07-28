8 упражнений на укрепление мышц кора для бегунов

Укрепи мышцы, чтобы развить силу, баланс и выносливость.

Бег — это больше, чем кардиотренировки. При беге мы постоянно балансируем на одной стопе. Не последнюю роль в этом играют развитые мышцы корпуса. Эти упражнения помогут тебе создать прочный мышечный каркас и улучшить технику бега, силу и выносливость.



У хороших бегунов есть как минимум одна общая черта — сильные мышцы кора. И речь здесь не просто о кубиках на животе.



«К кору относятся все мышцы, которые стабилизируют корпус и бедра», — говорит тренер по силовому тренингу и тренировкам на выносливость Джанет Гамильтон, владелица компании Running Strong, Атланта. Наряду с прямой мышцей живота, отвечающей за всем известные «кубики», к мышцам кора также относятся внутренние и внешние косые мышцы живота, которые помогают нам скручиваться из стороны в сторону; поперечная мышца живота, которая обхватывает живот и удерживает пупок во втянутом положении; разгибатели спины, которые проходят вдоль позвоночника; многораздельная мышца, расположенная глубоко в пояснице; ягодичные мышцы и мышцы диафрагмы таза.



Укрепление всех этих мышц с помощью упражнений дает невероятные результаты. Улучшаются осанка, баланс и техника бега. Ты становишься сильнее и можешь бегать быстрее.



Почему сильный кор дает столько преимуществ? Все дело в том, как мы двигаемся во время бега. По сути, это поддержание баланса между мышцами левой и правой стороны тела, при этом мышцы пресса и спины отвечают за равновесие и осанку. «Мы отталкиваемся от земли одной ногой и приземляемся на другую», — говорит Джанет. Именно мышцы кора передают энергию в ноги при отталкивании и поглощают ее при приземлении, объясняет она.



По словам Джанет, для выполнения этих действий мышцы кора должны быть сильными и эластичными, в противном случае «ты не сможешь эффективно создавать усилие или поглощать нагрузку, что негативно скажется на результатах и может привести к травме, — говорит Джанет. — Слабые мышцы кора дестабилизируют бедра, провоцируют боли в спине и коленях и ухудшают постановку стопы».