Моменты спорта: Мэгги Гао о поиске единомышленников с помощью нетбола

Существует мнение, что нетбол — «женский» спорт. Что ты думаешь по этом поводу?

Помню, когда я была младше, я чувствовала себя странно, когда мне говорили: «О, ты занимаешься женским видом спорта». Думаю, многие считают, что он недостаточно хорош для мальчиков. Но со временем [я поняла], что нетбол требует большей точности и маневренности, чем многие другие виды спорта. Если бы меня попросили сравнить его [с другим видом спорта], я бы назвала регби. Та же сила и скорость... На самом деле сейчас в Австралии большая лига мужского нетбола. Они не профессионалы, и им не платят за игры. Но она настолько большая, что из ее игроков сформирована мужская команда по нетболу, которая скоро будет получать деньги. Этот спорт не стоит на месте. В странах, где нетбол развит, он считается прекрасным видом спорта не только для женщин, но и для мужчин.