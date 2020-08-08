Научись ставить микроцели

От Бетины Гозо
Как превратить большие мечты в выполнимые задачи.
Все мы когда-то ставили перед собой цели, и делать это очень просто, потому что большие мечты — это весело и интересно. Но как воплотить эти мечты в реальность? Вот здесь и начинаются сложности.
Я советую разбить крупную цель на более конкретные и выполнимые микроцели.
Например, у меня есть клиенты, которые говорят: «Я хочу привести себя в форму». Это очень масштабная цель. Но ее выполнение легко можно отложить до завтрашнего дня, потому что нет никаких сроков и способов определить, насколько тебе удалось этой цели достичь.
Поэтому я прошу клиентов углубиться и быть конкретнее: «Я хочу прийти в форму, поэтому начну тренироваться». Уже хорошо, но все еще недостаточно конкретно.
«Какова самая маленькая микроцель, которую ты можешь выделить из своей большой цели?»
Бетина Гозо
«Я хочу прийти в форму, поэтому начну тренироваться три раза в неделю в течение следующего месяца». Вот! Это цель, которой ты можешь достичь.
Или ты можешь поставить такую цель: «Я буду питаться правильнее». Это настолько размытая формулировка, что достичь такой цели практически невозможно.
Каковы основные пункты, которые ты можешь выполнить, чтобы достичь этой большой цели? Это и будут твои микроцели.
Лучше скажи так: «На этой неделе я не буду пить газировку». Или так: «На этой неделе вместо мармеладных мишек по вечерам я буду есть фрукты». Я гарантирую, что если ты скажешь себе «мне нельзя есть мармеладные мишки», ты не справишься. Это ограничение, а не цель. Вместо этого переосмысли это как что-то, что ты делаешь для достижения своей большой цели.
Если ты продолжишь достигать своих микроцелей — тренироваться трижды в неделю или заменять конфеты фруктами, — ты точно увидишь значительные результаты.