Женщина, продвигающая скейт-культуру в Токио
Атлеты*
В возрасте 29 лет Азуса Адачи выбрала для себя скейтбординг. Сейчас она вдохновляет следующее поколение скейтбордисток с помощью своего проекта Skate Girls Snap.
«Моменты спорта» — рубрика, в которой мы встречаемся с обычными любителями спорта со всего мира.
Суть скейтбординга — в преодолении границ. А в Японии, стране с жесткими гендерными нормами и развивающейся культурой скейтбординга, скейтбордисткам предстоит преодолеть еще множество различных границ. Хотя японские скейтбордистки завоевали много медалей, когда этот вид спорта дебютировал на Олимпийских играх, женский скейтбординг всё еще очень мало представлен в стране. Однако эти победы доказали, что даже слабое присутствие не мешает достижению высоких результатов.
Азуса Адачи — одна из женщин, меняющих скейт-сообщество Токио, и ей это нравится. Для Азусы нет ничего важнее, чем заниматься любимым делом, а больше всего она любит скейтбординг, фотографию и встречи с новыми людьми. Ее проект Skate Girls Snap объединяет все эти увлечения. Веб-сайт Skate Girls Snap с фотографиями скейтбордисток, которых она встречает в Токио, позволяет глубже погрузиться в атмосферу женского скейтбординга Японии. Своим проектом Азуса передает важное сообщение: в сообществе скейтбординга Токио представлены самые разные личности и стили, и оно готово к еще большему разнообразию. Мы встретились с Азусой, чтобы обсудить, как проект Skate Girls Snap может продемонстрировать состояние скейтбординга в Японии и почему она так увлеклась скейтбордингом незадолго до своего 30-летия.
Как началось твое увлечение скейтбордингом?
Я часто каталась на BMX в парке Комадзава. Однажды девушка, с которой я подружилась, дала мне старый потрепанный скейт. С BMX проще управляться мужчинам, и когда дело доходило до трюков, я часто говорила себе: «У парня это могло бы получиться, но не у меня». На площадке же для скейтбординга было гораздо больше девушек, и было весело кататься вместе. Все начинают заниматься скейтбордингом, будучи подростками или в возрасте около двадцати лет, а мне в то время уже исполнилось 29. Меня окружают юные девушки, которые приходят тренироваться в сопровождении родителей, и девушки, которые напряженно готовятся к соревнованиям. Также есть и те, кто катается просто ради удовольствия, так же как я.
Независимо от уровня подготовки, возраста, национальности или пола, каждый из нас выкладывается полностью. И когда мы наконец осваиваем что-то новое, все мы радуемся друг за друга. Это очень весело, и именно так я и увлеклась скейтбордингом. Со временем ежедневная работа с девяти до пяти потеряла для меня смысл. Я поняла, что лучше проводить жизнь, занимаясь тем, что тебе нравится. И захотела тратить как можно больше времени на то, что приносит удовольствие. Поэтому я без раздумий уволилась с работы. Сейчас я работаю как фрилансер, катаюсь когда хочу и занимаюсь проектом Skate Girls Snap в свободное время.
То есть ты так увлеклась скейтбордингом, что уволилась с работы. Что же в этом виде спорта так тебя привлекает?
Это чувство совместной работы для достижения определенной цели. Скейтбординг не командный вид спорта, но им весело заниматься вместе с друзьями. И стоит только начать, как психологические препятствия типа «я упаду и разобьюсь» или «я не справлюсь» начинают ослабевать. Если в скейт-парке, где я обычно катаюсь, у кого-нибудь возникают проблемы, я заговариваю с ним, даже если мы незнакомы. И хотя все катаются на разных уровнях, мы обучаем друг друга трюкам. Каждый приходит в скейт-парк, чтобы повеселиться, и совместные действия доставляют еще больше радости.
Скейтбординг зародился как развлечение для городской местности. Это была классная игра с использованием уличных конструкций, таких как лестницы и перила. Поэтому некоторые скейтеры даже верят, что скейтбординг не спорт достижений и не соревновательный спорт. Это просто своеобразная игра, в которой участвует город и его жители.
Фотография Азусы с веб-сайта Skate Girls Snap
В твоем проекте Skate Girls Snap принимают участие самые разные скейтбордистки. Как возник этот проект?
Женщины по всему миру создают культуру вокруг скейтбординга, будь то музыка или фотография. Я не нашла ничего похожего в Японии и решила исправить это. Я уже занималась фотографией и видеосъемкой, поэтому мне пришло в голову следующее: «Если нет никого другого, почему бы мне этим не заняться?» Так я начала снимать окружающих девушек во время катания и получала очень позитивные отклики отовсюду. Затем я создала веб-сайт с коллекцией снимков скейтбордисток, которых встречала.
Скейтбординг проявляет индивидуальность всех участников. Манера катания, одежда, обувь. Даже прическа. Все эти качества различаются в зависимости от человека. Мне нравится, когда девушки всем своим видом как бы говорят: «Я такой человек, и вот так я катаюсь». Поэтому я хотела создать место, где можно увидеть больше, чем просто фотографии, — как девушки одеваются, чем увлекаются, на каких скейтах катаются и в каком стиле. Я хотела, чтобы девушки знали, что им необязательно поддерживать стереотипы в отношении скейтбордисток (например, что все девушки на скейтах одеваются определенным образом), которые навязываются другими людьми. Они могут одеваться так, как им хочется, украшать свои скейты и кататься так, как им нравится.
В мире скейтбординга всё еще доминируют мужчины, но это не мешает японским скейтбордисткам формировать и выражать себя разными способами. Я надеюсь, что проект Skate Girls Snap сможет вдохновлять их на это.
Можешь рассказать о своем любимом месте для скейтбординга в Токио и о ком-нибудь из тех, с кем ты там познакомилась?
Мне нравится парк Комадзава, потому что он бесплатный, несмотря на близость к Сибуя и хорошее оснащение. Здесь вы можете повстречать самых разнообразных людей: детей, взрослых, знаменитостей и представителей различных национальностей и профессий. Токио — город, в котором можно встретить творческих и полных энергии людей, прекрасных скейтбордистов со всего мира или тех, кто перебрался из сельской местности и создает собственную культуру.
Думаю, именно развивающиеся, молодые люди способны создавать самые интересные проекты. Например, моя 20-летняя подруга по скейтбордингу Сара запустила онлайн-журнал SP8CE. Она берет интервью у людей, с которыми встречается благодаря скейтбордингу, и рассказывает их истории. Скейтбордистки в Японии редко занимаются подобными вещами, так что я считаю, что это действительно важно.
И наконец, каковы твои цели на будущее, если говорить о скейтбординге?
Жизнь коротка, поэтому я хочу как можно больше времени уделять тому, что доставляет мне удовольствие. Проект Skate Girls Snap и скейтбординг — то, чем я люблю заниматься. Я делаю это не по чьей-то просьбе. Я не обязана что-то доказывать. Просто я это действительно люблю. Мне удается делать то, чем я занимаюсь, потому что при этом я остаюсь собой, а тот факт, что это помогает другим людям, делает меня счастливой.
Поэтому моя цель на будущее очень проста: получать удовольствие от скейтбординга. Я не хочу кататься из-за обязательств, денег или работы. Если я могу оставаться честна перед собой и заниматься скейтбордингом вместе со всеми, этого достаточно.
Фото: 217…NINA Текст: Айя Аптон Видео: Карен Масумото