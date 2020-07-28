Шесть упражнений с канатом для быстрых результатов

От Кирсти Годсо
От Кирсти Годсо
Шесть простых кардиоупражнений для развития силы.
Боевой канат — один из немногих снарядов для совмещения кардио и силовых нагрузок. В этой статье мастер-тренер Nike Кирсти Годсо рассказывает о том, как использовать канат, и делится шестью упражнениями для быстрых результатов.
Скорее всего, ты либо в восторге от боевых канатов, либо они тебя пугают. В любом случае, нельзя отрицать, что от работы с толстыми длинными канатами твой пульс мгновенно учащается в разы, а мышцы устают до изнеможения. Именно поэтому боевой канат — один из немногих «тренажеров», позволяющих в кратчайшее время ощутить все преимущества кардио и силовых тренировок.
Независимо от твоего опыта тренировок с канатом, тебе будут полезны следующие советы и необычные упражнения от мастер-тренера Nike Кирсти Годсо.
«Боевой канат — один из немногих снарядов для совмещения кардио и силовых нагрузок».
Мастер-тренер Nike Кирсти Годсо
Два важных момента до начала тренировки
Шесть упражнений с боевым канатом
Эти упражнения на устойчивость, силу и координацию включают движения в разных плоскостях. Задействуй мышцы ног и кора для максимального эффекта. Для большей интенсивности встань ближе к месту крепления. Чем слабее натянут канат, тем больше тебе потребуется усилий для ударов и волн.
Новичкам рекомендуется выполнять упражнения в течение 15–30 секунд. Более опытные атлеты могут выполнять сеты от 30 секунд до минуты. Независимо от уровня подготовки, ты можешь выполнить все 6 упражнений по 1–3 подхода для быстрой кардио-силовой тренировки или включить те, что тебе больше всего понравились, в любую тренировку. Чем меньше отдых между подходами, тем больше сжигается калорий.
1. Попеременная волна
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы
Встань лицом к месту крепления, возьми концы каната в каждую руку, ладони смотрят внутрь. Отступи назад, натянув канат. Расставь ноги чуть шире плеч и согни их в полуприседе. Спина прямая, грудь вперед, пятки прижаты к полу. Начни быстро поочередно двигать руками вверх и вниз. Старайся, чтобы небольшие волны доставали до места крепления каната. Продолжай чередовать руки как можно быстрее.
2. Силовой удар
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, грудные мышцы, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы
Исходное положение как в первом упражнении. Встань на носки и подними руки максимально высоко, затем резко ударь канатами о пол, согнувшись и опустив пятки. Повторяй движения в максимально быстром темпе.
3. Боковой удар
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы
Возьми концы каната двумя руками нижним хватом. Отойди назад, чтобы канат натянулся. Расставь ноги чуть шире плеч и согни их в полуприседе, переведи руки на одну сторону тела. Встань на носки, подними канат вверх, перемести руки к противоположной стороне тела и ударь канатом о пол (он должен создать большую дугу). Разверни носки в сторону с концами каната. Затем быстро поменяй сторону и повтори. Продолжай чередовать стороны в максимально быстром темпе.
4. Круги плечами
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс
Исходное положение как в упражнении «попеременная волна». Поднимись на носки, одновременно начиная круговое движение левой рукой против часовой стрелки и правой рукой — по часовой стрелке. Опускайся на пятки, когда канаты движутся друг к другу. Продолжай выполнять круговые движения как можно быстрее.
5. Удар в планке одной рукой
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс
Прими положение планки, ноги чуть шире плеч, голова направлена туда, где закреплен канат. Возьми один конец каната ближайшей к нему рукой и выполняй удары одной рукой максимально быстро. Выполнив подход, поменяй руку и повтори.
6. Развороты сидя
Задействованные мышцы: плечи, бицепсы, трицепсы, пресс, косые мышцы живота
Сядь на пол, ноги вместе, колени согнуты, пятки на полу, голова направлена туда, где закреплен канат. Возьми концы каната двумя руками нижним хватом и переведи руки на одну сторону тела. Подними канат вверх, перемести руки к противоположной стороне тела и ударь канатом о пол (он должен создать большую дугу). Разверни корпус в сторону с концами каната. Затем быстро поменяй сторону и повтори. Продолжай чередовать стороны в максимально быстром темпе.
Шесть простых кардиоупражнений для развития силы.
Боевой канат — один из немногих снарядов для совмещения кардио и силовых нагрузок. В этой статье мастер-тренер Nike Кирсти Годсо рассказывает о том, как использовать канат, и делится шестью упражнениями для быстрых результатов.
Скорее всего, ты либо в восторге от боевых канатов, либо они тебя пугают. В любом случае, нельзя отрицать, что от работы с толстыми длинными канатами твой пульс мгновенно учащается в разы, а мышцы устают до изнеможения. Именно поэтому боевой канат — один из немногих «тренажеров», позволяющих в кратчайшее время ощутить все преимущества кардио и силовых тренировок.
Независимо от твоего опыта тренировок с канатом, тебе будут полезны следующие советы и необычные упражнения от мастер-тренера Nike Кирсти Годсо.
«Боевой канат — один из немногих снарядов для совмещения кардио и силовых нагрузок».
Мастер-тренер Nike Кирсти Годсо
Два важных момента до начала тренировки
Шесть упражнений с боевым канатом
Эти упражнения на устойчивость, силу и координацию включают движения в разных плоскостях. Задействуй мышцы ног и кора для максимального эффекта. Для большей интенсивности встань ближе к месту крепления. Чем слабее натянут канат, тем больше тебе потребуется усилий для ударов и волн.
Новичкам рекомендуется выполнять упражнения в течение 15–30 секунд. Более опытные атлеты могут выполнять сеты от 30 секунд до минуты. Независимо от уровня подготовки, ты можешь выполнить все 6 упражнений по 1–3 подхода для быстрой кардио-силовой тренировки или включить те, что тебе больше всего понравились, в любую тренировку. Чем меньше отдых между подходами, тем больше сжигается калорий.
1. Попеременная волна
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы
Встань лицом к месту крепления, возьми концы каната в каждую руку, ладони смотрят внутрь. Отступи назад, натянув канат. Расставь ноги чуть шире плеч и согни их в полуприседе. Спина прямая, грудь вперед, пятки прижаты к полу. Начни быстро поочередно двигать руками вверх и вниз. Старайся, чтобы небольшие волны доставали до места крепления каната. Продолжай чередовать руки как можно быстрее.
2. Силовой удар
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, грудные мышцы, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы
Исходное положение как в первом упражнении. Встань на носки и подними руки максимально высоко, затем резко ударь канатами о пол, согнувшись и опустив пятки. Повторяй движения в максимально быстром темпе.
3. Боковой удар
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс, ягодицы
Возьми концы каната двумя руками нижним хватом. Отойди назад, чтобы канат натянулся. Расставь ноги чуть шире плеч и согни их в полуприседе, переведи руки на одну сторону тела. Встань на носки, подними канат вверх, перемести руки к противоположной стороне тела и ударь канатом о пол (он должен создать большую дугу). Разверни носки в сторону с концами каната. Затем быстро поменяй сторону и повтори. Продолжай чередовать стороны в максимально быстром темпе.
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4. Круги плечами
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс
Исходное положение как в упражнении «попеременная волна». Поднимись на носки, одновременно начиная круговое движение левой рукой против часовой стрелки и правой рукой — по часовой стрелке. Опускайся на пятки, когда канаты движутся друг к другу. Продолжай выполнять круговые движения как можно быстрее.
5. Удар в планке одной рукой
Задействованные мышцы: плечи, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, пресс
Прими положение планки, ноги чуть шире плеч, голова направлена туда, где закреплен канат. Возьми один конец каната ближайшей к нему рукой и выполняй удары одной рукой максимально быстро. Выполнив подход, поменяй руку и повтори.
6. Развороты сидя
Задействованные мышцы: плечи, бицепсы, трицепсы, пресс, косые мышцы живота
Сядь на пол, ноги вместе, колени согнуты, пятки на полу, голова направлена туда, где закреплен канат. Возьми концы каната двумя руками нижним хватом и переведи руки на одну сторону тела. Подними канат вверх, перемести руки к противоположной стороне тела и ударь канатом о пол (он должен создать большую дугу). Разверни корпус в сторону с концами каната. Затем быстро поменяй сторону и повтори. Продолжай чередовать стороны в максимально быстром темпе.
Тренируйся с нами
Открой для себя лучшие программы тренировок в приложении Nike Training Club. В NTC есть все необходимое для максимальных результатов: от профессиональных тренировок до комплексных советов по питанию, мотивации, восстановлению и сну.