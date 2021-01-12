Моменты спорта: Мэгги Гао о поиске единомышленников с помощью нетбола

Пока Мэгги Гао росла, спорт ее не интересовал. А затем она нашла свою страсть.
Когда Мэгги Гао переехала в Нью-Йорк из Шанхая в 2013 году, чтобы изучать психологию, она также надеялась встретить людей, которые тоже любят нетбол. И хотя нетбол довольно распространен в других странах, в США он не особенно популярен. Поэтому ей было непросто найти кого-то, с кем можно сыграть, не говоря уже о подходящей площадке.
В конце концов Мэгги нашла поле в Бруклине — одну из немногих специальных площадок для нетбола на всем восточном побережье, и свою компанию в парке Линкольн Террас Парк в Краун-Хайтс. И именно тут, выполняя серию упражнений, она объясняет, что для нее значит этот спорт.
Хорошо. Прежде всего, что такое нетбол?
Представьте себе баскетбольную площадку. Поле для нетбола примерно такого же размера. Вместо баскетбольных колец кольца на стойках, без задней стенки. Поле разделено на три части, где у каждого из 7 игроков своя позиция и зона игры. Как и в баскетболе, цель игры — забросить мяч в кольцо. Но в отличие от баскетбола, когда мяч у вас в руках, вам нельзя двигаться. Можно сделать один шаг, а потом надо остановиться, повернуться и отдать пас. Нетбол требует большей точности и маневренности, чем многие другие виды спорта.
Как ты занялась нетболом?
Я выросла в Шанхае и я вообще не была спортивной. В 8 лет я поступила в только открывшуюся по соседству Британскую школу, где нетбол был частью учебной программы. Я ненавидела физкультуру до тех пор, пока нетбол не дал мне больше уверенности в своих силах. Меня очень поддерживали. Мне говорили: «Oкей, ты можешь попробовать. Не бойся сделать что-то не так». Это был первый раз, когда я смогла что-то попробовать. Я играю в нетбол уже довольно долго. Подождите, сейчас посчитаю... 17 лет.
Что такое сообщество нетбола в Нью-Йорке?
Оно затягивает тебя. Через нетбол в Нью-Йорке я познакомилась с Карибским сообществом нетбола в Америке. Я думаю, сначала они скептически ко мне относились. Они выросли вместе, у них нетбол в крови. Их родители иммигрировали с Карибских островов, среди них есть бывшие национальные игроки с Ямайки, из Тринидада и Гранады. То, что они приняли меня после того, как увидели, что я стараюсь и знаю игру, было забавным опытом. Ты встречаешь очень многих, кого бы никогда не встретил при других обстоятельствах.
Существует мнение, что нетбол — «женский» спорт. Что ты думаешь по этом поводу?
Помню, когда я была младше, я чувствовала себя странно, когда мне говорили: «О, ты занимаешься женским видом спорта». Думаю, многие считают, что он недостаточно хорош для мальчиков. Но со временем [я поняла], что нетбол требует большей точности и маневренности, чем многие другие виды спорта. Если бы меня попросили сравнить его [с другим видом спорта], я бы назвала регби. Та же сила и скорость... На самом деле сейчас в Австралии большая лига мужского нетбола. Они не профессионалы, и им не платят за игры. Но она настолько большая, что из ее игроков сформирована мужская команда по нетболу, которая скоро будет получать деньги. Этот спорт не стоит на месте. В странах, где нетбол развит, он считается прекрасным видом спорта не только для женщин, но и для мужчин.
«Ты не теряешь навыки. Ты просто становишься лучше как игрок».
Сколько еще ты хочешь продолжать играть?
Развлечения ради, возможно, еще 30 лет. Посмотрите на женщин, играющих в нетбол в Линкольн Террас Парке, — для них это стиль жизни. Некоторые из них — бывшие члены национальных сборных Карибских островов. Они передали любовь к нетболу своим детям, и те до сих пор играют друг с другом. Мне 25 и я — персональный тренер, но я играю с одной женщиной с Ямайки, и ей в районе 60. Она до сих пор может обыграть меня. Ты не теряешь навыки. Ты просто становишься лучше как игрок.