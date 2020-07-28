Шесть упражнений с канатом для быстрых результатов

Движение

Шесть высокоинтенсивных упражнений с канатом

От Кирсти Годсо

От Кирсти Годсо

Шесть простых кардиоупражнений для развития силы.

Боевой канат — один из немногих снарядов для совмещения кардио и силовых нагрузок. В этой статье мастер-тренер Nike Кирсти Годсо рассказывает о том, как использовать канат, и делится шестью упражнениями для быстрых результатов.

Скорее всего, ты либо в восторге от боевых канатов, либо они тебя пугают. В любом случае, нельзя отрицать, что от работы с толстыми длинными канатами твой пульс мгновенно учащается в разы, а мышцы устают до изнеможения. Именно поэтому боевой канат — один из немногих «тренажеров», позволяющих в кратчайшее время ощутить все преимущества кардио и силовых тренировок.

Независимо от твоего опыта тренировок с канатом, тебе будут полезны следующие советы и необычные упражнения от мастер-тренера Nike Кирсти Годсо.

«Боевой канат — один из немногих снарядов для совмещения кардио и силовых нагрузок».

Мастер-тренер Nike Кирсти Годсо

Два важных момента до начала тренировки

  1. Выбери подходящий канат
    Боевые канаты бывают разной длины и толщины, и важно выбрать наиболее подходящий вариант для твоей тренировки. Если ты новичок, выбирай наиболее тонкий канат (обычно от 3,8 см в диаметре), который будет легче удерживать, чем толстый канат (при 5 см в диаметре, твоя хватка быстрее ослабнет). Чем толще канат, тем он тяжелее, так что, если твоя цель — нарастить мышцы, то бери размер побольше. Стандартные боевые канаты имеют длину 9, 12 и 15 метров. Для длинных канатов требуется больше пространства, однако они более универсальны.
  2. Закрепи канат
    Если ты занимаешься в тренажерном зале, то найди тренажер или тренажерную установку, прикрепленную к полу болтами, и продень канат вокруг ножки. Натягивая его, отойди на такое расстояние, чтобы концы оказались равными по длине. Канат можно также продеть через тяжелую гирю или гантель, положить сверху мешок с песком или другой тяжелый предмет, если ты занимаешься дома. Главное убедись, что веса предмета достаточно, чтобы он не сдвинулся в самом разгаре тренировки.
Шесть упражнений с канатом для быстрых результатов

Шесть упражнений с боевым канатом

Эти упражнения на устойчивость, силу и координацию включают движения в разных плоскостях. Задействуй мышцы ног и кора для максимального эффекта. Для большей интенсивности встань ближе к месту крепления. Чем слабее натянут канат, тем больше тебе потребуется усилий для ударов и волн.

Новичкам рекомендуется выполнять упражнения в течение 15–30 секунд. Более опытные атлеты могут выполнять сеты от 30 секунд до минуты. Независимо от уровня подготовки, ты можешь выполнить все 6 упражнений по 1–3 подхода для быстрой кардио-силовой тренировки или включить те, что тебе больше всего понравились, в любую тренировку. Чем меньше отдых между подходами, тем больше сжигается калорий.

1. Попеременная волна
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы

Встань лицом к месту крепления, возьми концы каната в каждую руку, ладони смотрят внутрь. Отступи назад, натянув канат. Расставь ноги чуть шире плеч и согни их в полуприседе. Спина прямая, грудь вперед, пятки прижаты к полу. Начни быстро поочередно двигать руками вверх и вниз. Старайся, чтобы небольшие волны доставали до места крепления каната. Продолжай чередовать руки как можно быстрее.

2. Силовой удар
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, грудные мышцы, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы

Исходное положение как в первом упражнении. Встань на носки и подними руки максимально высоко, затем резко ударь канатами о пол, согнувшись и опустив пятки. Повторяй движения в максимально быстром темпе.

3. Боковой удар
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы

Возьми концы каната двумя руками нижним хватом. Отойди назад, чтобы канат натянулся. Расставь ноги чуть шире плеч и согни их в полуприседе, переведи руки на одну сторону тела. Встань на носки, подними канат вверх, перемести руки к противоположной стороне тела и ударь канатом о пол (он должен создать большую дугу). Разверни носки в сторону с концами каната. Затем быстро поменяй сторону и повтори. Продолжай чередовать стороны в максимально быстром темпе.

Шесть упражнений с канатом для быстрых результатов

4. Круги плечами
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс

Исходное положение как в упражнении «попеременная волна». Поднимись на носки, одновременно начиная круговое движение левой рукой против часовой стрелки и правой рукой — по часовой стрелке. Опускайся на пятки, когда канаты движутся друг к другу. Продолжай выполнять круговые движения как можно быстрее.

5. Удар в планке одной рукой
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс

 Прими положение планки, ноги чуть шире плеч, голова направлена туда, где закреплен канат. Возьми один конец каната ближайшей к нему рукой и выполняй удары одной рукой максимально быстро. Выполнив подход, поменяй руку и повтори.

6. Развороты сидя
Задействованные мышцы: плечи, бицепсы, трицепсы, пресс, косые мышцы живота

Сядь на пол, ноги вместе, колени согнуты, пятки на полу, голова направлена туда, где закреплен канат. Возьми концы каната двумя руками нижним хватом и переведи руки на одну сторону тела. Подними канат вверх, перемести руки к противоположной стороне тела и ударь канатом о пол (он должен создать большую дугу). Разверни корпус в сторону с концами каната. Затем быстро поменяй сторону и повтори. Продолжай чередовать стороны в максимально быстром темпе.

Шесть простых кардиоупражнений для развития силы.

Боевой канат — один из немногих снарядов для совмещения кардио и силовых нагрузок. В этой статье мастер-тренер Nike Кирсти Годсо рассказывает о том, как использовать канат, и делится шестью упражнениями для быстрых результатов.

Скорее всего, ты либо в восторге от боевых канатов, либо они тебя пугают. В любом случае, нельзя отрицать, что от работы с толстыми длинными канатами твой пульс мгновенно учащается в разы, а мышцы устают до изнеможения. Именно поэтому боевой канат — один из немногих «тренажеров», позволяющих в кратчайшее время ощутить все преимущества кардио и силовых тренировок.

Независимо от твоего опыта тренировок с канатом, тебе будут полезны следующие советы и необычные упражнения от мастер-тренера Nike Кирсти Годсо.

«Боевой канат — один из немногих снарядов для совмещения кардио и силовых нагрузок».

Мастер-тренер Nike Кирсти Годсо

Два важных момента до начала тренировки

  1. Выбери подходящий канат
    Боевые канаты бывают разной длины и толщины, и важно выбрать наиболее подходящий вариант для твоей тренировки. Если ты новичок, выбирай наиболее тонкий канат (обычно от 3,8 см в диаметре), который будет легче удерживать, чем толстый канат (при 5 см в диаметре, твоя хватка быстрее ослабнет). Чем толще канат, тем он тяжелее, так что, если твоя цель — нарастить мышцы, то бери размер побольше. Стандартные боевые канаты имеют длину 9, 12 и 15 метров. Для длинных канатов требуется больше пространства, однако они более универсальны.
  2. Закрепи канат
    Если ты занимаешься в тренажерном зале, то найди тренажер или тренажерную установку, прикрепленную к полу болтами, и продень канат вокруг ножки. Натягивая его, отойди на такое расстояние, чтобы концы оказались равными по длине. Канат можно также продеть через тяжелую гирю или гантель, положить сверху мешок с песком или другой тяжелый предмет, если ты занимаешься дома. Главное убедись, что веса предмета достаточно, чтобы он не сдвинулся в самом разгаре тренировки.
Шесть упражнений с канатом для быстрых результатов

Шесть упражнений с боевым канатом

Эти упражнения на устойчивость, силу и координацию включают движения в разных плоскостях. Задействуй мышцы ног и кора для максимального эффекта. Для большей интенсивности встань ближе к месту крепления. Чем слабее натянут канат, тем больше тебе потребуется усилий для ударов и волн.

Новичкам рекомендуется выполнять упражнения в течение 15–30 секунд. Более опытные атлеты могут выполнять сеты от 30 секунд до минуты. Независимо от уровня подготовки, ты можешь выполнить все 6 упражнений по 1–3 подхода для быстрой кардио-силовой тренировки или включить те, что тебе больше всего понравились, в любую тренировку. Чем меньше отдых между подходами, тем больше сжигается калорий.

1. Попеременная волна
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы

Встань лицом к месту крепления, возьми концы каната в каждую руку, ладони смотрят внутрь. Отступи назад, натянув канат. Расставь ноги чуть шире плеч и согни их в полуприседе. Спина прямая, грудь вперед, пятки прижаты к полу. Начни быстро поочередно двигать руками вверх и вниз. Старайся, чтобы небольшие волны доставали до места крепления каната. Продолжай чередовать руки как можно быстрее.

2. Силовой удар
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, грудные мышцы, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы

Исходное положение как в первом упражнении. Встань на носки и подними руки максимально высоко, затем резко ударь канатами о пол, согнувшись и опустив пятки. Повторяй движения в максимально быстром темпе.

3. Боковой удар
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы

Возьми концы каната двумя руками нижним хватом. Отойди назад, чтобы канат натянулся. Расставь ноги чуть шире плеч и согни их в полуприседе, переведи руки на одну сторону тела. Встань на носки, подними канат вверх, перемести руки к противоположной стороне тела и ударь канатом о пол (он должен создать большую дугу). Разверни носки в сторону с концами каната. Затем быстро поменяй сторону и повтори. Продолжай чередовать стороны в максимально быстром темпе.

Шесть упражнений с канатом для быстрых результатов

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4. Круги плечами
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс

Исходное положение как в упражнении «попеременная волна». Поднимись на носки, одновременно начиная круговое движение левой рукой против часовой стрелки и правой рукой — по часовой стрелке. Опускайся на пятки, когда канаты движутся друг к другу. Продолжай выполнять круговые движения как можно быстрее.

5. Удар в планке одной рукой
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс

 Прими положение планки, ноги чуть шире плеч, голова направлена туда, где закреплен канат. Возьми один конец каната ближайшей к нему рукой и выполняй удары одной рукой максимально быстро. Выполнив подход, поменяй руку и повтори.

6. Развороты сидя
Задействованные мышцы: плечи, бицепсы, трицепсы, пресс, косые мышцы живота

Сядь на пол, ноги вместе, колени согнуты, пятки на полу, голова направлена туда, где закреплен канат. Возьми концы каната двумя руками нижним хватом и переведи руки на одну сторону тела. Подними канат вверх, перемести руки к противоположной стороне тела и ударь канатом о пол (он должен создать большую дугу). Разверни корпус в сторону с концами каната. Затем быстро поменяй сторону и повтори. Продолжай чередовать стороны в максимально быстром темпе.

Тренируйся с нами

Открой для себя лучшие программы тренировок в приложении Nike Training Club. В NTC есть все необходимое для максимальных результатов: от профессиональных тренировок до комплексных советов по питанию, мотивации, восстановлению и сну.

Шесть упражнений с канатом для быстрых результатов

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Шесть упражнений с канатом для быстрых результатов

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