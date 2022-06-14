Моменты спорта: погоня за адреналином с Леонорой Манзано

Погоня за адреналином Леоноры Манзано
Атлеты*
Она оказалась на полпути к язве желудка. Теперь бегунья из Мехико пытается обрести умиротворение и найти свой темп на тропах у потухшего вулкана.
«Моменты спорта» — рубрика, в которой мы встречаемся с обычными любителями спорта со всего мира.
Бег в Мехико — занятие для людей с сильным сердцем. Здесь большая высота над уровнем моря, больше 2 км над уровнем моря. Здесь жарко, в воздухе смог, много машин и 22 миллиона людей. Именно поэтому местная бегунья Леонора Манзано иногда оставляет суету городских улиц и выбирается на пробежку в один из соседних национальных парков. Ее любимое место — Невадо-де-Толука, национальный парк в окрестностях давно потухшего вулкана, расположенный в трех часах езды от Мехико. Здесь она впервые открыла для себя страсть к бегу. Теперь Леонора при каждой возможности отправляется на пробежку именно сюда.
Ранним утром среди пышной зелени парка мы встретились с Леонорой на одном из ее маршрутов, чтобы узнать, как бег повлиял на ее взрослую жизнь.
Что привело тебя к бегу?
Мне было 20, я училась в колледже. Чтобы получать стипендию, нужно было хорошо учиться, и, чтобы справиться со стрессом, я ходила на вечеринки и употребляла алкоголь. Такой образ жизни отразился на моем теле. Первым звоночком, который я проигнорировала, стала язва. Вскоре я испытала очень болезненное состояние паралича лицевого нерва. Я побывала у множества врачей, пока не нашла Хуана Гарсиа, который практиковал иглоукалывание. Он сказал мне, что мне нужно менять образ жизни, а затем пригласил бегать со своей командой. Сначала я отказалась, но однажды после лекций вспомнила, как сказала ему, что теперь я его должница. Через пару дней он позвонил мне и сказал: «Помнишь, ты сказала мне, что ты у меня в долгу?». Он пригласил меня на пробежку на следующий день вместе с его [беговой] командой в Невадо-де-Толука. Это полностью изменило мою жизнь.
Какое влияние оказал на тебя бег за эти годы?
Бег научил меня ценить отношения. Я понимаю, что время, которое я могу провести со своей семьей, не бесконечно. Поэтому я стараюсь с полной осознанностью общаться с детьми — никакого телефона, тренировок, ничего, только общение с ними. Дисциплина и радость осознанного пребывания «здесь и сейчас» — вот чему научил меня бег. Моя личная выгода — это то, что мне не нужно гнаться за адреналином, который я получала от вечеринок и алкоголя, поскольку я нашла другой, позитивный источник. И, конечно, связь с природой, которую я ощущаю во время тренировки, бесценна.
Ты предпочитаешь бегать на природе или в городе?
Я не могу выбрать что-то одно, бег в городе и бег на природе — совершенно разные вещи, каждая из которых важна по-своему. С точки зрения техники бег по пересеченной местности развивает выносливость и силу, но важно уметь бегать по асфальту, потому что в итоге большинство соревнований проводятся в городской среде.
«Дисциплина и радость осознанного пребывания „здесь и сейчас” — вот чему научил меня бег».
В чем преимущества бега в каждой среде?
Красота природы, которую я замечаю во время бега по пересеченной местности, поражает. Но однажды я бегала недалеко от реки, которая текла по скалам в Сьерра-Горда в Керетаро, и ее шум был просто невероятным. Я думала: «Что это?» Я не могла поверить, что это происходит со мной, я слышала эхо реки, пробегая сквозь него... Природа прекрасна, но знакомиться с городом, пробегая по его улицам, тоже особенный опыт. Я люблю смотреть, как расставляют с утра свой товар уличные торговцы. Когда мы бежим обратно у них уже вовсю идет торговля, и они зазывают покупателей, которые бегут в свои офисы. Ты каждое утро видишь, как город словно рождается заново для нового дня.
Ты часто бегаешь в компании. Чем тебе нравится бегать с группой?
Иногда думаешь: «черт, как же не хочется вставать, но меня ждет друг на пробежку». И можно пропустить что угодно в этом мире, но не тренировку. Когда ты бежишь с кем-то и договариваешься встретиться в 6 утра, это самый священный договор на свете, это серьезнее любой работы, ты просто не можешь не прийти. Когда ты выходишь с кем-то на пробежку, ты словно отдаешь ему часть своей жизни, часть себя. Это особенное чувство, когда ты делишь с человеком то, что любишь больше всего на свете, и знаешь, что он чувствует то же самое. Иногда ты даешь ему даже больше, чем своей семье.
Текст: Карина Затарайн
Фото: Дэррил Ричардсон