От Nike Training
Приготовь полезное и питательное блюдо всего за 30 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции.
Аппетитный ролл с курицей никого не оставит равнодушным (к здоровой пище). Он прост в приготовлении, богат протеином и зарядит тебя энергией.
Сбалансированное и питательное блюдо с курицей, тортильей и горошком поможет надолго утолить голод. Не содержит орехов.
Ингредиенты
616 г куриного филе
15 мл оливкового масла
450 г зеленого горошка
225 г сливочного сыра
1 красная луковица
300 г салатной смеси
8 пшеничных тортилий
Способ приготовления
Способ приготовления
Пищевая ценность на одну порцию
526 калорий
55 г углеводов
45 г белка
13 г жира