Стоит ли тренироваться в соответствии с циклом?

Организм каждой женщины вырабатывает эстроген (который в основном отвечает за репродуктивное здоровье) и прогестерон (он подготавливает матку к возможной беременности). «Уровни гормонов постоянно меняются, и это может повлиять на то, как ты двигаешься, думаешь и чувствуешь не только в течение менструации, но и каждый день цикла», — говорит Джорджи Брунвелз, доктор наук, научная сотрудница биоаналитической компании Orreco. Вот почему в один день ты можешь чувствовать прилив энергии, а на следующий день тебе не захочется вставать с дивана, а при виде рекламы о приюте для животных слезы будто сами льются рекой.



Эти перепады также могут повлиять на то, как твое тело приспосабливается к упражнениям, что можно использовать во благо. Это означает, что на конкретный день месяца ты можешь запланировать тренировку, чтобы достичь желаемых результатов. «Синхронизация с циклом означает корректировку плана тренировок и питания в соответствии с уровнем гормонов, что позволяет получить максимум преимуществ в физическом, ментальном и эмоциональном плане», — говорит Стейси Симс, доктор медицинских наук, эксперт по физиологии спортсменок и автор Roar, руководства по питанию и тренировкам для активных женщин, основанного на физиологии. Постоянно проводятся новые исследования по корректировке тренировок на основе цикла, и, возможно, есть смысл применить уже изученное на практике.



Если ты поддерживаешь естественный цикл (то есть не пользуешься гормональной контрацепцией, так как большинство таких средств может вызывать гормональные сдвиги и, таким образом, требует применения другого подхода), схема менструального цикла от Стейси поможет тебе ориентироваться в различных фазах цикла. Помни, что каждый организм и каждый цикл уникальны, поэтому результаты не гарантируются. Но, по крайней мере, новый план тренировок может стать долгожданной сменой темпа, и ты можешь узнать больше о том, как чувствовать себя хорошо.