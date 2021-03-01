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      Советы

      Лента-эспандер — лучший друг для тренировок

      Самый простой эспандер может оказаться столь же полезным, как упражнения со свободным весом. Следуй советам ниже.

      Четыре совета по тренировкам с эспандером

      Эспандер хорош во всем! У него низкая цена, он весит всего ничего, его запросто можно положить в карман, да и купить сейчас проще, чем те же гантели. А по эффективности он не уступает более «серьезному» снаряжению. Так, исследования 2019 года показали, что тренировка с эспандером помогает укрепить мышцы так же, как гантели и тренажеры для тренировок на сопротивление. Если тебя это уже заинтересовало, читай дальше!

      С эспандером мышцы работают дольше
      Чтобы дать нагрузку на мышцы, как при подъеме весов, просто натяни эспандер. Чем больше натяжение, тем больше нагрузка. «В отличие от свободных весов, эспандеры дают равномерную нагрузку в течение всего упражнения, повышая время активности мышц», — говорит Зина Эрнандес, физиотерапевт и владелица компанииGood Reps Physical Therapy в Нью-Йорке.

      В качестве примера она приводит подъем на бицепс. Если ты выполняешь это упражнение с гантелями, мышцы напрягаются только во время поднятия, а затем расслабляются за счет силы гравитации, когда ты опускаешь руки перед следующим повтором. Когда ты выполняешь подъем на бицепс с эспандером, наступив на эластичную ленту и взявшись за ее концы, на мышцы верхней части рук приходится равномерная нагрузка — тебе нужно сопротивляться гравитации, чтобы удержать ленту, которая норовит выскользнуть из рук.

      Они дают более высокую нагрузку на кор
      Даже когда ты прорабатываешь ноги, эспандер продолжает давать нагрузку на кор. «Необходимость удерживать эспандер во время всего упражнения позволяет более активно задействовать стабилизирующие мышцы кора по сравнению с упражнениями с гантелями», — говорит мастер-тренер Nike Флор Бэкманн. В зависимости от упражнения ты можешь задействовать даже небольшие мышцы в верхней и нижней части тела, чтобы сохранять контроль.

      Эспандер можно включить в любую тренировку
      «Эспандеры также помогают укрепить мышцы после травмы, поскольку не перегружают их», — говорит Зина. «Особо эластичные длинные версии лент-эспандеров, в отличие от более коротких, лучше подходят для развития равновесия и гибкости, — добавляет Флор. — А еще они служат отличной опорой для освоения сложных упражнений, например, подтягиваний или приседаний „пистолет“». Просто поищи в Google название упражнения с фразой «с эспандером», и ты сразу поймешь, в чем суть. Главное — ориентируйся на статьи и советы тренеров или физиотерапевтов.

      Теперь ты знаешь о преимуществах эспандеров, поэтому самое время разобраться, как правильно их использовать.

      «В отличие от свободных весов, эспандеры дают равномерную нагрузку в течение всего упражнения, повышая время активности мышц».

      Зина Эрнандес
      физиотерапевт

      Четыре совета по тренировкам с эспандером
      1. Выбирай подходящий эспандер для тренировки.
        Как ты уже наверняка догадываешься, существует множество разных видов эспандеров. При выборе нужно ориентироваться на тип упражнений, которые ты обычно выполняешь.

        «Если в твои тренировки входят сложные упражнения с нагрузкой на несколько суставов, например приседания и становая тяга, выбирай более длинные и плотные эспандеры — их еще часто называют „супер-эспандерами“», — советует Зина. Они помогут тебе усовершенствовать технику выполнения без риска травм.

        Если ты хочешь проработать определенную группу мышц, тебе понадобятся более эластичные эспандеры, которые легко тянутся под разными углами. «Выбирай длинные и тонкие варианты, тонкие варианты с ручками или длинные тонкие эластичные ленты, с которыми ты сможешь создать своеобразную систему для верхней тяги или вытягивания ног, — говорит Флор. — Для упражнений на активацию мышц с ограниченным диапазоном движений таза и ягодиц лучше всего подойдут мини-эспандеры, которые легко разместить над коленями или на голени».
      2. Рассчитывай натяжение.
        Эспандеры имеют разную степень натяжения — очень легкую, легкую, среднюю, высокую и очень высокую. Многие производители выпускают целые наборы, а степень натяжения обозначают разными цветами. По словам Зины, подходящую степень натяжения для конкретного упражнения нужно выбирать в зависимости от поставленной цели. «Если хочешь развить выносливость мышц, улучшить стабилизацию или восстановиться после травмы, выбери эспандеры с более легким натяжением и делай меньше подходов с большим количеством повторов — например, 2–3 подхода по 15–20 повторов», — говорит она. Если же ты хочешь развить силу и укрепить мышцы, тренируясь дома, тебе подойдет средняя или высокая степень натяжения. В таком случае стоит выполнять больше подходов (от 3 до 5) с меньшим количеством повторов (например, от 8 до 12).

        Мастер-тренер Nike Трэйси Коупленд считает, что без проб и ошибок здесь не обойтись. «Если у тебя не получается соблюдать технику выполнения в течение 5 повторов, то нужно снизить натяжение», — объясняет она. С другой стороны, если даже к концу упражнения тебе легко его выполнять, натяжение нужно увеличить.
      3. Определи, как удобнее расположить эспандер.
        Натяжение можно варьировать, меняя расположение эспандера, — в особенности это касается мини-версий. «Чем дальше от прорабатываемых мышц ты размещаешь эспандер, тем выше натяжение, так как мышцы дольше находятся в напряжении», — объясняет Зина. Если ты выполняешь, к примеру, подъем ног лежа на боку, то эспандер лучше обернуть вокруг щиколоток, а не над коленями. Так при выполнении упражнения будут напрягаться мышцы ягодиц, чтобы удерживать положение бедер и голеностопа.

        «Главное правило — не размещай эспандер на коленях, щиколотках и других суставах. Хотя эспандеры мягкие и эластичные, их натяжение может дать слишком высокую нагрузку на суставы, что повышает риск травмы», — советует Трэйси.
      4. Натяжение прежде всего.
        По словам Трэйси, чтобы тренировка прошла эффективно, эспандер всегда должен находиться в натянутом положении. В таком случае на каждом этапе упражнения ты будешь чувствовать, как мышцы активно сопротивляются его натяжению. «Если эспандер не натянут, то никакой пользы он не принесет», — добавляет она.

        «Проверяй натяжение эспандера перед каждым повтором. Растяни его так, чтобы чувствовать сопротивление в мышцах, и старайся поддерживать это натяжение на протяжении всего сета», — говорит Трэйси. Если ты чувствуешь, что между повторами натяжение ослабло, просто натяни эспандер заново.

        Как только ты освоишь все эти советы на практике, эспандер станет твоим лучшим другом для тренировок.

      Текст: Адель Джексон-Гибсон
      Иллюстрации: Ксоана Эррера

      Четыре совета по тренировкам с эспандером

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