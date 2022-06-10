Какая обувь лучше всего подходит при гиперпронации?

Какую обувь выбрать при гиперпронации?
Руководство по покупке
Если во время бега стопы заваливаются внутрь, тебе требуется обувь для поддержки при гиперпронации, которая обеспечит стабилизацию и комфорт.
Если во время ходьбы или бега стопы заваливаются внутрь, это может означать, что у тебя гиперпронация — самый распространенный вариант постановки стопы. В таком случае тебе стоитприобрести поддерживающую обувь для бега, чтобы обеспечить комфорт при движении.
При ходьбе или беге лучше всего приземляться на среднюю часть стопы. Когда центр стопы касается земли, вес распределяется, а удар равномерно поглощается. Кроме того, стопа заваливается внутрь примерно на 15%, при этом естественным образом уплощается свод стопы. Это обеспечивает максимальную защиту от ударных нагрузок и позволяет удержать голеностоп и колени в правильном положении для предотвращения травм. Это называется нейтральной пронацией.
Считается, что гиперпронация — явление, характерное для большинства людей. Вместо умеренного проворачивания внутрь на 15% при ударе, у людей с гиперпронацией стопа проворачивается слишком сильно. После приземления на пятку вес переносится на внутренний край стопы, а свод стопы уплощается, в связи с чем давление на первый и второй палец при отталкивании возрастает.
Как найти идеальную обувь при гиперпронации?
Некоторые модели кроссовок разработаны с учетом гиперпронации. Они противодействуют чрезмерному проворачиванию стопы внутрь, обеспечивая дополнительную амортизацию и поддержку свода стопы.
Стабилизирующие кроссовки при гиперпронации поддерживают стопу благодаря дополнительному средству контроля движений в подошве, которое называется центральной вставкой. Центральная поддержка (более жесткий материал в подошве) обеспечивает правильное положение ступней, щиколоток и ног. Это обеспечивает более плавный перекат стопы с пятки на носок без чрезмерного давления на большой палец при отталкивании.
Поддерживающие кроссовки Nike максимально поглощают ударные нагрузки. Расширенная конструкция обеспечивает стабилизацию, а более изогнутая подметка способствует перекату с пятки на носок. На что обратить внимание, приобретая обувь при гиперпронации?
Зональная амортизация
При гиперпронации необходима специальная технология амортизации. Выбирай мягкий и упругий пеноматериал, обеспечивающий стабилизацию, например пеноматериал Nike React. Он поглощает ударные нагрузки при каждом шаге, не уменьшая отдачу энергии.
Пеноматериал Nike React смягчает каждый шаг, мгновенно принимая исходную форму для комфорта, который не заканчивается даже спустя сотни километров. Кроме того, это самый долговечный пеноматериал Nike.
Прочность и стабилизация
Слишком гибкая обувь только усугубит естественную предрасположенность стопы к проворачиванию внутрь. Важно, чтобы обувь надежно фиксировала стопу.
Беговые кроссовки Nike Zoom Structure с системой динамической поддержки и пеноматериалом тройной плотности в подошве. В этой системе используются клиновидные вставки из пеноматериала разной плотности для снижения пронации. Кроме того, асимметричные нити Nike Flywire охватывают стопу и обеспечивают поддержку без лишнего объема.
Жесткая поддержка свода стопы
Когда стопы заваливаются внутрь, свод стопы уплощается. Тебе нужна обувь с твердой подошвой, которая повторяет форму свода стопы, защищает и поддерживает его. Это помогает выровнять стопы и повысить эффективность бега.
Выбирай обувь с изогнутой конструкцией, которая обеспечивает плавный перекат с пятки на носок. Она дает поддержку на трех этапах бега: гибкость, когда стопа отрывается от земли, плавность, когда стопа движется вперед, и амортизацию для поддержки свода стопы при контакте с поверхностью.
Усиленный задник
Стабилизирующие кроссовки обычно дополнены усиленными задниками, которые обеспечивают максимальную поддержку стопы с гиперпронацией при беге на длинные расстояния. Задник — это вставка и подкладка в задней части кроссовок, уменьшающая проскальзывание стопы и обеспечивающая стабилизацию при каждом шаге. Это очень важно для бегунов с гиперпронацией, так как менее устойчивые кроссовки провоцируют чрезмерную подвижность и боли в голеностопе.
Как понять, что у тебя гиперпронация
Особенности походки не всегда очевидны. Однако ты можешь испытывать боли в стопах или коленях, связанные с неправильной постановкой стопы. Если ты не знаешь, характерна ли для тебя супинация, гиперпронация или что-то другое, ознакомься с этими советами, которые помогут определить, есть ли у тебя гиперпронация.
1.Проанализируй свою походку
Обратись к ортопеду или другому врачу, который проанализирует твою походку. Если у тебя нет возможности пойти к ортопеду, сними на видео, как ты ходишь или бегаешь. Если при беге стопы заваливаются внутрь, это признак гиперпронации.
Еще одним признаком гиперпронации является синдром вывернутых внутрь коленей, также известный как X-образные ноги. Избыточная пронация стопы может привести к неправильному положению колена и выворачиванию его внутрь. При сильной гиперпронации это можно заметить, посмотрев в зеркало.
2.Посмотри на свою обувь
Еще один вариант — посмотреть на пару любимых беговых кроссовок. Одна сторона изношена больше, чем другая? Если обувь больше изнашивается на внутренней кромке (особенно под большим пальцем), это указывает на гиперпронацию. Кроме того, если ты заметишь, что обувь сильно изношена, возможно,пришло время ее заменить.
3.Выполни «мокрый» тест
Встань мокрыми ногами на поверхность, где будут видны отпечатки стоп (сухой бетон, оберточная бумага и т. д.). Если ты видишь полный контур стопы вместе со сводом, это означает, что твой свод стопы заваливается и существует риск гиперпронации. У стопы с нейтральной пронацией должен быть легкий контур свода стопы, отражающий гибкость без заваливания.
Часто задаваемые вопросы
Как можно исправить гиперпронацию?
Ношение подходящей обуви является важной частью профилактики гиперпронации. Ношение беговых кроссовок, не обеспечивающих достаточной амортизации, может усилить гиперпронацию. Выбирай обувь, которая дает надежную поддержку свода стопы и голеностопа, чтобы они находились в правильном положении.
Кроме того, при гиперпронации важно заменять обувь для бега, когда на внутренней стороне кроссовок появляются признаки чрезмерного износа. Изнашивание подошвы только усугубляет проблему.
Помимо правильной обуви, с гиперпронацией также можно бороться с помощью упражнений, которые укрепляют свод стопы и окружающие мышцы. Вот несколько лучших упражнений:
- Разворот наружу. Поставь стопы на ширине бедер, затем медленно перенеси вес на внешнюю сторону стопы. Контролируй обратный перенос веса на внутреннюю сторону. Повтори 10 раз.
- Растягивание икроножных мышц в положении сидя. Сидя на полу, вытяни ноги перед собой и тянись к пальцам, щиколоткам или голеням. Это поможет расслабить ахилловы сухожилия, напряженные из-за гиперпронации.
- Гибкость свода стопы. Удерживая стопы ровно на полу, сожми большой палец ноги, мизинец и пятку для сокращения свода стопы. Удерживай положение 10 секунд и повтори 10 раз.
Какая обувь лучше всего подходит при сильной гиперпронации?
Выбирая обувь при сильной гиперпронации, обрати внимание на модели с технологией Nike React. Дополнительная амортизация по внутреннему краю помогает сбалансировать шаг для лучшего распределения веса и поддержки свода стопы.
Что вызывает гиперпронацию?
Чрезмерная пронация связана с плоскостопием. Плоскостопие может быть наследственным, либо быть спровоцировано избыточной гибкостью стопы, что препятствует структурной жесткости ее свода. Хотя свод стопы и уплощается при контакте с поверхностью, его структура должна сохраняться в достаточной степени, чтобы предотвращать излишнее заваливание внутрь.
К чему может привести гиперпронация?
Многие эксперты связывают с гиперпронацией такие травмы, как ахиллотендинит, подошвенный фасциит, синдром расколотой голени, боли в области пятки или стопы, а также повреждение мышц, связок и сухожилий. Чрезмерное заваливание стопы приводит к проворачиванию внутрь большеберцовой и бедренной костей и тазового пояса.
Исследование в журналеGait & Posture, проведенное в январе 2007 года, показало, что пронация стопы на 2–3 градуса привела к увеличению переднего наклона таза на 50–75% во время ходьбы. Передний наклон таза связан с болями в пояснице, бедрах и ногах, а также с проблемами походки и травмами нижней половины тела.
Опасна ли гиперпронация?
Гиперпронация может повысить риск травмы при беге из-за напряжения при проворачивании стоп, лодыжек, коленей и таза внутрь. Это может вызывать боль и неустойчивость в нижних конечностях и поясничном отделе позвоночника. Однако это очень распространенный вариант постановки стопы, при котором симптомы могут не проявляться.