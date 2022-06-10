Новые поворотные точки: Сим Сок Хи
Атлеты*
Шорт-трекистка Сим Сок Хи — легенда в своей стране и своем виде спорта. Ее смелость как на льду, так и за его пределами, вдохновляет девушек во всем мире, а ее пример вдохновляет их становиться сильнее благодаря спорту.
Сим Сок Хи — настоящая королева шорт-трека. На ее счету несколько чемпионатов мира, рекордов и медалей. Она также собирается ехать в Пекин. Но такой статус закрепился за ней не только благодаря невероятным спортивным успехам. Сим стала открыто говорить о насилии, которое стало поворотной точкой для женского спорта в Южной Корее. Она рассказала нам о том, как стать хозяйкой своей судьбы и как спорт помогает менять мир.
Легендарная карьера Сим началась в возрасте 6 лет, когда она провожала брата на катание на коньках, в основном «чтобы добыть снеки в кафетерии». Но в один день всё изменилось. «Я попробовала покататься один раз и оказалось, что это очень весело, — говорит Сим. — Именно тогда я начала кататься».
Это была бы первая поворотная точка в жизни Сим: от простой девушки до королевы шорт-трека, как она известна в Южной Корее. Но если спросить, какой момент в ее жизни был самым важным, она скажет: «Соревнования в Сочи, во многих смыслах. Я думаю, что поворотную точку не ждут, а создают сами. Это в наших силах».
Когда Сим спрашивают о ее целях на 2021 год, она говорит: «Я хочу узнать, каких успехов могу добиться как атлетка и насколько далеко мои способности помогут мне продвинуться. Моя конечная цель — попасть в национальную сборную по шорт-треку».
«Поворотную точку не ждут, а создают сами. Это в наших силах».
Сим Сок Хи
Что бы она посоветовала девушкам, впервые ступающим на лед?
«Когда мы делимся радостью от занятий спортом, мы можем многое изменить, — говорит Сим. — Я хочу, чтобы юные конькобежцы шли к здоровому телу и духу. Я искренне надеюсь, что они смогут поставить четкие цели, поверить в себя и двигаться вперед».
«Когда мы делимся радостью от занятий спортом, мы можем многое изменить».
Сим Сок Хи
И Сим, безусловно, делает всё, чтобы девушки поверили в себя.
В 2019 году она открыто говорила о том, что подвергалась насилию, когда была подростком. Сим вдохновила еще больше атлеток высказаться и присоединиться к своему призыву всё изменить.
Добавь всё это к выдающимся достижениям Сим на льду, и ты увидишь, как она воплощает дух спорта, который несет в себе важные изменения. «Я просто хочу выложиться на полную и наслаждаться процессом. Я очень рада, что могу вдохновлять кого-то».