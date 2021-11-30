Женщина, продвигающая скейт-культуру в Токио

Я часто каталась на BMX в парке Комадзава. Однажды девушка, с которой я подружилась, дала мне старый потрепанный скейт. С BMX проще управляться мужчинам, и когда дело доходило до трюков, я часто говорила себе: «У парня это могло бы получиться, но не у меня». На площадке же для скейтбординга было гораздо больше девушек, и было весело кататься вместе. Все начинают заниматься скейтбордингом, будучи подростками или в возрасте около двадцати лет, а мне в то время уже исполнилось 29. Меня окружают юные девушки, которые приходят тренироваться в сопровождении родителей, и девушки, которые напряженно готовятся к соревнованиям. Также есть и те, кто катается просто ради удовольствия, так же как я.

Независимо от уровня подготовки, возраста, национальности или пола, каждый из нас выкладывается полностью. И когда мы наконец осваиваем что-то новое, все мы радуемся друг за друга. Это очень весело, и именно так я и увлеклась скейтбордингом. Со временем ежедневная работа с девяти до пяти потеряла для меня смысл. Я поняла, что лучше проводить жизнь, занимаясь тем, что тебе нравится. И захотела тратить как можно больше времени на то, что приносит удовольствие. Поэтому я без раздумий уволилась с работы. Сейчас я работаю как фрилансер, катаюсь когда хочу и занимаюсь проектом Skate Girls Snap в свободное время.