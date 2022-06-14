Команда Serena Williams Design Crew

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Серена Уильямс не боится делать смелые заявления на корте и за его пределами, а вместе с Nike она помогает новым голосам быть услышанными и создавать будущее дизайна.

Последнее обновление: August 17, 2021
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История создания команды Serena Williams Design Crew

Для Серены Уильямс дизайн всегда служил катализатором изменений: будь то повышение результативности или смелые заявления на корте и за его пределами. Ее доминирование в игре, уверенность в себе и искренность изменили мир тенниса. Теперь она помогает следующему поколению менять мир дизайна.

«Когда я выхожу на корт, я хочу быть заметной. Я Серена, не такая, как все. И мне это нравится. А еще я люблю экспериментировать с дизайном».

Серена Уильямс

Вместе с дизайнерами и наставниками Nike Серена работала с десятью подающими надежды талантами над созданием новой эры дизайна, в которой приветствуются и поощряются различные взгляды. Как и у самой Серены, у учеников SWDC смелое и прогрессивное видение. Они не следуют трендам — они их создают.

История создания команды Serena Williams Design Crew
История создания команды Serena Williams Design Crew
История создания команды Serena Williams Design Crew

«Мир не монохромен. Мы все разные и мыслим по-разному. А теперь подумай обо всем этом разнообразии. Можешь представить себе, сколько всего удивительного мы можем сделать?»

Серена Уильямс

Именно разнообразие этой команды мечтателей и деятелей позволяет создавать будущее дизайна, в котором все будут равны. Serena Williams Design Crew — это еще одна команда Nike, которая отражает интересы атлетов*. Компания Nike передает творческую силу в руки нового поколения — и не планирует останавливаться на достигнутом.

Смотри первую коллекцию SWDC, в которую вошла обувь, функциональная экипировка и уличная одежда, вдохновленная Сереной.

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Именно разнообразие этой команды мечтателей и деятелей позволяет создавать будущее дизайна, в котором все будут равны. Serena Williams Design Crew — это еще одна команда Nike, которая отражает интересы атлетов*. Компания Nike передает творческую силу в руки нового поколения — и не планирует останавливаться на достигнутом.

Смотри первую коллекцию SWDC, в которую вошла обувь, функциональная экипировка и уличная одежда, вдохновленная Сереной.

Купить
История создания команды Serena Williams Design Crew
История создания команды Serena Williams Design Crew
История создания команды Serena Williams Design Crew

Команда Serena Williams Design Crew — это коллектив мечтателей, новаторов и творцов. Каждый год группа учеников объединяет усилия с Сереной и Nike, чтобы вдохновлять новое поколение талантов и помогать ему развиваться. Каков результат? Работа на новом уровне и приближение светлого будущего дизайна.

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История создания команды Serena Williams Design Crew

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Команда Serena Williams Design Crew

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Новые высоты

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