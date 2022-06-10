Какая обувь лучше всего подходит при гиперпронации?

Некоторые модели кроссовок разработаны с учетом гиперпронации. Они противодействуют чрезмерному проворачиванию стопы внутрь, обеспечивая дополнительную амортизацию и поддержку свода стопы.

Стабилизирующие кроссовки при гиперпронации поддерживают стопу благодаря дополнительному средству контроля движений в подошве, которое называется центральной вставкой. Центральная поддержка (более жесткий материал в подошве) обеспечивает правильное положение ступней, щиколоток и ног. Это обеспечивает более плавный перекат стопы с пятки на носок без чрезмерного давления на большой палец при отталкивании.

Поддерживающие кроссовки Nike максимально поглощают ударные нагрузки. Расширенная конструкция обеспечивает стабилизацию, а более изогнутая подметка способствует перекату с пятки на носок. На что обратить внимание, приобретая обувь при гиперпронации?

Зональная амортизация

При гиперпронации необходима специальная технология амортизации. Выбирай мягкий и упругий пеноматериал, обеспечивающий стабилизацию, например пеноматериал Nike React. Он поглощает ударные нагрузки при каждом шаге, не уменьшая отдачу энергии.

Пеноматериал Nike React смягчает каждый шаг, мгновенно принимая исходную форму для комфорта, который не заканчивается даже спустя сотни километров. Кроме того, это самый долговечный пеноматериал Nike.

Прочность и стабилизация

Слишком гибкая обувь только усугубит естественную предрасположенность стопы к проворачиванию внутрь. Важно, чтобы обувь надежно фиксировала стопу.

Беговые кроссовки Nike Zoom Structure с системой динамической поддержки и пеноматериалом тройной плотности в подошве. В этой системе используются клиновидные вставки из пеноматериала разной плотности для снижения пронации. Кроме того, асимметричные нити Nike Flywire охватывают стопу и обеспечивают поддержку без лишнего объема.

Жесткая поддержка свода стопы

Когда стопы заваливаются внутрь, свод стопы уплощается. Тебе нужна обувь с твердой подошвой, которая повторяет форму свода стопы, защищает и поддерживает его. Это помогает выровнять стопы и повысить эффективность бега.

Выбирай обувь с изогнутой конструкцией, которая обеспечивает плавный перекат с пятки на носок. Она дает поддержку на трех этапах бега: гибкость, когда стопа отрывается от земли, плавность, когда стопа движется вперед, и амортизацию для поддержки свода стопы при контакте с поверхностью.

Усиленный задник

Стабилизирующие кроссовки обычно дополнены усиленными задниками, которые обеспечивают максимальную поддержку стопы с гиперпронацией при беге на длинные расстояния. Задник — это вставка и подкладка в задней части кроссовок, уменьшающая проскальзывание стопы и обеспечивающая стабилизацию при каждом шаге. Это очень важно для бегунов с гиперпронацией, так как менее устойчивые кроссовки провоцируют чрезмерную подвижность и боли в голеностопе.