Новые поворотные точки

Это была бы первая поворотная точка в жизни Сим: от простой девушки до королевы шорт-трека, как она известна в Южной Корее. Но если спросить, какой момент в ее жизни был самым важным, она скажет: «Соревнования в Сочи, во многих смыслах. Я думаю, что поворотную точку не ждут, а создают сами. Это в наших силах».

Когда Сим спрашивают о ее целях на 2021 год, она говорит: «Я хочу узнать, каких успехов могу добиться как атлетка и насколько далеко мои способности помогут мне продвинуться. Моя конечная цель — попасть в национальную сборную по шорт-треку».