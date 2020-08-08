Научись ставить микроцели

Все мы когда-то ставили перед собой цели, и делать это очень просто, потому что большие мечты — это весело и интересно. Но как воплотить эти мечты в реальность? Вот здесь и начинаются сложности.

Я советую разбить крупную цель на более конкретные и выполнимые микроцели.

Например, у меня есть клиенты, которые говорят: «Я хочу привести себя в форму». Это очень масштабная цель. Но ее выполнение легко можно отложить до завтрашнего дня, потому что нет никаких сроков и способов определить, насколько тебе удалось этой цели достичь.

Поэтому я прошу клиентов углубиться и быть конкретнее: «Я хочу прийти в форму, поэтому начну тренироваться». Уже хорошо, но все еще недостаточно конкретно.