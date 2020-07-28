8 упражнений на укрепление мышц кора для бегунов

Советы от Nike Running
Укрепи мышцы, чтобы развить силу, баланс и выносливость.
Бег — это больше, чем кардиотренировки. При беге мы постоянно балансируем на одной стопе. Не последнюю роль в этом играют развитые мышцы корпуса. Эти упражнения помогут тебе создать прочный мышечный каркас и улучшить технику бега, силу и выносливость.
У хороших бегунов есть как минимум одна общая черта — сильные мышцы кора. И речь здесь не просто о кубиках на животе.
«К кору относятся все мышцы, которые стабилизируют корпус и бедра», — говорит тренер по силовому тренингу и тренировкам на выносливость Джанет Гамильтон, владелица компании Running Strong, Атланта. Наряду с прямой мышцей живота, отвечающей за всем известные «кубики», к мышцам кора также относятся внутренние и внешние косые мышцы живота, которые помогают нам скручиваться из стороны в сторону; поперечная мышца живота, которая обхватывает живот и удерживает пупок во втянутом положении; разгибатели спины, которые проходят вдоль позвоночника; многораздельная мышца, расположенная глубоко в пояснице; ягодичные мышцы и мышцы диафрагмы таза.
Укрепление всех этих мышц с помощью упражнений дает невероятные результаты. Улучшаются осанка, баланс и техника бега. Ты становишься сильнее и можешь бегать быстрее.
Почему сильный кор дает столько преимуществ? Все дело в том, как мы двигаемся во время бега. По сути, это поддержание баланса между мышцами левой и правой стороны тела, при этом мышцы пресса и спины отвечают за равновесие и осанку. «Мы отталкиваемся от земли одной ногой и приземляемся на другую», — говорит Джанет. Именно мышцы кора передают энергию в ноги при отталкивании и поглощают ее при приземлении, объясняет она.
По словам Джанет, для выполнения этих действий мышцы кора должны быть сильными и эластичными, в противном случае «ты не сможешь эффективно создавать усилие или поглощать нагрузку, что негативно скажется на результатах и может привести к травме, — говорит Джанет. — Слабые мышцы кора дестабилизируют бедра, провоцируют боли в спине и коленях и ухудшают постановку стопы».
«Слабые мышцы кора дестабилизируют бедра, провоцируют боли в спине и коленях и ухудшают постановку стопы».
Джанет Гамильтон, владелица компании Running Strong
Сильный кор поможет предотвратить эти проблемы и повысить эффективность тренировок. По результатам исследований, опубликованных в журналеThe Journal of Strength and Conditioning Research, развитые мышцы кора положительно влияют на скорость бега. Другое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что развитый корпус повышает выносливость и оптимизирует энергозатраты во время бега.
Чтобы понять, как это работает, представь себе бегуна в начале и в конце длинного забега. Скорее всего, его техника ухудшилась на последних километрах. Сильные мышцы кора помогают сохранять правильную технику на протяжении всей тренировки. «Чем ты сильнее, тем меньше ты устаешь», — говорит Джанет.
К счастью, ты легко можешь включить упражнения на мышцы кора в свои тренировки. Многие из них можно выполнять в любом месте и без специального оборудования. По словам Джанет, главное — подобрать интенсивность и длительность упражнений таким образом, чтобы дать достаточную нагрузку на мышцы, не потеряв при этом в технике. Это проще делать в дни без тяжелых беговых тренировок. «Я рекомендую своим атлетам выполнять эти упражнения до трех раз в неделю, — говорит она. — При этом не обязательно подбирать отдельные упражнения на каждую группу мышц, если их можно заменить одним, но более эффективным упражнением».
«Чем ты сильнее, тем меньше ты устаешь»
Джанет Гамильтон, владелица компании Running Strong
Приготовься хорошенько поработать! Эти упражнения прорабатывают мышцы кора под разными углами и легко впишутся в любую силовую тренировку. Совет от Джанет: вместо того чтобы пытаться сделать заданное количество подходов и повторов или удерживать позу в течение определенного времени, выполняй каждое упражнение до усталости в мышцах, на которые оно направлено. Таким образом может получиться, что ты выполнишь 5 повторов одного упражнения и 20 повторов другого. По словам Джанет, нагрузка должна быть ощутимой, но не чрезмерной.
Чтобы начать, посмотри раздел «Сильный и рельефный пресс» в NTC.