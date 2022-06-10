Новые поворотные точки: Сим Сок Хи

Атлеты*

Шорт-трекистка Сим Сок Хи — легенда в своей стране и своем виде спорта. Ее смелость как на льду, так и за его пределами, вдохновляет девушек во всем мире, а ее пример вдохновляет их становиться сильнее благодаря спорту.

Последнее обновление: October 1, 2021
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Новые поворотные точки

Сим Сок Хи — настоящая королева шорт-трека. На ее счету несколько чемпионатов мира, рекордов и медалей. Она также собирается ехать в Пекин. Но такой статус закрепился за ней не только благодаря невероятным спортивным успехам. Сим стала открыто говорить о насилии, которое стало поворотной точкой для женского спорта в Южной Корее. Она рассказала нам о том, как стать хозяйкой своей судьбы и как спорт помогает менять мир.

Легендарная карьера Сим началась в возрасте 6 лет, когда она провожала брата на катание на коньках, в основном «чтобы добыть снеки в кафетерии». Но в один день всё изменилось. «Я попробовала покататься один раз и оказалось, что это очень весело, — говорит Сим. — Именно тогда я начала кататься».

Новые поворотные точки
Новые поворотные точки

Это была бы первая поворотная точка в жизни Сим: от простой девушки до королевы шорт-трека, как она известна в Южной Корее. Но если спросить, какой момент в ее жизни был самым важным, она скажет: «Соревнования в Сочи, во многих смыслах. Я думаю, что поворотную точку не ждут, а создают сами. Это в наших силах».

Когда Сим спрашивают о ее целях на 2021 год, она говорит: «Я хочу узнать, каких успехов могу добиться как атлетка и насколько далеко мои способности помогут мне продвинуться. Моя конечная цель — попасть в национальную сборную по шорт-треку».

«Поворотную точку не ждут, а создают сами. Это в наших силах».

Сим Сок Хи

Новые поворотные точки
Новые поворотные точки
Новые поворотные точки

Что бы она посоветовала девушкам, впервые ступающим на лед?

«Когда мы делимся радостью от занятий спортом, мы можем многое изменить, — говорит Сим. — Я хочу, чтобы юные конькобежцы шли к здоровому телу и духу. Я искренне надеюсь, что они смогут поставить четкие цели, поверить в себя и двигаться вперед».

«Когда мы делимся радостью от занятий спортом, мы можем многое изменить».

Сим Сок Хи

Новые поворотные точки

И Сим, безусловно, делает всё, чтобы девушки поверили в себя.

В 2019 году она открыто говорила о том, что подвергалась насилию, когда была подростком. Сим вдохновила еще больше атлеток высказаться и присоединиться к своему призыву всё изменить.

Добавь всё это к выдающимся достижениям Сим на льду, и ты увидишь, как она воплощает дух спорта, который несет в себе важные изменения. «Я просто хочу выложиться на полную и наслаждаться процессом. Я очень рада, что могу вдохновлять кого-то».

Новые поворотные точки
Новые поворотные точки

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