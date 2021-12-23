Стоит ли тренироваться в соответствии с циклом?
Советы
Некоторые эксперты утверждают, что тренировки в соответствии с циклом повышают эффективность занятий в спортзале и качество жизни в целом. Вот что тебе нужно знать.
Для начала поговорим о цикле. С начала полового созревания ты знаешь, что это часть здоровой жизни каждой женщины. Тем не менее, спорим, что ни учитель, ни врач никогда не говорили тебе, что менструация — и 28-дневный цикл, частью которого она является, — может дать тебе преимущество в плане спортивных результатов.
Вся правда о гормонах
Организм каждой женщины вырабатывает эстроген (который в основном отвечает за репродуктивное здоровье) и прогестерон (он подготавливает матку к возможной беременности). «Уровни гормонов постоянно меняются, и это может повлиять на то, как ты двигаешься, думаешь и чувствуешь не только в течение менструации, но и каждый день цикла», — говорит Джорджи Брунвелз, доктор наук, научная сотрудница биоаналитической компании Orreco. Вот почему в один день ты можешь чувствовать прилив энергии, а на следующий день тебе не захочется вставать с дивана, а при виде рекламы о приюте для животных слезы будто сами льются рекой.
Эти перепады также могут повлиять на то, как твое тело приспосабливается к упражнениям, что можно использовать во благо. Это означает, что на конкретный день месяца ты можешь запланировать тренировку, чтобы достичь желаемых результатов. «Синхронизация с циклом означает корректировку плана тренировок и питания в соответствии с уровнем гормонов, что позволяет получить максимум преимуществ в физическом, ментальном и эмоциональном плане», — говорит Стейси Симс, доктор медицинских наук, эксперт по физиологии спортсменок и автор Roar, руководства по питанию и тренировкам для активных женщин, основанного на физиологии. Постоянно проводятся новые исследования по корректировке тренировок на основе цикла, и, возможно, есть смысл применить уже изученное на практике.
Если ты поддерживаешь естественный цикл (то есть не пользуешься гормональной контрацепцией, так как большинство таких средств может вызывать гормональные сдвиги и, таким образом, требует применения другого подхода), схема менструального цикла от Стейси поможет тебе ориентироваться в различных фазах цикла. Помни, что каждый организм и каждый цикл уникальны, поэтому результаты не гарантируются. Но, по крайней мере, новый план тренировок может стать долгожданной сменой темпа, и ты можешь узнать больше о том, как чувствовать себя хорошо.
Дни 1–12: испытай свои силы
Итак, 1-й день — начало твоего цикла. И эстроген, и прогестерон находятся на самом низком уровне. «Поскольку уровень гормонов настолько низок, организм может быстрее восстановиться, а сон будет лучше, чем в других фазах цикла, — говорит Стейси. — Ты будешь чувствовать прилив энергии, ясность ума, более эффективную координацию и готовность к упорным тренировкам в спортзале». (Если у тебя наблюдаются симптомы цикла — спазмы, замутненность сознания, проблемы с желудком — подожди, пока они не утихнут. В течение нескольких дней ты, вероятно, снова будешь чувствовать себя достаточно хорошо.)
Этот разворот на 180 градусов в физическом и психологическом плане может помочь тебе вывести тренировки на новый уровень. В таком случае попробуй следующее:
- Поработай над новым навыком или видом тренировки.
Более четкий распорядок дня может помочь тебе справиться с упражнениями, которые ты раньше никогда не пробовала, будь то пилатес или подтягивания. Чтобы добиться успеха, выбери те упражнения, которые основаны на уже отработанных движениях. Любишь махи гирей? Попробуй выполнить рывки с гирей. Чувствуешь себя уверенно в позе дельфина? Возможно, пора попробовать стойку на голове.
- Тренируйся на силу.
В целом при низком уровне гормонов организму легче получить доступ к топливу для тренировок, особенно для высокоинтенсивных упражнений. Кроме того, как объясняет Стейси, к концу этой фазы уровень эстрогена, как и болевой порог, начинает подниматься. И, что самое важное, идеальный уровень этого гормона позволяет мышцам быстрее восстанавливаться и набирать силу. То есть ты можешь бежать быстрее, выбирать тренировку потруднее, стремиться к новым рекордам — твое тело с этим справится.
«Чтобы разбудить в себе Мэта Фрейзера, обязательно удели особое внимание регулярному графику сна и ешь много белка, здоровых жиров, сложных углеводов и цветных овощей — это поможет мышцам быстрее восстанавливаться», — говорит Стейси. «Если раздражающие симптомы цикла снижают твою продуктивность, попробуй включить в рацион продукты с противовоспалительным эффектом, богатые кальцием и витаминами D и B, такие как бананы, йогурт без добавок или зеленые листовые овощи», — добавляет она.
Дни 13–19: тренируй выносливость, а затем сбавь обороты
Средняя фаза цикла включает овуляцию (когда яичник выпускает зрелую яйцеклетку) и неделю после нее. «У большинства женщин уровень эстрогена сначала резко повышается, поэтому ты можешь почувствовать прилив уверенности и сил до и после этого пика», — говорит Стейси. (Известно, что эстроген помогает работе нейромедиаторов мозга.) Однако уровень эстрогена быстро падает сразу после выхода яйцеклетки, что может привести к спаду настроения. Это не очень весело, но ты можешь максимально использовать эту фазу следующим образом:
- Для начала испытай себя.
При высоком уровне эстрогена ты чувствуешь прилив сил, так что попробуй увеличить интенсивность своих обычных аэробных тренировок. Отправься на прогулку по пересеченной местности или более длинную пробежку, так как, по словам Стейси, на этом этапе кардиотренировки средней интенсивности переносятся легче. И ешь больше здоровых углеводов, таких как фрукты, цельнозерновые продукты и батат, до тренировки. Поскольку пик эстрогена может затруднить расщепление углеводов для получения топлива, нужно обеспечить достаточное питание.
- Не бойся снижать интенсивность.
«После овуляции уровень эстрогена стремительно падает и может привести к снижению энергии», — говорит Стейси. Это абсолютно нормально, особенно если у тебя обычно проявляются симптомы ПМС. По словам Стейси, небольшая активность всё же заряжает энергией лучше, чем полное ее отсутствие. Если ты чувствуешь упадок сил, при необходимости можно уменьшить интенсивность или продолжительность тренировок, так как максимальные нагрузки могут еще больше истощить запас энергии.
Впрочем, «некоторые чувствуют себя хорошо на протяжении всей этой фазы», — говорит Джорджи. Если твой случай, можешь поддерживать нагрузки на прежнем уровне, вместо того чтобы резко повышать или менять их.
Дни 20–28: восстановление и отдых
Для большинства женщин неделя до следующего цикла — это наименее любимая фаза. «Благодаря высокому уровню гормонов в это время очень часто ощущается беспокойство, раздражение и нехватка сил», — говорит Стейси. Ты даже можешь быть совершенно утомлена, физически и психически, или заметить признаки воспаления и вздутия живота (привет, ПМС). Кроме того, пиковый уровень прогестерона обычно активирует реакцию на стресс, вызывая более высокую частоту пульса в покое и температуру тела, поэтому некоторые упражнения могут казаться более сложными, чем обычно. «Сохраняй активность, — советует Стейси, — это поможет тебе чувствовать себя лучше». Чтобы поддержать баланс, делай следующее.
- Снизь интенсивность.
Если ты не готова выполнить обычную тренировку (что можно понять), тогда... не выполняй обычную тренировку. «Убери веса, делай меньше повторов, продли время отдыха, снизь скорость... просто немного притормози», — говорит Стейси. Также можно попробовать тренировки с низкой интенсивностью, которые помогут восстановить тело, например йогу или пилатес. «Кроме того, эти практики задействуют разум и тело, побуждают сосредоточиться на дыхании и контролировать его, что может помочь регулировать частоту сердечных сокращений и уменьшить беспокойство благодаря концентрации на текущем моменте», — отмечает Стейси.
- Порадуй себя.
На этой неделе как никогда актуальна забота о себе. Сходи на массаж, прими ванну с пеной или сделай то, что позволит тебе расслабиться. Стейси рекомендует проводить это время с друзьями и близкими (подойдет даже разговор по телефону, если нет возможности встретиться лично), чтобы повысить уровень серотонина — гормона хорошего настроения. «После небольшого отдыха ты будешь чувствовать себя физически и психологически обновленной и готовой к восполнению энергии на ранней стадии цикла (во время менструации и нескольких дней после нее), что позволит впоследствии увеличить нагрузки», — объясняет Стейси. На этом этапе цикл завершается.
Экспериментируй с тренировками с учетом цикла: у тебя есть возможность каждый месяц пробовать разные вещи и узнавать больше о своем гормональном графике. Если же ты не видишь или не чувствуешь значительной разницы или тебе сложно реализовать всё это на практике, значит, такая система тебе не подходит. В конечном счете самое главное — тренироваться так, чтобы это было оптимально для твоего организма и темперамента.
Текст: Шарлотта Джейкобс
Иллюстрация: Ксоана Эррера
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Добейся большего
Для получения дополнительных инструкций и тренировок, ознакомься с подборкой NikeSync в приложении Nike Training Club или послушай разговор о менструальном цикле с Лидией О'Доннелл и Стейси Симс в приложении Nike Run Club.