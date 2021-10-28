Выбор лучших беговых кроссовок при супинации

Руководство по покупке
Выбор подходящей беговой обуви при супинации
Супинация — это тип постановки стопы, при которой она проворачивается наружу. Но правильная беговая обувь помогает предотвратить боль и травмы.
По сути, бег — это просто поочередное перемещение стоп. Но то, каким образом стопы касаются земли, может сделать пробежку некомфортной.
В идеале при пробежке вес равномерно распределяется, а стопы касаются земли в средней части. Это называется нейтральной пронацией. Если лодыжки и ноги выровнены по одной линии, риск травмы снижается. Кроме того, поскольку вес равномерно распределяется, ударные нагрузки поглощаются лучше.
Но как супинация, так и пронация могут помешать правильному движению.
- Пронация (технически — гиперпронация) означает, что стопа слишком сильно заворачивается внутрь, и вес распределяется по внутренней части и своду стопы.
- Супинация (или недостаточная пронация) приводит к проворачиванию стопы наружу, в результате чего вес распределяется по внешнему краю стопы и голеностопа. Это может привести к боли в лодыжке, подошвенному фасцииту, синдрому расколотой голени, вывихам и боли в подвздошно-большеберцовом (илиотибиальном) тракте.
Существует несколько комплексных причин супинации стопы. Возможно, у тебя врожденная склонность к недостаточной пронации. В этом случае также может быть естественный высокий или малоподвижный подъем стопы. Другие распространенные причины супинации — это перенапряжение, травма или мышечный дисбаланс в стопе, лодыжке или ноге.
Наиболее эффективный способ коррекции супинации — выбор подходящей обуви. Идеальные кроссовки для коррекции супинации поддерживают стопу, способствуют пронации и поглощают ударные нагрузки за счет дополнительной амортизации, хорошей поддержки свода стопы и широкой области носка.
На что обратить внимание, выбирая беговую обувь при супинации
1.Удобная посадкаЭто может показаться очевидным, но правильный размер обуви — как по длине, так и по ширине — необходим при пронации в первую очередь. Если беговая обувь слишком мала или велика (или слишком узка, широка), она только усугубляет естественную супинацию стопы.
2.Повышенная амортизация
Высокий подъем стопы не поглощает ударные нагрузки, поэтому очень важно выбрать беговые кроссовки с дополнительной амортизацией. Так как при супинации стопа приземляется на пятку, выбирай беговые кроссовки с дополнительной амортизацией именно в этой области, чтобы улучшить технику и защититься от ударных нагрузок.
Но помни, что избыточная амортизация тоже не нужна: это может привести к низкому возврату энергии при каждом шаге. В данном случае подойдут беговые кроссовки с пеноматериалом Nike React. Мы создали превосходную конструкцию для идеальной амортизации при супинации. Мягкий и упругий пеноматериал пружинит и стабилизирует стопу. Преимущества этого материала заключаются в том, что он поглощает ударные нагрузки и обеспечивает превосходный возврат энергии.
3.Широкий носок
При супинации пальцам ног нужно больше места для распределения нагрузки при каждом шаге. Узкая передняя часть обуви сжимает стопу и усиливает повреждения, вызываемые супинацией, поэтому важно выбирать обувь с более широким носком.
Если пространства для пальцев будет достаточно, ты также сможешь предотвратить подошвенный фасциит — распространенное заболевание, которое встречается у людей с супинацией стопы.
4.Поддержка свода стопы
Атлетам с высоким подъемом стопы рекомендуется выбирать беговые кроссовки с поддержкой свода для компенсации недостаточной пронации. На самом деле, ношение обуви без поддержки свода стопы может даже привести к супинации.
Выбирай беговые кроссовки с дополнительной амортизацией и стабилизацией в средней части стопы. Попробуй, например, беговые кроссовки с пеноматериалом Nike ZoomX. За счет изогнутой формы пеноматериал создает поддержку на всех трех фазах шага бегуна. Она обеспечивает гибкость, когда стопа отрывается от поверхности, плавность при движении стопы вперед и амортизацию при контакте с поверхностью. Поддержка свода стопы компенсирует высокий подъем и делает движение при ударе более нейтральным.
Пеноматериал Nike ZoomX поглощает ударные нагрузки, обеспечивая комфорт и защиту от износа с внешнего края, что является частой проблемой для бегунов с супинацией стопы.
5.Поддержка голеностопа и стабилизация
Супинация может приводить к избыточному давлению на подошвенную фасцию, вызывая подошвенный фасциит. Выбирай беговую обувь, которая обеспечивает дополнительную стабилизацию и поддержку, чтобы предотвратить этот и другие виды травм голеностопа.
Nike Flyknit повышает стабилизацию беговых кроссовок. Это революционная технология, в которой используются высокопрочные волокна для создания легкого верха с зонами поддержки, эластичности и вентиляции. Легкие текстильные волокна, вплетенные в цельный верх, обеспечивают надежную фиксацию стопы на подошве. Нити облегают стопу по принципу носка, действуя как тросы подвесного моста, но всё же позволяют стопе двигаться свободно.
6.Естественный комфорт
Бегунам с супинацией стопы нужна беговая обувь, обеспечивающая естественный комфорт. Из-за высокого свода стопы ты можешь не чувствовать сцепление с землей во время бега, особенно если ты носишь кроссовки без упругой амортизации.
Nike Zoom Air — это эффективная низкопрофильная система амортизации, которую можно почувствовать. При каждом касании земли прочные на разрыв волокна сжимаются для смягчения ударных нагрузок, а затем быстро возвращаются в исходное состояние, обеспечивая взрывную и мощную амортизацию.
Лучшая беговая обувь Nike при супинации
Как понять, что у тебя супинация
1.Проанализируй свою походку
Лучший способ определить, есть ли у тебя супинация, — проанализировать свою походку. Это можно сделать у врача-ортопеда, физиотерапевта или просто попросив продавца в магазине беговой обуви проанализировать твою походку.
Если нет возможности обратиться к ортопеду, можно проанализировать свою походку самостоятельно, засняв себя на прогулке или пробежке. Если при беге твои стопы заворачиваются наружу, это признак того, что у тебя супинация.
2.Посмотри на свою обувьПосмотри на пару своих любимых беговых кроссовок. Одна сторона изношена больше, чем другая? Если обувь больше изношена на внешнем крае, это говорит о том, что у тебя супинация. При нейтральной пронации обувь изнашивается равномерно по всей подошве.
3.«Мокрый» тестВстань мокрыми ногами на поверхность, на которой будут видны отпечатки стоп. Подойдут бетон, бумажный пакет или лист бумаги. Если отпечаток в области свода стопы очень незначительный, это признак того, что высокий подъем вызывает супинацию.
Как компенсировать супинацию во время бега
1.Бегай правильно
Правильная техника бега очень важна, если ты хочешь исправить супинацию стопы. Ты можешь не замечать, что у тебя есть склонность ступать на внешнюю поверхность стопы из-за высокого свода. Постарайся намеренно ступать на подушечки стопы при каждом шаге, обеспечивая плавный переход от пятки к носку. Сначала ощущения могут быть странными, но, осознанно прилагая усилия, ты скоро привыкнешь.
Если у тебя сильная супинация, походку можно исправить за счет определенных упражнений и растяжки. Упражнения можно выполнять самостоятельно или под контролем физиотерапевта — всё зависит от серьезности проблемы.
Примером такого упражнения может быть растяжка ахиллова сухожилия.
- Встань прямо, стопы на ширине бедер.
- Оторви пальцы одной стопы от пола так, чтобы пятка оставалась на полу, а пальцы смотрели вверх.
- Согни другую ногу, чтобы сделать растяжку более глубокой.
- Ты почувствуешь характерное натяжение в ахилловом сухожилии и в мышцах голени.
Супинация часто бывает причиной тугих ахилловых сухожилий и икроножных мышц, поэтому растяжка может помочь.
2.Носи бандажи для голеностопаНошение бандажей для голеностопа может свести к минимуму риск травм голеностопа, которые характерны при супинации. Бандажи обеспечивают поддержку голеностопа и уменьшают отеки и воспаление. Кроме того, ортопед может порекомендовать ортопедические вставки при сильной супинации.
3.Следи за износом обувиВот основное правило: меняй беговую обувь каждые шесть месяцев или при появлении признаков износа подошвы. Когда подошва начинает изнашиваться, обувь не обеспечивает необходимую поддержку и усугубляет супинацию.