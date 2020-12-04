Секрет успешной перезагрузки

Здоровые привычки трудно выработать и так легко потерять. Следующие советы помогут тебе сохранить все достигнутые результаты во время отдыха.
Отпуск. Каникулы. Выходные.
Даже просто читать эти волшебные слова — уже счастье. И неудивительно. В наше время, когда каждый испытывает стресс, а уровень выгорания достигает 10 баллов по 10-балльной шкале, мы ценим любую возможность отдохнуть и восстановиться. Это необходимо, чтобы со свежими силами продолжить путь к цели.
В чем же проблема? Мышление по принципу «всё или ничего». Слишком часто заслуженный перерыв в гонке превращается в полную остановку. Несколько дней отдыха плавно переходят в месяц без тренировок. Вечеринка в выходные срывает весь продуманный план правильного питания. Через неделю или две без учебы или работы мысль о возвращении к компьютеру приводит в ужас, даже если ты любишь свою работу.
Всего несколько дней без правильного питания, тренировок, учебы или работы формируют у нас привычку, которая становится новой нормой.
Николь Детлинг, доктор наук,
тренер по психической деятельности и спортивный психолог
«Тебе может быть трудно вернуться в строй, если отдых для тебя означает время полного ничегонеделания», — объясняет Мишель Клеер, доктор наук, квалифицированный психолог, работающий с профессиональными атлетами, музыкантами и руководителями. «Мы живем в обществе, где люди выбирают только из двух вариантов: выкладываться на 100% или не делать ничего вообще», — объясняет Мишель. «Как работа на пределе возможностей в непрерывном режиме может привести к выгоранию, так и отказ от всех полезных привычек во время отпуска может убить мотивацию и настроить на неудачу», — рассказывает Николь Детлинг, доктор наук, тренер по психической деятельности, специалист по общей и спортивной психологии, работающий с олимпийскими чемпионами и обычными атлетами. «Люди преуспевают в чем-то благодаря постоянству усилий и выполнению привычных действий», — объясняет Николь. Даже несколько дней без здорового питания, тренировок, учебы или работы могут сформировать привычку, которую наш мозг объявляет новой нормой», — говорит она. Почему так происходит? «Повторять проще, чем начинать заново», — объясняет Николь.
Дыши глубже
«Вместо того чтобы полностью останавливать рабочие процессы, нужно просто позволить себе немного замедлиться», — говорят Николь и Мишель. Так мозг сможет отдохнуть от постоянной лавины ежедневных задач. Кроме того, добавляет Мишель, если мы снижаем скорость и позволяем себе расслабиться, например, выбираем более легкие тренировки во время отпуска, а не забрасываем спортзал совсем, нам будет проще вернуться к привычному режиму после отдыха. Представь кастрюлю с водой на плите: если просто убавить газ, после повторного включения она закипит быстрее, чем если совсем выключить плиту.
«Такой подход поможет даже поднять свой уровень после возвращения, — рассказывает Мишель. — Если ты не упустишь возможность поработать над навыками, которые помогут тебе развивать другую сторону своей личности». Допустим, ты чувствуешь физическую и психологическую усталость от пробежек. Доставай велик или займись йогой. Не отказывайся от спорта, чтобы сохранять подвижность и ставить новые задачи для мышц и разума. Если надоело готовить каждый день одно и то же, поэкспериментируй с новыми блюдами, добавь овощи или полезные зерна, вкус которых тебе еще не знаком. «Добавь в свою жизнь интересную и новую активность, но не бросай полезную привычку совсем», — советует Николь.
По словам Николь, когда во время отдыха ты пробуешь что-то новое, ты получаешь приятный бонус: выброс гормонов хорошего настроения. Это дофамин, серотонин и эндорфины. «Эти химические вещества помогают организму противостоять стрессу, — объясняет Николь. — Улучшается концентрация, и тело становится сильнее».
Как набрать обороты после отпуска
Возможно, тебе понадобится небольшой толчок, чтобы вернуться к регулярным занятиям. Попробуй эти стратегии, чтобы быстро настроиться на рабочий лад.
1. Вспомни о целях.
«Атлеты продолжают тренироваться, даже когда им не хочется. Так происходит не потому, что их мотивация никогда не ослабевает, а потому, что они стремятся достичь чего-то большего», — говорит Николь. Если ты хочешь поднимать больший вес, учиться более регулярно, использовать меньше пластика или чаще общаться с бабушкой и дедушкой, спроси себя, для чего тебе эта цель. Хочешь ощущать больше энергии? Стать счастливее? Развить осознанность? «Задавай себе вопросы, пока не поймешь глубинные причины, это даст тебе необходимый толчок к действию», — говорит Мишель. Думай об этом, когда тебе нужно что-то сделать.
2. Веди в разговоре.
«Все мы ведем внутренний монолог, в котором постоянно получаем информацию, — говорит Мишель, — и зачастую противоречим сами себе». Например, ты решаешь вести дневник, а затем говоришь себе, что на это нужно слишком много времени и все равно ничего интересного не происходит. «Веди целенаправленный диалог со своим внутренним голосом», — советует Николь. Проговаривай свои цели и планы по их достижению, и внутренний голос будет звучать все тише и все менее убедительно. «Ты словно играешь в теннис в голове, — говорит она. — Мозг подает мяч и говорит: „Что-то не хочется мне это делать“. Твоя задача — отбивать каждую подачу».
3. Веди обратный отсчет.
Чтобы немедленно начать движение в буквальном (встать с кровати и пойти на занятие по йоге) или в переносном смысле (записаться на такое занятие), мысленно посчитай 3, 2, 1 и... действуй!.«Простой прием обратного отсчета дает ощущение контроля, — объясняет Мишель, — Мозг считает, что решение действовать уже принято». Используй этот прием, разбив задачу на маленькие шаги. Например, «3, 2, 1, надевай кроссовки», «3, 2, 1, открывай дверь», «3, 2, 1, беги направо» и т. д., а не «3, 2, 1, пробеги 10 км». Таким образом, команда не кажется мозгу сложной, а каждый небольшой успех укрепляет веру в свои силы.
4. Упрощай.
Если тебе по-настоящему сложно вернуться к прежней программе, подумай, как упростить для себя эту задачу. Например, если не получается вернуться к поднятию тяжестей, попробуй слушать любимую музыку (именно любимую, а не тишину или подобранный приложением плейлист, который тебе не заходит). Согласно новому исследованию, это может отвлечь мозг от работы и, таким образом, заставить его воспринимать эту задачу как менее трудозатратную. (Исследование также показало, что прослушивание любимых песен с частотой около 165 ударов в минуту может увеличить силу и выносливость во время тренировки.) «Это можно сравнить со смазкой колес, — считает Николь. — Такое упрощение помогает обрести энергию не оставлять попыток».
Если все равно чувствуешь, что скатываешься в образ мыслей «всё или ничего», когда речь заходит о тренировках, питании, увлечениях или социальных обязательствах, представь себя в будущем. Будешь ли ты обожать или проклинать себя, когда отпуск закончится? Получи максимум удовольствия от отпуска и настройся на успешную перезагрузку.
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