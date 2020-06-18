Как восстановиться

Сейчас у тебя появилось много свободного времени на то, чтобы переосмыслить свои цели и решить, чем заняться дальше. Ты можешь повторить некоторые любимые тренировки из своей программы или попробовать пару тренировок из других программ, чтобы понять, к чему приступить потом. Ты также можешь вернуться к своей завершенной программе и сконцентрироваться на других ее элементах — питании, сне, восстановлении — на всем том, до чего раньше не доходили руки.



Когда разгрузочная неделя подойдет к концу, ты сможешь снова вернуться к тренировкам, и у тебя будет еще больше энергии, мотивации и сил, чем прежде.