Шесть привычек профессиональных атлетов

3. Поставь цель.

Возможно, ты не догадываешься об этом, но у тебя есть практически бездонный источник мотивации, который ты можешь использовать в любой момент. Если ты знаешь «зачем», то у тебя есть главная цель, которая будет подпитывать твои силы при выполнении каждого задания. Для атлетов мирового уровня «зачем» — вопрос личный и часто эмоционально заряженный. Например, Леброн и Серена говорят, что их цель — вдохновлять совершенствоваться тех детей, которые выглядят, как они когда-то, и живут в похожей среде. Ты можешь начать искать свою цель в любой момент. Подумай, что наполняет тебя или вызывает гордость за себя. Если пока не получается, вдохновляйся целями звезд НБА или тенниса, которые делают это во имя следующего поколения, и ставь цели во благо близких тебе людей. Обращай внимание на потребности других людей, чтобы сохранить мотивацию и ощущать ответственность. Кроме того, такие благородные порывы могут вдохновлять тебя выкладываться сильнее.



4. Сохраняй решительность.

Решительность — это сочетание энтузиазма и упорства, которое помогает достигать долгосрочных целей. Именно такую силу духа ищет каждый тренер в атлетах. Самый простой способ оценить решительность — оглянуться на свой опыт. Ты заканчиваешь все начатые дела? Помнишь ли ты, какая задача стояла на первом месте? Если нет уверенности, как ответить на эти вопросы, поставь себе небольшую цель, на достижение которой потребуется всего несколько дней (например, не употреблять мясную пищу в течение трех дней в неделю вместо того, чтобы сразу стать веганом). Если получилось, попробуй пойти дальше, возможно, добавив еще один день в неделю без мяса, а затем еще один, пока недели не превратятся в месяцы и даже годы. Регулярное достижение небольших целей поможет тебе укрепить решительность, и достижение более крупных целей станет реальностью.



5. Тщательно продумай процесс.

Атлеты мирового уровня часто стремятся не отступать ни на шаг от четкого ежедневного графика выполнения задач и отслеживания целей. Для выстраивания эффективного процесса в повседневной жизни требуется всего лишь добросовестно заполнять планировщик. Посмотри на свою программу и спроси себя: единообразна ли она составлена (задачи для регулярного выполнения, чтобы можно было ощутить результат)? Присутствует ли элемент повторяемости (практически одинаковые задачи, выполняя которые ты автоматически будешь учиться на них)? Добавлен ли план действий (краткосрочные задачи, которые позволяют достигать долгосрочных целей)? Правильно ли отстроен фокус (твое «зачем» всегда на первом месте). Наконец, заложены ли допуски (ведь не стоит наказывать себя за сбои)? Последнее поможет тебе придерживаться процесса на протяжении долгого времени.



6. Прими ответственность.

Тебе необходимо взять на себя полную ответственность за свой прогресс, не оправдываясь и не сваливая промахи на обстоятельства. Это один из ключевых моментов, который превращает талантливых атлетов в мировых звезд, потому что они осознали, что их результаты зависят только от них самих. Как и в случае с процессом, существует простой способ понять, не провисает ли у тебя этот аспект: можешь ли ты нести ответственность (принимаешь на себя ответственность за ситуацию, если требуется)? Принимаешь ли ты все последствия своих действий (можешь ли принять ответственность за все последствия, как положительные, так и отрицательные)? Проявляешь ли ты надежность (берешь ответственность за выполнение повседневных задач)? Развиваешь ли ты целеустремленность (делаешь больше, чем от тебя ждут)? По-настоящему взять на себя ответственность означает стать подлинным лидером. Ты можешь демонстрировать надежность и делать больше, чем от тебя ожидают, поэтому ответственность принесет пользу не только тебе, но и членам твоей команды, членам семьи или друзьям, которые знают, что всегда могут рассчитывать на тебя в сложных ситуациях.