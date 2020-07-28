Шесть упражнений с канатом для быстрых результатов

Шесть упражнений с боевым канатом

Эти упражнения на устойчивость, силу и координацию включают движения в разных плоскостях. Задействуй мышцы ног и кора для максимального эффекта. Для большей интенсивности встань ближе к месту крепления. Чем слабее натянут канат, тем больше тебе потребуется усилий для ударов и волн.



Новичкам рекомендуется выполнять упражнения в течение 15–30 секунд. Более опытные атлеты могут выполнять сеты от 30 секунд до минуты. Независимо от уровня подготовки, ты можешь выполнить все 6 упражнений по 1–3 подхода для быстрой кардио-силовой тренировки или включить те, что тебе больше всего понравились, в любую тренировку. Чем меньше отдых между подходами, тем больше сжигается калорий.



1. Попеременная волна

Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы



Встань лицом к месту крепления, возьми концы каната в каждую руку, ладони смотрят внутрь. Отступи назад, натянув канат. Расставь ноги чуть шире плеч и согни их в полуприседе. Спина прямая, грудь вперед, пятки прижаты к полу. Начни быстро поочередно двигать руками вверх и вниз. Старайся, чтобы небольшие волны доставали до места крепления каната. Продолжай чередовать руки как можно быстрее.



2. Силовой удар

Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, грудные мышцы, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы



Исходное положение как в первом упражнении. Встань на носки и подними руки максимально высоко, затем резко ударь канатами о пол, согнувшись и опустив пятки. Повторяй движения в максимально быстром темпе.



3. Боковой удар

Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы



Возьми концы каната двумя руками нижним хватом. Отойди назад, чтобы канат натянулся. Расставь ноги чуть шире плеч и согни их в полуприседе, переведи руки на одну сторону тела. Встань на носки, подними канат вверх, перемести руки к противоположной стороне тела и ударь канатом о пол (он должен создать большую дугу). Разверни носки в сторону с концами каната. Затем быстро поменяй сторону и повтори. Продолжай чередовать стороны в максимально быстром темпе.