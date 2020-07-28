Питание

Аппетитный ролл с курицей

От Nike Training

Аппетитный ролл с курицей

Приготовь полезное и питательное блюдо всего за 30 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Аппетитный ролл с курицей никого не оставит равнодушным (к здоровой пище). Он прост в приготовлении, богат протеином и зарядит тебя энергией.

Сбалансированное и питательное блюдо с курицей, тортильей и горошком поможет надолго утолить голод. Не содержит орехов.

Ингредиенты

616 г куриного филе
15 мл оливкового масла
450 г зеленого горошка
225 г сливочного сыра
1 красная луковица
300 г салатной смеси
8 пшеничных тортилий

Способ приготовления

  1. Заранее разогрей духовку до 220ºC.
  2. Разморозь горошек, если это необходимо.
  3. Смажь курицу оливковым маслом, посыпь солью и перцем по вкусу. Положи курицу на противень и запекай в течение 20 минут до готовности. Тонко нарежь курицу и отложи в сторону.
  4. Смешай горошек со сливочным сыром с помощью вилки. Добавь соль и перец по вкусу. Тонко нарежь лук. Намажь сыр с горохом на тортильи, затем добавь курицу, салат и лук. Подогрей тортильи на сковороде для гриля. Приятного аппетита!

Способ приготовления

  1. Заранее разогрей духовку до 220ºC.
  2. Разморозь горошек, если это необходимо.
  3. Смажь курицу оливковым маслом, посыпь солью и перцем по вкусу. Положи курицу на противень и запекай в течение 20 минут до готовности. Тонко нарежь курицу и отложи в сторону.
  4. Смешай горошек со сливочным сыром с помощью вилки. Добавь соль и перец по вкусу. Тонко нарежь лук. Намажь сыр с горохом на тортильи, затем добавь курицу, салат и лук. Подогрей тортильи на сковороде для гриля. Приятного аппетита!

Пищевая ценность на одну порцию

526 калорий
55 г углеводов
45 г белка
13 г жира

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Аппетитный ролл с курицей

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Аппетитный ролл с курицей

Присоединяйся к Nike Training Club

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