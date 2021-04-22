Как перестать сравнивать себя с другими в спортзале

Советы
Спроси тренера: «Как перестать сравнивать себя с друзьями в хорошей форме?»
Девушка, занимающаяся спортом, хочет быть такой же подтянутой, как ее подруга, но Джони Тейлор из университета Джорджии отвечает ей, что невозможно знать всё о том, как тренируются другие.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на игре.
В:
Здравствуйте, тренер!
Я всегда занималась спортом. Сейчас я прохожу серию онлайн-занятий ВИИТ, пару дней в неделю бегаю и занимаюсь йогой почти каждое утро. Кроме того, недавно я стала есть больше растительной пищи. Раньше мне нравился мой режим. Но недавно моя близкая подруга начала посещать силовые тренировки и немного изменила свою диету, и внезапно она стала очень подтянутой. Я бы должна порадоваться за нее, верно? Но я так раздражена. Честно говоря, она всегда была довольно ленивой, и это так несправедливо, что я намного дольше занимаюсь и до сих пор не достигла таких результатов. Я действительно зацикливаюсь на этом. Я думаю о ЕЕ тренировках, когда выполняю упражнения, и о ЕЕ диете, когда выбираю продукты. И я начинаю ругать себя за то, что не радуюсь ее успехам. Как мне вернуться к своему обычному режиму и вырваться из этой ловушки?
Осуждающая и завидующая в последнее время
24-летняя посетительница спортзала
О:
Я ценю твою честность, ведь такие чувства бывает нелегко признать. Я тоже была в такой ситуации.
Иногда я замечаю, что человек на соседней беговой дорожке начинает увеличивать скорость, и внезапно я почему-то делаю то же самое — давлю на эту кнопку, хотя пару минут назад меня абсолютно устраивала моя скорость.
Мне приходится останавливаться и говорить себе: «Ага, почему ты это делаешь? Ты не знаешь этого человека. Ты занимаешься четвертый день подряд, поэтому да, он прибавляет скорость чаще, чем ты». Мне нужно перестроить свое мышление, чтобы убедиться, что я делаю то, что подходит мне и моему телу, а не чересчур увлекаюсь тем, что делают другие люди.
Кроме того, я оказывалась и с другой стороны в такой ситуации. Знакомые говорили мне: «Я завидую тому, как выглядят твои руки!». Потому что они знали, что мне не нужно заниматься силовыми тренировками, чтобы выглядеть так. Это генетика. Я не горжусь этим как своим достижением, но это не мешает другим людям завидовать мне.
Твои чувства нормальны. Тебе просто нужно суметь заметить этот момент, глубоко вдохнуть и напомнить себе кое о чем.
Мы склонны относиться к себе строже, чем следует.
Во-первых, если ты считаешь, что ей это проще дается, не забывай, что это всего лишь твое предположение. Ты не знаешь, как сильно она старается, или что она ест. Может быть, она каждый день просыпается на два часа раньше, чтобы позаниматься. Возможно, за последние полгода она ни разу не пила алкоголь.
Еще нужно помнить, что наши тела по-разному реагируют на одну и ту же активность. У меня есть подруга, которая редко занимается спортом, но когда она решает возобновить тренировки, она может сбросить вес в два счета. Возможно, твоя менее усердная подруга обладает таким типом метаболизма, при котором она может почти без труда стать очень подтянутой.
Кроме того, возможно, она только начала новый режим тренировок, и поэтому ее результаты более заметны. Помни, что когда ты переходишь к новому режиму, твоему телу приходится прилагать больше усилий, чтобы справляться с нагрузкой. Поэтому оно сжигает больше калорий и задействует больше мышц, но со временем твое тело станет эффективнее выполнять эти упражнения и адаптируется к ним.
Не так давно я сама столкнулась с этим феноменом. Я недавно родила ребенка и пыталась вернуться к своему идеальному весу, но у меня не было доступа к спортзалу из-за карантина. Поэтому я включила старый DVD-диск с тренировкой ВИИТ (даже нашла свой старый DVD-плеер!), чего я не делала ни разу за последние 15 лет. И просто выполняя тренировку другого типа, я смогла сбросить эти килограммы намного быстрее, чем если бы я вернулась к своему обычному режиму.
Ты тоже можешь попробовать что-то новое и посмотреть, что из этого получится. Но, прошу, поступай так только в том случае, если тебе действительно не нравится твой режим тренировок. Мне кажется, что ты много времени и сил потратила на подбор лучших вариантов для себя. Думаю, ты очень дисциплинирована и многое знаешь. И, как правило, мы всегда относимся к себе строже, чем следует. Поэтому не отказывайся от всего этого, если только сама действительно этого не хочешь. Если ты не выглядишь так же, как твоя подруга, это не значит, что ты плохо занимаешься.
Но если ты решишь, что тебе действительно не нравится твоя тренировка (если тебе сложно замотивировать себя, и ты в ужасе вспоминаешь обо всех этих повторах пять дней в неделю), то, конечно, замени ее. Возможно, в некоторой мере ты возмущена именно потому, что тебе не нравится твоя программа.
В любом случае задумайся о своей мотивации: почему ты выполняешь упражнения и полезно питаешься? Ты занимаешься спортом, чтобы выглядеть определенным образом? Например, мне такой мотивации недостаточно. Тренировки — это значительная составляющая моей заботы о себе. Они помогают мне снять стресс и держат мой ум в тонусе, и я знаю, что они помогут мне оставаться здоровой по прошествии лет. Именно поэтому я каждый день возвращаюсь к занятиям спортом и фокусируюсь на себе.
... Если тебе сложно замотивировать себя, и ты в ужасе вспоминаешь обо всех этих повторах пять дней в неделю, то, конечно, измени свою тренировку.
Когда ты поймешь, почему ты на самом деле тренируешься, тебе будет проще похвалить себя за упорство и старания и за то, какой сильной ты стала. И благодаря этому ты сможешь расслабиться и сказать себе: «Ну ладно, я делаю то, что подходит мне. Другие люди делают то, что подходит им, и все довольны». Возможно, ты даже сможешь порадоваться за свою подругу, и это чувство тоже станет для тебя своеобразной наградой.
Тренер Тейлор
Джони Тейлор — главный тренер женских баскетбольных команд в Университете Джорджии. В 2016 году она получила премию Национальной ассоциации студенческого спорта Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach, став Лучшим начинающим тренером года. Ее впечатляющая тренерская карьера включает в себя наставничество в университете штата Луизиана, университете Алабамы, Луизианском технологическом университете и университете Трой, штат Алабама. Она была выдающимся игроком в университете Алабамы (716 очков, 555 подборов и 103 блок-шота) и вошла в четверку лучших игроков университета. Под ее руководством команда «Тайд» участвовала в двух турнирах NCAA и двух турнирах WNIT. Джони завоевала множество наград за преданность своему делу в общественной работе.
Иллюстрации: Харрисон Фриман
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