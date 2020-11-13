Быстрое восстановление с помощью пяти органов чувств

Интерьер студий йоги и спа-салонов нередко украшен пышными растениями, в помещении слышна спокойная музыка, а в воздухе витают расслабляющие запахи. Все это не просто создает атмосферу — согласно исследованиям, определенные звуки, запахи и окружающие предметы помогают снизить пульс и артериальное давление, снять напряжение в мышцах и помочь расслабить как разум, так и тело.
«Воздействие на органы чувств помогает снизить активность тех участков мозга, которые ответственны за режим „бей или беги”. Это активирует парасимпатическую нервную систему и переводит организм в режим „отдых и переваривание”», — говорит Шахин Э. Лакхан, доктор медицинских наук, исполнительный директор организации Global Neuroscience Initiative Foundation.
Для восстановления после тренировок важно задействовать все пять чувств, и сделать это можно прямо дома. Узнай как.
Используй эфирные масла
«МРТ-исследования показывают, что ароматы могут активировать или успокаивать определенные участки мозга, — говорит Шахин, автор исследования на эту тему, опубликованного в журнале Pain Research and Treatment. — Вдыхание эфирных масел во время сеанса ароматерапии помогает снять тревогу, напряжение в мышцах и тошноту, а также решить проблемы со сном и даже избавиться от боли. Все дело в том, что во всех этих случаях задействованы разные участки мозга». (Однако масла не являются лекарством, и если эти симптомы проявляются часто, необходимо обратиться к врачу.)
Исследование предполагает, что даже вдыхание определенных ароматов после тренировки — в частности, эфирных масел лаванды, эвкалипта, лимона и розы — поможет снизить давление и замедлить пульс. Так тело быстрее сможет начать восстанавливаться. По словам Шахина, это также поможет снять напряжение в мышцах, которое обычно приводит к болезненным ощущениям.
Шахин советует поставить диффузор для эфирных масел в той комнате, где ты расслабляешься и делаешь растяжку, например в гостиной или спальне. Если после тренировки ты не собираешься домой, возьми с собой на занятие аромапалочку.
«Воздействие на органы чувств помогает снизить активность тех участков мозга, которые ответственны за режим „бей или беги”. Это активирует парасимпатическую нервную систему и переводит организм в режим „отдых и переваривание”».
Шахин Э. Лакхан, доктор медицинских наук, исполнительный директор организации Global Neuroscience Initiative Foundation
Окружи себя природными оттенками
Исследования выявили, что цвет может влиять на эмоциональное состояние человека и на восприятие боли. При этом, по словам Шахина, «красный цвет влияет хуже всего». Существует много разных теорий на этот счет, но Шахин объясняет это тем, что красный цвет, вероятнее всего, был биологическим сигналом опасности (взять хотя бы кровь или ядовитые растения), и потому он может вызвать реакцию «бей или беги». С другой стороны, оттенки синего, зеленого и других естественных тонов напоминают нам о природе и потому оказывают успокаивающий эффект. Обзор, опубликованный изданием SAGE Journals, показал, что синий цвет помогает снизить уровень артериального давления. Так что можно смело красить стены домашнего зала для тренировок в небесно-голубой или лазурный цвет или же ограничиться ковриком для йоги таких оттенков.
Не стоит забывать и о декоре. «Окружая себя растениями, мы можем способствовать восстановлению организма, так как они излучают волны света, оказывающие терапевтический эффект», — поясняет Шахин. Но даже развешанные на стенах пейзажи могут помочь. Исследование Грегори Уоттса, доктора наук и профессора акустики окружающей среды в Брэдфордском университете, Великобритания, показало, что пейзажи на стене комнаты ожидания в больнице помогают снизить тревожность и ощутить покой. Сочетание изображений и самих растений также способствует снижению давления и замедлению пульса, что помогает быстрее восстановиться.
Слушай спокойную музыку
Не кажется ли тебе странным, что во время сеансов массажисты очень часто включают звуки, издаваемые китами? Согласно исследованию Грегори, звуки волн, ударяющихся о берег, помогают людям расслабиться. Как показывает исследование 2018 года, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, любая медленная музыка с последовательным ритмом, которая тебя успокаивает, к примеру R&B или джаз, помогает расслабиться, снижает уровень кортизола и пульс, а также ускоряет восстановление. «К тому же, когда организм синхронизируется с ритмом музыки, замедляется дыхание, и ты быстрее переходишь в состояние покоя», — добавляет Лейтон Джонс, доктор наук и доцент кафедры физической культуры и спорта в Университете Шеффилд Халлам, Великобритания.
Создай (или найди) плейлист со спокойной музыкой, и периодически добавляй туда новые песни, чтобы он тебе не надоел. По словам доктора наук Марчело Биглиасси, сотрудника кафедры физической культуры в Университете Сан-Паулу, Бразилия, и автора исследования 2018 года, из-за скуки со временем может снижаться положительный эффект от музыки. Для наилучших результатов плейлист стоит включать сразу после тренировки.
Обращай внимание на вкус еды
«Когда мы едим медленно и более осознанно, мы успеваем обратить внимание на вкус еды, что улучшает пищеварение», — сообщает нутрициолог Дрю Рамзи, доцент кафедры психиатрии Колумбийского университета. Он поясняет, что восприятие мозгом вкуса связано с чувством насыщения и удовольствия. Согласно исследованиям, существуют и другие преимущества: когда мы медленно пережевываем пищу, это способствует усвоению полезных веществ и продлевает ощущение сытости.
Так, вместо того чтобы проглотить протеиновый батончик после тренировки, лучше выбрать не только полезную, но и вкусную еду, напиток или перекус, и съесть ее медленно. Если хочешь следовать советам Дрю, попробуй смузи с арахисовым маслом, бананом, какао, корицей, кефиром или льдом. Чтобы не выпить его слишком быстро, установи таймер на 20 минут и попробуй растянуть удовольствие.
Попробуй легкие прикосновения
«В нашей коже находятся разные типы нервных клеток, которые реагируют на прикосновения различной силы, — говорит Лия Бонфилио, массажист из Нью-Йорка и основательница центра Lia Bonfilio Massage. — На многих людей больший эффект оказывает легкое, почти невесомое прикосновение, а не ощутимое давление. Это активирует парасимпатическую нервную систему и помогает перейти в состояние отдыха».
Чтобы перейти в состояние отдыха, стимулируя при этом кровообращение, Лия советует следующее упражнение. Ляг на пол, оперев ноги о стену под удобным углом, чтобы не чувствовать дискомфорта в пояснице. Затем очень нежно проводи кончиками пальцев от коленей до бедер, поочередно меняя руки, словно тянешь к себе что-то за веревку. Повторяй столько, сколько тебе покажется необходимым, а затем сядь и проделай то же упражнение от щиколотки до бедра.
Подведем итог
Чтобы восстановление было максимально эффективным, Шахин рекомендует задействовать несколько органов чувств сразу. Например, можно сочетать запахи и прикосновения — попробуй добавить несколько капель розового эфирного масла в лосьон и медленно втирать его в кожу. Если ты делаешь это в комнате с бежевыми или синими стенами, в которой стоит комнатное растение и играет классическая музыка, а под рукой у тебя вкусный смузи, быстрое восстановление тебе гарантировано.