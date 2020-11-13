Быстрое восстановление с помощью пяти органов чувств

Окружи себя природными оттенками

Исследования выявили, что цвет может влиять на эмоциональное состояние человека и на восприятие боли. При этом, по словам Шахина, «красный цвет влияет хуже всего». Существует много разных теорий на этот счет, но Шахин объясняет это тем, что красный цвет, вероятнее всего, был биологическим сигналом опасности (взять хотя бы кровь или ядовитые растения), и потому он может вызвать реакцию «бей или беги». С другой стороны, оттенки синего, зеленого и других естественных тонов напоминают нам о природе и потому оказывают успокаивающий эффект. Обзор, опубликованный изданием SAGE Journals, показал, что синий цвет помогает снизить уровень артериального давления. Так что можно смело красить стены домашнего зала для тренировок в небесно-голубой или лазурный цвет или же ограничиться ковриком для йоги таких оттенков.



Не стоит забывать и о декоре. «Окружая себя растениями, мы можем способствовать восстановлению организма, так как они излучают волны света, оказывающие терапевтический эффект», — поясняет Шахин. Но даже развешанные на стенах пейзажи могут помочь. Исследование Грегори Уоттса, доктора наук и профессора акустики окружающей среды в Брэдфордском университете, Великобритания, показало, что пейзажи на стене комнаты ожидания в больнице помогают снизить тревожность и ощутить покой. Сочетание изображений и самих растений также способствует снижению давления и замедлению пульса, что помогает быстрее восстановиться.