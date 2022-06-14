История создания команды Serena Williams Design Crew

Команда Serena Williams Design Crew
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Серена Уильямс не боится делать смелые заявления на корте и за его пределами, а вместе с Nike она помогает новым голосам быть услышанными и создавать будущее дизайна.
Для Серены Уильямс дизайн всегда служил катализатором изменений: будь то повышение результативности или смелые заявления на корте и за его пределами. Ее доминирование в игре, уверенность в себе и искренность изменили мир тенниса. Теперь она помогает следующему поколению менять мир дизайна.
«Когда я выхожу на корт, я хочу быть заметной. Я Серена, не такая, как все. И мне это нравится. А еще я люблю экспериментировать с дизайном».
Серена Уильямс
Вместе с дизайнерами и наставниками Nike Серена работала с десятью подающими надежды талантами над созданием новой эры дизайна, в которой приветствуются и поощряются различные взгляды. Как и у самой Серены, у учеников SWDC смелое и прогрессивное видение. Они не следуют трендам — они их создают.
«Мир не монохромен. Мы все разные и мыслим по-разному. А теперь подумай обо всем этом разнообразии. Можешь представить себе, сколько всего удивительного мы можем сделать?»
Серена Уильямс
Именно разнообразие этой команды мечтателей и деятелей позволяет создавать будущее дизайна, в котором все будут равны. Serena Williams Design Crew — это еще одна команда Nike, которая отражает интересы атлетов*. Компания Nike передает творческую силу в руки нового поколения — и не планирует останавливаться на достигнутом.
Смотри первую коллекцию SWDC, в которую вошла обувь, функциональная экипировка и уличная одежда, вдохновленная Сереной.
Именно разнообразие этой команды мечтателей и деятелей позволяет создавать будущее дизайна, в котором все будут равны. Serena Williams Design Crew — это еще одна команда Nike, которая отражает интересы атлетов*. Компания Nike передает творческую силу в руки нового поколения — и не планирует останавливаться на достигнутом.
Смотри первую коллекцию SWDC, в которую вошла обувь, функциональная экипировка и уличная одежда, вдохновленная Сереной.
Команда Serena Williams Design Crew — это коллектив мечтателей, новаторов и творцов. Каждый год группа учеников объединяет усилия с Сереной и Nike, чтобы вдохновлять новое поколение талантов и помогать ему развиваться. Каков результат? Работа на новом уровне и приближение светлого будущего дизайна.