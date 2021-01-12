Моменты спорта: Дерик Нарин о семье, крикете и сообществе

Какова атмосфера тут, в Квинсе? Что тут говорят?

Всё зависит от того, против кого ты играешь. Если ты играешь против индийцев, они не очень разговорчивы, даже если они скажут тебе что-то... Мои предки из Индии, но я не говорю на их языке, поэтому ничего не понимаю. Если ты играешь против ямайцев, они оскорбляют тебя. Они говорят тебе неприятные вещи, но им надо делать это так, чтобы не услышал судья, потому что их могут оштрафовать за это. Мы не слушаем их, мы можем сказать то же самое в ответ, но [иногда] это достает, ведь если ты защищаешь и тебе нужно блокировать мяч, чтобы твой товарищ ударил.