Питание

Свежие креветки с рисовой лапшой

От Nike Training

Свежие креветки и рисовая лапша

Приготовь полезное блюдо всего за 20 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Вкусные и простые в приготовлении креветки с рисовой лапшой богаты белком. Это идеальное блюдо для обеда или ужина!

Полезное, простое и, конечно, вкусное!

Ингредиенты

480 г сырых очищенных креветок
200 г лука-порея
1 ст. л. оливкового масла
380 г бобов эдамаме без оболочки
1 ⅔ чашки кокосового молока с низким содержанием жира
½ чашки соевого соуса
1 ⅔ чашки воды
200 г рисовой лапши

Ингредиенты

480 г сырых очищенных креветок
200 г лука-порея
15 мл оливкового масла
380 г бобов эдамаме без оболочки
400 мл кокосового молока с низким содержанием жира
120 мл соевого соуса
400 мл воды
200 г рисовой лапши

Способ приготовления

  1. Тонко нарежь лук-порей. Разогрей масло в сковороде на среднем огне. Добавь лук-порей и готовь до мягкости, затем добавь креветки и обжаривай одну-две минуты с каждой стороны. Добавь бобы эдамаме, кокосовое молоко, соевый соус и воду.
  2. Доведи смесь до кипения и готовь в течение нескольких минут. Отставь в сторону. Одновременно свари лапшу в соответствии с рекомендациями на упаковке и слей воду. Смешай в миске лапшу с креветками и подавай на стол. Добавь чили, лайм и кинзу для придания пикантности.

Пищевая ценность на одну порцию

693 калории
61 г углеводов
41 г белка
32 г жира

Здоровые рецепты от Lifesum.

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Свежие креветки и рисовая лапша

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Свежие креветки и рисовая лапша

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