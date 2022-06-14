Моменты спорта: погоня за адреналином с Леонорой Манзано

Мне было 20, я училась в колледже. Чтобы получать стипендию, нужно было хорошо учиться, и, чтобы справиться со стрессом, я ходила на вечеринки и употребляла алкоголь. Такой образ жизни отразился на моем теле. Первым звоночком, который я проигнорировала, стала язва. Вскоре я испытала очень болезненное состояние паралича лицевого нерва. Я побывала у множества врачей, пока не нашла Хуана Гарсиа, который практиковал иглоукалывание. Он сказал мне, что мне нужно менять образ жизни, а затем пригласил бегать со своей командой. Сначала я отказалась, но однажды после лекций вспомнила, как сказала ему, что теперь я его должница. Через пару дней он позвонил мне и сказал: «Помнишь, ты сказала мне, что ты у меня в долгу?». Он пригласил меня на пробежку на следующий день вместе с его [беговой] командой в Невадо-де-Толука. Это полностью изменило мою жизнь.