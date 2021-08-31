Эксперты делятся пятью признаками того, что твоему телу нужен день отдыха и восстановления

Возможно, ты понимаешь, что пора притормозить с тренировками и стряхнуть пыль с массажного валика, только когда дрожь в мышцах ног не дает дойти даже до ванной. Однако мышечная боль, вызываемая микроскопическими разрывами волокон из-за тренировочной нагрузки (как реакция организма на повреждения), — не единственный сигнал того, что твоему телу (и разуму) нужен отдых.

Возможно, тренировки через боль позволяют тебе гордиться своей железной волей. «Однако если ты пренебрегаешь отдыхом, у твоего тела просто не будет возможности пополнять запасы энергии и восстанавливать поврежденные ткани», — говорит Эндрю Уоткинс, сертифицированный инструктор и директор направления по развитию силы и выносливости в Sports Performance Lab. Физический стресс не проходит бесследно, способность организма работать с максимальной отдачей снижается. А если сюда добавляется умственное и эмоциональное напряжение (ведь такова жизнь), тебе потребуется еще больше времени, чтобы вернуться к полноценным тренировкам. В противном случае вместо развития силы и других показателей ты рискуешь заработать травмы и откаты.

К счастью, понять, когда следует притормозить, довольно просто. «Твое тело — это машина, оно само даст тебе знать, когда нужно замедлить движение», — говорит Эндрю. Да, мышечная боль — это серьезный сигнал. Но это всего лишь один из многих признаков. Научись выявлять и менее очевидные из них, и ты не пропустишь время отдыха.