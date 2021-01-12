Моменты спорта: Дерик Нарин о семье, крикете и сообществе

Когда Дерик Нарин переехал из Гайаны в Нью-Йорк, он перевез с собой свою любовь к крикету и к своему сообществу.
С того момента как Дерик Нарин смог держать биту, он влюбился в крикет. К моменту, когда он стал подростком, он уже представлял свою страну — Гайану. Затем, переехав в Нью-Йорк в старшей школе, он вывел свою команду на первый чемпионат по крикету. Но связь Дерика с игрой глубже, чем просто достижения. Крикет — часть истории семьи Дерека, и каждый раз, когда он выходит поиграть, он чувствует связь с предками, которые на протяжении нескольких поколений делали то же самое.
На поле для крикета в парке Бейсли в нью-йоркском районе Квинс Дерик рассказывает о культурных различиях игры в крикет в Нью-Йорке и Гайане, а также о том, как, несмотря на всё, игра всегда помогает объединять людей.
Как ты познакомился с крикетом?
Моих предков привезли [в Гайану] как рабов из Индии для работы на сахарных плантациях. Индия (и Англия) — это место, где начинается крикет, поэтому, если вы родом оттуда, то вы должны знать, как играть, или иметь какие-либо знания о крикете. Когда [мои предки] прибыли в Гайану, это передавалось из поколения в поколение. Как только ты мог держать биту, тебя вели в парк и учили играть. Сначала ты играешь за свою деревню. Затем за район. Я играл и меня выбрали играть за страну. Я играл за Гайану, когда мне было 16.
Ты переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в школе. Как это было?
Я был в предвкушении. Всего, что видишь на экране телевизора, в фильмах. Когда я приехал, всё было не так, особенно в Квинсе. Я думал, что у нас будет дом, хороший двор и всё такое, но всё было скученно. Это не то, что я себе представлял.
Думал ли ты, что сможешь играть в крикет в Нью-Йорке?
Я не собирался играть в крикет, потому что никогда не слышал о том [что в него играют в США]. Один из ребят, с которым я познакомился, когда пошел в школу, жил рядом со мной в Гайане. Я пошел в школу Джона Адамса, и он сказал мне, что есть команда по крикету. Я попробовал и тренер [сделал меня] капитаном. Мы выиграли чемпионат. [Это был] первый раз, когда школа Джона Адамса выиграла чемпионат.
Какова атмосфера тут, в Квинсе? Что тут говорят?
Всё зависит от того, против кого ты играешь. Если ты играешь против индийцев, они не очень разговорчивы, даже если они скажут тебе что-то... Мои предки из Индии, но я не говорю на их языке, поэтому ничего не понимаю. Если ты играешь против ямайцев, они оскорбляют тебя. Они говорят тебе неприятные вещи, но им надо делать это так, чтобы не услышал судья, потому что их могут оштрафовать за это. Мы не слушаем их, мы можем сказать то же самое в ответ, но [иногда] это достает, ведь если ты защищаешь и тебе нужно блокировать мяч, чтобы твой товарищ ударил.
Какие поля для крикета в Нью-Йорке?
Мы играем везде. Поля в Киссене [во Флашинге, Квинс] самые плохие. Здесь очень много ям прямо рядом с местом, где мы играем. И большой пруд. Поэтому если игрок, охраняющий калитку, пропускает мяч, он обязательно упадет в воду. И тебе надо искать палку и доставать мяч, а он мокрый и распухший от воды.
«Несмотря на то, что происходит, [люди] всё еще играют в крикет».
Что такое сообщество крикета?
После игры команда [соперников] приходит к вам и поздравляет вас. Это как «Оу, ты хорошо играешь. Как тебя найти в Facebook? А в Instagram? Можем поболтать, я бы дал тебе пару советов». Во время больших игр все поддерживают друг друга. Крикет объединяет многих. Несмотря на то, что происходит, [люди] всё еще играют в крикет.