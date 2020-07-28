Исправь дисбаланс с помощью упражнений на подвижность

Именно поэтому подвижность играет такую важную роль в обучении тела правильным движениям. Иногда нам хочется сделать только интенсивную часть тренировки, чтобы сжечь больше калорий, и пропустить разминку и заминку. Возможно, эти части тренировки кажутся не такими эффективными, или ты чувствуешь дискомфорт, потому что заставляешь свое тело тянуться и двигаться непривычным образом, но именно поэтому они так важны!



Выполнение упражнений на подвижность и растяжку до и после тренировки помогает телу сохранять баланс и гибкость. Разминка готовит тело к движениям, которые ты будешь выполнять на протяжении всей тренировки, поэтому ты не перенапрягаешься и не возвращаешься к неправильным движениям, которым твое тело выучилось посредством постоянных повторений. Заминка поможет тебе правильно двигаться в течение всего остального дня.



Итак, не забывай делать разминку и заминку во время каждой тренировки. Они так же важны, как и интенсивные упражнения, которые ты делаешь в середине занятия! Думай о том, что, восстанавливая баланс тела, ты привносишь в свою жизнь гармонию.