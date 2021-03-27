Спроси тренера: как избавиться от привычки откладывать на потом?

Мой отец никогда не был частью моей жизни. И когда я оказалась одна в колледже, детские чувства, что меня отвергли и покинули, нахлынули на меня с новой силой. Чтобы забыть о них я начала больше тренироваться, вскоре заработала усталостный перелом стопы и даже не могла играть. Затем я получила осколочный перелом. А потом начались проблемы с сердцем.



Для меня настали тяжелые времена.



К счастью, мне помог мой тренер. С ее помощью я обратилась к спортивному психологу, который научил меня ориентироваться в ситуации. Я поняла, что у всех нас есть порывы, тянущие нас в разных направлениях, как положительные, так и отрицательные. Со временем мы учимся выбирать, каким порывам следовать. И мы можем выбрать хорошее отношение и усердную работу.



Я думаю, что общение со спортивным психологом может помочь и тебе, потому что, возможно, отсутствие поддержки вызывает какие-то проблемы, от которых ты пытаешься отстраниться.



Что-то не дает тебе играть в игру, которая тебе нравится. И ради себя ты должна понять, в чем причина. Как только ты это поймешь, ты сможешь научиться любить себя и стремиться к совершенству в любых начинаниях.



Мне кажется, что глубоко внутри ты благодарна возможности учиться и быть в команде. Поэтому прислушайся к себе и позволь этому чувству вести тебя вперед.



Тренер Фаргас