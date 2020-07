8 упражнений на укрепление мышц кора для бегунов

Сильный кор поможет предотвратить эти проблемы и повысить эффективность тренировок. По результатам исследований, опубликованных в журналеThe Journal of Strength and Conditioning Research, развитые мышцы кора положительно влияют на скорость бега. Другое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что развитый корпус повышает выносливость и оптимизирует энергозатраты во время бега.



Чтобы понять, как это работает, представь себе бегуна в начале и в конце длинного забега. Скорее всего, его техника ухудшилась на последних километрах. Сильные мышцы кора помогают сохранять правильную технику на протяжении всей тренировки. «Чем ты сильнее, тем меньше ты устаешь», — говорит Джанет.



К счастью, ты легко можешь включить упражнения на мышцы кора в свои тренировки. Многие из них можно выполнять в любом месте и без специального оборудования. По словам Джанет, главное — подобрать интенсивность и длительность упражнений таким образом, чтобы дать достаточную нагрузку на мышцы, не потеряв при этом в технике. Это проще делать в дни без тяжелых беговых тренировок. «Я рекомендую своим атлетам выполнять эти упражнения до трех раз в неделю, — говорит она. — При этом не обязательно подбирать отдельные упражнения на каждую группу мышц, если их можно заменить одним, но более эффективным упражнением».