Моменты спорта: близняшки Гэрейт о доминировании в гандболе

Атлеты*
Сестры: лучшие в гандболе
Мелани и Джессения Гарат — чемпионы на тех же самых площадках Кони-Айленда, где когда-то побеждала их мама.
«Моменты спорта» — рубрика, в которой мы встречаемся с обычными любителями спорта со всего мира.
Мелани и Джессения Гарат провели большую часть своего детства возле гандбольных площадок Бруклина, наблюдая за игрой своей мамы. Это оказало на них большое влияние. Сейчас они поменялись ролями: близнецы играют на площадке, а мама их поддерживает.
Мы встретились с сестрами в их любимом месте в Кони-Айленд. Интервью с 22-летними девушками похоже на их игру в паре — они быстры, умны и заканчивают фразы друг друга, как будто у них одна голова на двоих.
Какие у вас самые первые воспоминания об этих площадках?
Джессения: наша мама идет на игру, и мы вместе с ней.
Мелани: если бы не она, мы бы не приехали в Кони-Айленд. Она приносила два стула, которые были соединены вместе, как детские стульчики. И мы просто сидели. А сейчас мы все время проводим тут.
Что о соревнованиях по гандболу не все знают?
Мелани: существует система оценок. Есть игроки группы A, B и C. В женской [лиге] есть только «А» и «В», потому что еще много других. Так как мы женщины «А», то нас считают игроками группы «В» мужской лиги.
Джессения: это непросто понять. Я могу годами рассуждать, как женщин недооценивают в гандболе. В этом спорте доминируют мужчины, и обычно мужчины говорят: «Да, мы делаем это лучше. Это наш спорт». А мы [с Мелани] считаем, что «можем то же самое, что и вы».
У вас много общего как у близнецов, но как бы вы описали свои личные стили игры?
Джессения: я играю снизу. Я играла так в софтбол некоторое время, и мое плечо привыкло работать по-другому, поэтому чаще всего я слишком сильно работаю сверху. Игра снизу делает меня меньше.
Мелани: мне очень нравится игра сбоку. Я силовой игрок, а это значит, что я отвечаю за большую часть площадки. Я намного больше бегаю везде. И это круто, потому что [Джессения] просто стоит, как статуя.
Есть ли у вас какие-либо ритуалы перед игрой?
Джессения: я не хожу в туалет! Я дожидаюсь окончания соревнований, потому что я ненавижу, мочить руки, пока не закончится игра. Это как бы сделает их более мягкими. Мне кажется, что я ударю по мячу и мне будет больно. Я не знаю, почему мне так кажется.
Мелани: иногда мы жуем жвачку, просто чтобы успокоить нервы.
«Мы привыкли фотографироваться как победители, в одной руке приз, а другая рука „дает пять”, как будто говоря сила чудо-близнецов, проявись».
Иногда вас называют «чудо-близнецы». Откуда это пошло?
Мелани: была такая женщина, ее звали Чина. И каждый раз, когда она нас видела, она называла нас чудо-близнецами. Это прилипло, и все стали называть нас чудо-близнецами.
Джессения: мы привыкли фотографироваться как победители, в одной руке приз, а другая рука «дает пять», как будто говоря «сила чудо-близнецов, проявись».
Текст: Сэм Хокли-Смит
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.