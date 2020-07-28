Исправь дисбаланс с помощью упражнений на подвижность

От Бетины Гозо
Почему разминки и заминки так же важны, как и сама тренировка?
Все мы время от времени повторяем определенные движения, непроизвольно заставляя тело двигаться неправильно. Возможно, ты всегда кладешь левую ногу на правую, когда сидишь. Или весь день смещаешь вес тела в сторону, сидя за столом, чтобы было удобнее пользоваться мышью. А, может, ты всегда бегаешь по одному и тому же маршруту в одном темпе. Проблема в том, что, если мы приучаем тело совершать одинаковые движения каждый день, мы создаем дисбаланс, который потом может негативно сказаться на наших движениях во время тренировок.
«Выполнение упражнений на подвижность и активную растяжку до и после тренировки помогает телу сохранять баланс и гибкость».
Бетина Гозо
Именно поэтому подвижность играет такую важную роль в обучении тела правильным движениям. Иногда нам хочется сделать только интенсивную часть тренировки, чтобы сжечь больше калорий, и пропустить разминку и заминку. Возможно, эти части тренировки кажутся не такими эффективными, или ты чувствуешь дискомфорт, потому что заставляешь свое тело тянуться и двигаться непривычным образом, но именно поэтому они так важны!
Выполнение упражнений на подвижность и растяжку до и после тренировки помогает телу сохранять баланс и гибкость. Разминка готовит тело к движениям, которые ты будешь выполнять на протяжении всей тренировки, поэтому ты не перенапрягаешься и не возвращаешься к неправильным движениям, которым твое тело выучилось посредством постоянных повторений. Заминка поможет тебе правильно двигаться в течение всего остального дня.
Итак, не забывай делать разминку и заминку во время каждой тренировки. Они так же важны, как и интенсивные упражнения, которые ты делаешь в середине занятия! Думай о том, что, восстанавливая баланс тела, ты привносишь в свою жизнь гармонию.