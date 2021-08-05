Брат и сестра, Джоэл и Джорджия Палмер, и их творческое объединение квиров

Культура
Брат и сестра, поддерживающие квир-движение
Быть собой означает найти связь с другими людьми, как это сделали Джорджия и Джоэл Палмер из Лондона.
В кругу своих: нас разделяет расстояние, но это не мешает нам оставаться на связи.
Мы поговорили с героями съемки Holiday 2020 LookBook о том, что сегодня означает единство.
«Когда я был младше, для гея смешанного расового происхождения общество не предлагало большого разнообразия ролевых моделей», — рассказывает Джоэл (28 лет). Теперь, вместе со своей 20-летней сестрой Джорджией, Джоэл помогает формировать творческое квир-сообщество, чтобы создавать возможности для других людей. «Наша платформа — место, которое призвано вдохновлять людей. В наших представлениях о стиле и эстетике мы постоянно расширяем границы нонконформизма и восприятия пола».
Брат и сестра выросли в Бирмингеме, а затем перебрались южнее, в Лондон, где нашли сообщество, которое приняло их индивидуальные черты и позволило им развиваться. Следом за братом Джорджия стала работать моделью. Это занятие стало отправной точкой для изучения музыки и актерского мастерства. Кроме того, Джоэл является креативным директором и соучредителем консалтингового агентства Major Zcene, которое занимается вопросами моды и пластики.
Джоэл и Джорджия находились на самоизоляции в здании склада вместе с людьми, с которыми они совместно реализуют рабочие проекты. В рамках своих проектов они вдохновляют квиров разных рас и помогают им творчески развиваться.
«Мы собрали вокруг себя большой круг людей, которых общество считает меньшинствами и которым мы можем помочь подняться на новый уровень, — говорит Джорджия. — Я хочу, чтобы через наши проекты общество услышало голос этих людей».
«Работая в команде, мы можем больше, верно? — добавляет Джоэл. — Вместе мы более заметны».
«Квиры творческих профессий относятся к меньшинству, именно поэтому мы стремимся объединяться. Однако каждый из нас — уникальная личность, и именно в этом наша сила».
Джоэл
У вас с сестрой намного больше совместного опыта, чем у большинства братьев и сестер — вы вместе работаете моделями и сотрудничаете по проектам. Какие сильные стороны друг друга помогают вам двигаться вперед?
Джоэл: Я думаю, что мы с Джорджией вместе изучаем наши таланты, а затем практикуемся в работе. Джорджия безусловно одна из моих муз. Это дает нам возможность работать вместе в самых разных плоскостях и развивать друг друга по множеству направлений. Например, сейчас Джорджия пробует себя в актерском мастерстве, да, Джорджия?
Джорджия: да. Я пытаюсь проявить себя в актерском мастерстве и искусстве диджея.
Джоэл: она создала интересный короткометражный фильм. Думаю, что друг для друга мы стали дверью в новый мир. Наша сила — это именно то, что мы хотим показать в своей работе. В роли модели Джорджия словно создает произведение искусства.
Джорджия: я позаимствовала у тебя пластику движений.
Похоже, что танец, музыка и стиль повлияли на вашу работу, а также на ваши личности и то, как вы себя выражаете. Расскажете об этом?
Джоэл: наше сотрудничество стало настолько тесным и эффективным, потому что мы разработали этот особый стиль движения в семье. Когда я был младше, я много занимался танцами, а если говорить о стиле, мне нравится менять образы в одежде. У нас есть вещи в стиле панк, в стиле «Черной пантеры», афро-панк. Эта игра строится на многих разных аспектах и позволяет громко заявить о себе.
Джорджия: все зависит от того, каким ты хочешь быть сегодня. Ночная жизнь Лондона помогает найти друг друга всем членам нашего сообщества — это множество художественно одаренных и творческих людей любого пола, расы и сексуальной ориентации. [Клуб] для нас — это безопасное место и возможность общения. Наша общая черта — любовь к музыке, танцам, движению, моде и стилю.
Вы оба позиционируете себя как квиры, что придает новую грань вам как творческим чернокожим людям. Что для вас значит быть квиром?
Джорджия: я отношу себя к квирам, поскольку живу в квир-сообществе. Больше я ничего не могу сказать. Мои друзья — квиры, мы используем соответствующий сленг, люди, которые мне важны, также являются квирами.
Джоэл: Для меня быть квиром — это свобода мышления. Это необязательно подразумевает гомосексуальность. Сейчас такое время, когда каждый художник, талант и модель благодаря социальным сетям могут выражать любые необычные идеи.
Джорджия: да. Я уверена в том, что умею слышать свое тело. Я могу двигаться, выражать пластикой абстрактные понятия и играть разные характеры. Я постоянно узнаю что-то новое о себе.
Джоэл: мы не являемся моделями в общепринятом смысле слова. Я не скрывал поддержки квир-сообщества и не собирался подстраиваться под кого-либо. Поэтому нам было необходимо поддерживать друг друга, показывать друг другу, что мы делаем это с целью вдохновить других людей, которые младше нас. Если мы можем, значит и вы можете. Именно это подтолкнуло меня к тому, чтобы стать креативным директором, а не просто моделью. Я могу создавать миры и пространства, чтобы люди почувствовали, что они являются частью целого, а не просто лицом на фотографии. Мы можем делать больше. На самом деле, мы создаем новые возможности.
«Джорджия безусловно одна из моих муз. В роли модели она словно создает произведение искусства».
Джоэл
Вы оба участвовали в протестах Black Lives Matter в Лондоне. Что вы узнали о себе с этой стороны, и как это повлияло на вас и ваше творчество?
Джоэл: Во время протестов мы четко осознали, что мы не одни и можем достичь многого. Мы увидели, как можно менять мир, что это действительно происходит, и что это пространство безопасно для нас. Это очень интересное движение. Не все в нашей семье поддержали нас. Было интересно узнать, что в нашей семье процветает расизм, и грустно разрывать эти связи.
Мы захотели сделать анализ, чтобы больше узнать о своих корнях. Всю жизнь нам говорили, что мы наполовину ямайцы и наполовину англичане, но все совсем не так просто. Мы узнали, что у нас [есть корни] из Южной Америки, Азии, Конго и Бенина.
Джорджия: но это движение сплотило нас, мы должны были начать говорить об этом раньше.
Что означает для вас сила коллектива, особенно как для чернокожих квиров?
Джоэл: наш коллектив — это сообщество единомышленников и свободомыслящих людей. Квиры творческих профессий относятся к меньшинству, именно поэтому мы стремимся объединяться. Однако каждый из нас — уникальная личность, и именно в этом наша сила.
Истинное вдохновение мы находим только в своем кругу. Мы вдохновляем друг друга. А когда к нам приходит новый член сообщества, мы даем ему понять, что он по-своему настоящая звезда.
Как вы поддерживали друг друга в это революционное время перемен и как изменился ваш творческий процесс?
Джоэл: мы изучали анимацию, 3D, цифровые технологии, просто играя с теми, кто рядом с нами. Мы живем в здании склада с удивительными людьми: дизайнерами, фотографами и художниками-постановщиками. Мы так скучали по клубам, что по выходным расставляли столы и просто приглашали соседей.
Джорджия: нам дали время, чтобы заглянуть глубоко внутрь себя и проявить творческий потенциал. Нам очень повезло, что у нас было достаточно места для этого.
Джоэл: теперь у нас есть еще больше возможностей для работы и самовыражения. Это и объединило нас в это непростое время.
Какие еще вопросы волнуют вас как увлеченных и активных личностей?
Джорджия: все, что касается инклюзивности, разнообразия и продвижения меньшинств. Я часто вижу, как на съемки не берут транссексуалов и чернокожих женщин, а также моделей плюс-сайз. Я хочу создать творческое пространство, в котором мы сможем обсуждать карьерные взлеты и падения, а также повышать осведомленность общества в этих вопросах.
Джоэл: определенно права транссексуалов. Мы должны быть благодарны нашему транс-сообществу. Они — единственная причина, по которой сообщества квиров и гомосексуалов вообще существуют. Когда мы были совсем юными, мы использовали для самовыражения свою платформу. Это позволило нам накопить опыт и деньги, а также сплотить вокруг себя единомышленников, чтобы мы могли продолжить борьбу за все, что так важно для нас.
«Мы должны быть благодарны нашему транс-сообществу. Они — единственная причина, по которой сообщества квиров и гомосексуалов вообще существуют».
Джоэл
Впервые опубликовано: июль 2020 г.