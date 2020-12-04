Секрет успешной перезагрузки

1. Вспомни о целях.

«Атлеты продолжают тренироваться, даже когда им не хочется. Так происходит не потому, что их мотивация никогда не ослабевает, а потому, что они стремятся достичь чего-то большего», — говорит Николь. Если ты хочешь поднимать больший вес, учиться более регулярно, использовать меньше пластика или чаще общаться с бабушкой и дедушкой, спроси себя, для чего тебе эта цель. Хочешь ощущать больше энергии? Стать счастливее? Развить осознанность? «Задавай себе вопросы, пока не поймешь глубинные причины, это даст тебе необходимый толчок к действию», — говорит Мишель. Думай об этом, когда тебе нужно что-то сделать.



2. Веди в разговоре.

«Все мы ведем внутренний монолог, в котором постоянно получаем информацию, — говорит Мишель, — и зачастую противоречим сами себе». Например, ты решаешь вести дневник, а затем говоришь себе, что на это нужно слишком много времени и все равно ничего интересного не происходит. «Веди целенаправленный диалог со своим внутренним голосом», — советует Николь. Проговаривай свои цели и планы по их достижению, и внутренний голос будет звучать все тише и все менее убедительно. «Ты словно играешь в теннис в голове, — говорит она. — Мозг подает мяч и говорит: „Что-то не хочется мне это делать“. Твоя задача — отбивать каждую подачу».



3. Веди обратный отсчет.

Чтобы немедленно начать движение в буквальном (встать с кровати и пойти на занятие по йоге) или в переносном смысле (записаться на такое занятие), мысленно посчитай 3, 2, 1 и... действуй!.«Простой прием обратного отсчета дает ощущение контроля, — объясняет Мишель, — Мозг считает, что решение действовать уже принято». Используй этот прием, разбив задачу на маленькие шаги. Например, «3, 2, 1, надевай кроссовки», «3, 2, 1, открывай дверь», «3, 2, 1, беги направо» и т. д., а не «3, 2, 1, пробеги 10 км». Таким образом, команда не кажется мозгу сложной, а каждый небольшой успех укрепляет веру в свои силы.



4. Упрощай.

Если тебе по-настоящему сложно вернуться к прежней программе, подумай, как упростить для себя эту задачу. Например, если не получается вернуться к поднятию тяжестей, попробуй слушать любимую музыку (именно любимую, а не тишину или подобранный приложением плейлист, который тебе не заходит). Согласно новому исследованию, это может отвлечь мозг от работы и, таким образом, заставить его воспринимать эту задачу как менее трудозатратную. (Исследование также показало, что прослушивание любимых песен с частотой около 165 ударов в минуту может увеличить силу и выносливость во время тренировки.) «Это можно сравнить со смазкой колес, — считает Николь. — Такое упрощение помогает обрести энергию не оставлять попыток».