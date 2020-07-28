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Укрепи кор, чтобы бегать лучше

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8 упражнений на укрепление мышц кора для бегунов

Укрепи мышцы, чтобы развить силу, баланс и выносливость.

Бег — это больше, чем кардиотренировки. При беге мы постоянно балансируем на одной стопе. Не последнюю роль в этом играют развитые мышцы корпуса. Эти упражнения помогут тебе создать прочный мышечный каркас и улучшить технику бега, силу и выносливость.

У хороших бегунов есть как минимум одна общая черта — сильные мышцы кора. И речь здесь не просто о кубиках на животе.

«К кору относятся все мышцы, которые стабилизируют корпус и бедра», — говорит тренер по силовому тренингу и тренировкам на выносливость Джанет Гамильтон, владелица компании Running Strong, Атланта. Наряду с прямой мышцей живота, отвечающей за всем известные «кубики», к мышцам кора также относятся внутренние и внешние косые мышцы живота, которые помогают нам скручиваться из стороны в сторону; поперечная мышца живота, которая обхватывает живот и удерживает пупок во втянутом положении; разгибатели спины, которые проходят вдоль позвоночника; многораздельная мышца, расположенная глубоко в пояснице; ягодичные мышцы и мышцы диафрагмы таза.

Укрепление всех этих мышц с помощью упражнений дает невероятные результаты. Улучшаются осанка, баланс и техника бега. Ты становишься сильнее и можешь бегать быстрее.

Почему сильный кор дает столько преимуществ? Все дело в том, как мы двигаемся во время бега. По сути, это поддержание баланса между мышцами левой и правой стороны тела, при этом мышцы пресса и спины отвечают за равновесие и осанку. «Мы отталкиваемся от земли одной ногой и приземляемся на другую», — говорит Джанет. Именно мышцы кора передают энергию в ноги при отталкивании и поглощают ее при приземлении, объясняет она.

По словам Джанет, для выполнения этих действий мышцы кора должны быть сильными и эластичными, в противном случае «ты не сможешь эффективно создавать усилие или поглощать нагрузку, что негативно скажется на результатах и может привести к травме, — говорит Джанет. — Слабые мышцы кора дестабилизируют бедра, провоцируют боли в спине и коленях и ухудшают постановку стопы».

8 упражнений на укрепление мышц кора для бегунов

«Слабые мышцы кора дестабилизируют бедра, провоцируют боли в спине и коленях и ухудшают постановку стопы».

Джанет Гамильтон, владелица компании Running Strong

Сильный кор поможет предотвратить эти проблемы и повысить эффективность тренировок. По результатам исследований, опубликованных в журналеThe Journal of Strength and Conditioning Research, развитые мышцы кора положительно влияют на скорость бега. Другое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что развитый корпус повышает выносливость и оптимизирует энергозатраты во время бега.

Чтобы понять, как это работает, представь себе бегуна в начале и в конце длинного забега. Скорее всего, его техника ухудшилась на последних километрах. Сильные мышцы кора помогают сохранять правильную технику на протяжении всей тренировки. «Чем ты сильнее, тем меньше ты устаешь», — говорит Джанет.

К счастью, ты легко можешь включить упражнения на мышцы кора в свои тренировки. Многие из них можно выполнять в любом месте и без специального оборудования. По словам Джанет, главное — подобрать интенсивность и длительность упражнений таким образом, чтобы дать достаточную нагрузку на мышцы, не потеряв при этом в технике. Это проще делать в дни без тяжелых беговых тренировок. «Я рекомендую своим атлетам выполнять эти упражнения до трех раз в неделю, — говорит она. — При этом не обязательно подбирать отдельные упражнения на каждую группу мышц, если их можно заменить одним, но более эффективным упражнением».

«Чем ты сильнее, тем меньше ты устаешь»

Джанет Гамильтон, владелица компании Running Strong

8 упражнений на укрепление мышц кора для бегунов

Приготовься хорошенько поработать! Эти упражнения прорабатывают мышцы кора под разными углами и легко впишутся в любую силовую тренировку. Совет от Джанет: вместо того чтобы пытаться сделать заданное количество подходов и повторов или удерживать позу в течение определенного времени, выполняй каждое упражнение до усталости в мышцах, на которые оно направлено. Таким образом может получиться, что ты выполнишь 5 повторов одного упражнения и 20 повторов другого. По словам Джанет, нагрузка должна быть ощутимой, но не чрезмерной.

  1. Скручивания
    Проработка мышц: мышцы пресса (прямая мышца живота)

    Выполнение: ляг на спину, колени согнуты, стопы прижаты к полу. Напряги мышцы пресса и оторви от пола верхнюю часть спины и плечи, не напрягая при этом шею. Медленно опустись в исходное положение.
  2. Скручивания «велосипед»
    Проработка мышц: мышцы пресса (прямая и косые мышцы живота)

    Выполнение: лежа лицом вверх, заведи руки за голову и подними колени к груди; приподними плечи над полом. Одновременно потянись левым локтем к правому колену и вытяни левую ногу, чтобы она зависла на расстоянии несколько сантиметров от пола. Вернись в исходное положение и повтори упражнение на противоположной стороне.
  3. Планка на прямых руках
    Проработка мышц: плечи, грудь, верхняя часть спины, мышцы пресса (прямая и поперечная мышцы живота), поясница, бедра, ягодицы, квадрицепсы, икры

    Выполнение: займи положение для отжимания, плечи расположены над запястьями, спина — горизонтально (бедра не провисают и не подняты над линией тела), мышцы пресса, бедер и ягодицы напряжены. Смотри на пол чуть дальше рук. (Чтобы упростить упражнение, опустись на предплечья, расположив плечи над локтями.)
  4. Ягодичный мостик на одной ноге
    Проработка мышц: бедра, ягодицы, мышцы задней поверхности бедра

    Выполнение: лежа лицом вверх, согни колени, стопы ровно стоят на полу, руки — по бокам. Вытяни правую ногу так, чтобы пятка поднялась на 5 см от пола, согни стопу и приподними бедра вверх, как можно сильнее напрягая ягодицы. Задержись в верхней точке подъема, затем медленно опусти бедра. Повтори упражнение на другой ноге.
  5. Растяжка из позы краба со сменой рук
    Проработка мышц: мышцы пресса (прямая и косые мышцы живота), спина, ягодицы, ноги

    Выполнение: прими сидячее положение, колени согнуты, стопы прижаты к полу, ладони на полу за бедрами, пальцы рук направлены от себя. Подними бедра как можно выше и вытяни правую руку вверх вдоль головы. Опустись в исходное положение и повтори упражнение с другой рукой.
  6. Мертвый жук
    Проработка мышц: мышцы пресса (прямая и поперечная мышцы живота), спина, ягодицы, бедра

    Выполнение: ляг на спину и вытяни руки к потолку прямо над плечами. Колени согнуты под углом 90 градусов, ноги подняты. Выпрями левую ногу и опусти правую руку за ухо, не отрывая поясницу от пола. Вернись в исходное положение и повтори упражнение с противоположной рукой и ногой.
  7. Шагающая планка
    Проработка мышц: плечи, грудь, верхняя часть спины, мышцы пресса (поперечная и прямая мышцы живота), поясница, бедра, ягодицы, внутренние и внешние мышцы бедра, квадрицепсы, икры

    Выполнение: займи положение для планки на прямых руках, ноги вместе, плечи расположены над запястьями, спина прямая, мышцы пресса, бедер и ягодицы напряжены. Смотри на пол чуть дальше рук. Отведи ноги в стороны, широко расставив их, а затем вернись в исходное положение.
  8. Модифицированная боковая планка
    Проработка мышц: спина, мышцы пресса (косые мышцы живота), бедра, ягодицы

    Выполнение: ляг на левый бок, нижняя нога слегка согнута в колене. Поднимись, опираясь на левое предплечье и приподняв бедра. Вытяни правую руку к потолку. Подними правую ногу как можно выше, тяни носок от себя. Опустись в исходное положение и повтори упражнение на противоположной стороне.

Чтобы начать, посмотри раздел «Сильный и рельефный пресс» в NTC.

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8 упражнений на укрепление мышц кора для бегунов

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