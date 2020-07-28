Свежие креветки и рисовая лапша

От Nike Training
Приготовь полезное блюдо всего за 20 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции.
Вкусные и простые в приготовлении креветки с рисовой лапшой богаты белком. Это идеальное блюдо для обеда или ужина!
Полезное, простое и, конечно, вкусное!
Ингредиенты
480 г сырых очищенных креветок
200 г лука-порея
1 ст. л. оливкового масла
380 г бобов эдамаме без оболочки
1 ⅔ чашки кокосового молока с низким содержанием жира
½ чашки соевого соуса
1 ⅔ чашки воды
200 г рисовой лапши
Ингредиенты
480 г сырых очищенных креветок
200 г лука-порея
15 мл оливкового масла
380 г бобов эдамаме без оболочки
400 мл кокосового молока с низким содержанием жира
120 мл соевого соуса
400 мл воды
200 г рисовой лапши
Способ приготовления
Пищевая ценность на одну порцию
693 калории
61 г углеводов
41 г белка
32 г жира