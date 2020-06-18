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Тренировки и питание

Как восстанавливаться между программами

Nike Training

Как восстановиться

Сделай перерыв, чтобы добиться поставленных целей.

После выполнения домашней программы тренировок так хочется наградить себя заслуженным отдыхом... И хорошая новость в том, что это самое лучшее, что можно сделать, чтобы сохранить тело здоровым и сильным и предотвратить появление травм. Настоящее чудо происходит именно во время продуманного перерыва между тренировками. Период восстановления позволяет организму восполнить силы, помогая укрепить мышцы, стимулировать работу нервной системы и обрести ясность ума.

«Лучший способ восстановиться — устроить разгрузочную неделю».

Райан Флаэрти, директор Nike по спортивной подготовке

Однако делать перерыв тоже нужно уметь, он должен быть не менее продуманным, чем тренировки. «Лучший способ восстановиться — устроить разгрузочную неделю», — говорит Райан Флаэрти, директор Nike по спортивной подготовке. Это буквальная разгрузка: сокращение количества упражнений, которые ты выполняешь, а также устранение занятий, которые могут свести на нет всю проделанную тобой работу. Разгрузочная неделя не навредит твоему прогрессу и не замедлит его, она позволит тебе восстановиться и на 100% подготовиться к следующей программе тренировок. Вот несколько советов о том, как сделать это правильно.

  1. Уменьши нагрузку наполовину, а не полностью.
    Разгрузка не означает, что можно ничего не делать. Если после завершения программы ты перейдешь к малоподвижному образу жизни, ты рискуешь утратить физическую и психологическую активность, и тебе будет сложнее вернуться к тренировкам по окончании разгрузочной недели. Наилучшим решением для восстановления станет сокращение нагрузки вдвое. Например, если ты выполняешь три или четыре интенсивные тренировки каждую неделю, сократи их число до одной или двух, выбрав лишь любимые тренировки из программы. Если тебе недостает физической активности, разнообразь свой день тренировками низкой интенсивности, например поездкой на велосипеде или короткой прогулкой, или же найди тренировки для восстановления в приложении NTC в разделе тренировок на подвижность.

  2. Следи за тем, что ты ешь.
    Разгрузка режима тренировок не означает срыв диеты! Тебе может показаться, что пришло время наградить себя плотным обедом, сладостями или еще одним бокалом пива, но на самом деле в этот период тебе нужно следить за питанием как никогда. Ведь во время разгрузки ты меньше двигаешься, а значит сжигаешь меньше калорий. Для восстановления организма тебе понадобится питательная и здоровая пища. Как только ты снова начнешь усердно заниматься по новой программе тренировок, ты сможешь слегка отклониться от диеты: тебе понадобится больше энергии, а значит можно будет позволить себе съесть чуть больше!
  3. Сосредоточься на восстановлении.
    Представь, что разгрузка — это неделя отдыха в спа для твоего тела: сделай себе массаж с помощью валика во время просмотра любимых телепередач, прими горячую ванну с английской солью или ляг спать на час раньше обычного. Все это поможет твоим мышечным волокнам быстрее восстановиться. А кроме того, ты сможешь привести в порядок мысли и обрести душевное спокойствие.
Как восстановиться

«Представь, что разгрузка — это неделя отдыха в спа для твоего тела».

Сейчас у тебя появилось много свободного времени на то, чтобы переосмыслить свои цели и решить, чем заняться дальше. Ты можешь повторить некоторые любимые тренировки из своей программы или попробовать пару тренировок из других программ, чтобы понять, к чему приступить потом. Ты также можешь вернуться к своей завершенной программе и сконцентрироваться на других ее элементах — питании, сне, восстановлении — на всем том, до чего раньше не доходили руки.

Когда разгрузочная неделя подойдет к концу, ты сможешь снова вернуться к тренировкам, и у тебя будет еще больше энергии, мотивации и сил, чем прежде.

Как восстановиться

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Как восстановиться

Присоединяйся к Nike Training Club

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