Брат и сестра, Джоэл и Джорджия Палмер, и их творческое объединение квиров

Вы оба участвовали в протестах Black Lives Matter в Лондоне. Что вы узнали о себе с этой стороны, и как это повлияло на вас и ваше творчество?



Джоэл: Во время протестов мы четко осознали, что мы не одни и можем достичь многого. Мы увидели, как можно менять мир, что это действительно происходит, и что это пространство безопасно для нас. Это очень интересное движение. Не все в нашей семье поддержали нас. Было интересно узнать, что в нашей семье процветает расизм, и грустно разрывать эти связи.



Мы захотели сделать анализ, чтобы больше узнать о своих корнях. Всю жизнь нам говорили, что мы наполовину ямайцы и наполовину англичане, но все совсем не так просто. Мы узнали, что у нас [есть корни] из Южной Америки, Азии, Конго и Бенина.



Джорджия: но это движение сплотило нас, мы должны были начать говорить об этом раньше.



Что означает для вас сила коллектива, особенно как для чернокожих квиров?



Джоэл: наш коллектив — это сообщество единомышленников и свободомыслящих людей. Квиры творческих профессий относятся к меньшинству, именно поэтому мы стремимся объединяться. Однако каждый из нас — уникальная личность, и именно в этом наша сила.



Истинное вдохновение мы находим только в своем кругу. Мы вдохновляем друг друга. А когда к нам приходит новый член сообщества, мы даем ему понять, что он по-своему настоящая звезда.



Как вы поддерживали друг друга в это революционное время перемен и как изменился ваш творческий процесс?



Джоэл: мы изучали анимацию, 3D, цифровые технологии, просто играя с теми, кто рядом с нами. Мы живем в здании склада с удивительными людьми: дизайнерами, фотографами и художниками-постановщиками. Мы так скучали по клубам, что по выходным расставляли столы и просто приглашали соседей.



Джорджия: нам дали время, чтобы заглянуть глубоко внутрь себя и проявить творческий потенциал. Нам очень повезло, что у нас было достаточно места для этого.



Джоэл: теперь у нас есть еще больше возможностей для работы и самовыражения. Это и объединило нас в это непростое время.



Какие еще вопросы волнуют вас как увлеченных и активных личностей?



Джорджия: все, что касается инклюзивности, разнообразия и продвижения меньшинств. Я часто вижу, как на съемки не берут транссексуалов и чернокожих женщин, а также моделей плюс-сайз. Я хочу создать творческое пространство, в котором мы сможем обсуждать карьерные взлеты и падения, а также повышать осведомленность общества в этих вопросах.



Джоэл: определенно права транссексуалов. Мы должны быть благодарны нашему транс-сообществу. Они — единственная причина, по которой сообщества квиров и гомосексуалов вообще существуют. Когда мы были совсем юными, мы использовали для самовыражения свою платформу. Это позволило нам накопить опыт и деньги, а также сплотить вокруг себя единомышленников, чтобы мы могли продолжить борьбу за все, что так важно для нас.