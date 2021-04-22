Как перестать сравнивать себя с другими в спортзале

Кроме того, возможно, она только начала новый режим тренировок, и поэтому ее результаты более заметны. Помни, что когда ты переходишь к новому режиму, твоему телу приходится прилагать больше усилий, чтобы справляться с нагрузкой. Поэтому оно сжигает больше калорий и задействует больше мышц, но со временем твое тело станет эффективнее выполнять эти упражнения и адаптируется к ним.



Не так давно я сама столкнулась с этим феноменом. Я недавно родила ребенка и пыталась вернуться к своему идеальному весу, но у меня не было доступа к спортзалу из-за карантина. Поэтому я включила старый DVD-диск с тренировкой ВИИТ (даже нашла свой старый DVD-плеер!), чего я не делала ни разу за последние 15 лет. И просто выполняя тренировку другого типа, я смогла сбросить эти килограммы намного быстрее, чем если бы я вернулась к своему обычному режиму.



Ты тоже можешь попробовать что-то новое и посмотреть, что из этого получится. Но, прошу, поступай так только в том случае, если тебе действительно не нравится твой режим тренировок. Мне кажется, что ты много времени и сил потратила на подбор лучших вариантов для себя. Думаю, ты очень дисциплинирована и многое знаешь. И, как правило, мы всегда относимся к себе строже, чем следует. Поэтому не отказывайся от всего этого, если только сама действительно этого не хочешь. Если ты не выглядишь так же, как твоя подруга, это не значит, что ты плохо занимаешься.



Но если ты решишь, что тебе действительно не нравится твоя тренировка (если тебе сложно замотивировать себя, и ты в ужасе вспоминаешь обо всех этих повторах пять дней в неделю), то, конечно, замени ее. Возможно, в некоторой мере ты возмущена именно потому, что тебе не нравится твоя программа.



В любом случае задумайся о своей мотивации: почему ты выполняешь упражнения и полезно питаешься? Ты занимаешься спортом, чтобы выглядеть определенным образом? Например, мне такой мотивации недостаточно. Тренировки — это значительная составляющая моей заботы о себе. Они помогают мне снять стресс и держат мой ум в тонусе, и я знаю, что они помогут мне оставаться здоровой по прошествии лет. Именно поэтому я каждый день возвращаюсь к занятиям спортом и фокусируюсь на себе.