Выбор лучших беговых кроссовок при супинации

По сути, бег — это просто поочередное перемещение стоп. Но то, каким образом стопы касаются земли, может сделать пробежку некомфортной.

В идеале при пробежке вес равномерно распределяется, а стопы касаются земли в средней части. Это называется нейтральной пронацией. Если лодыжки и ноги выровнены по одной линии, риск травмы снижается. Кроме того, поскольку вес равномерно распределяется, ударные нагрузки поглощаются лучше.

Но как супинация, так и пронация могут помешать правильному движению.

Пронация (технически — гиперпронация) означает, что стопа слишком сильно заворачивается внутрь, и вес распределяется по внутренней части и своду стопы.

Супинация (или недостаточная пронация) приводит к проворачиванию стопы наружу, в результате чего вес распределяется по внешнему краю стопы и голеностопа. Это может привести к боли в лодыжке, подошвенному фасцииту, синдрому расколотой голени, вывихам и боли в подвздошно-большеберцовом (илиотибиальном) тракте.

Существует несколько комплексных причин супинации стопы. Возможно, у тебя врожденная склонность к недостаточной пронации. В этом случае также может быть естественный высокий или малоподвижный подъем стопы. Другие распространенные причины супинации — это перенапряжение, травма или мышечный дисбаланс в стопе, лодыжке или ноге.

Наиболее эффективный способ коррекции супинации — выбор подходящей обуви. Идеальные кроссовки для коррекции супинации поддерживают стопу, способствуют пронации и поглощают ударные нагрузки за счет дополнительной амортизации, хорошей поддержки свода стопы и широкой области носка.