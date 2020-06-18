Как восстановиться

Nike Training
Сделай перерыв, чтобы добиться поставленных целей.
После выполнения домашней программы тренировок так хочется наградить себя заслуженным отдыхом... И хорошая новость в том, что это самое лучшее, что можно сделать, чтобы сохранить тело здоровым и сильным и предотвратить появление травм. Настоящее чудо происходит именно во время продуманного перерыва между тренировками. Период восстановления позволяет организму восполнить силы, помогая укрепить мышцы, стимулировать работу нервной системы и обрести ясность ума.
«Лучший способ восстановиться — устроить разгрузочную неделю».
Райан Флаэрти, директор Nike по спортивной подготовке
Однако делать перерыв тоже нужно уметь, он должен быть не менее продуманным, чем тренировки. «Лучший способ восстановиться — устроить разгрузочную неделю», — говорит Райан Флаэрти, директор Nike по спортивной подготовке. Это буквальная разгрузка: сокращение количества упражнений, которые ты выполняешь, а также устранение занятий, которые могут свести на нет всю проделанную тобой работу. Разгрузочная неделя не навредит твоему прогрессу и не замедлит его, она позволит тебе восстановиться и на 100% подготовиться к следующей программе тренировок. Вот несколько советов о том, как сделать это правильно.
«Представь, что разгрузка — это неделя отдыха в спа для твоего тела».
Сейчас у тебя появилось много свободного времени на то, чтобы переосмыслить свои цели и решить, чем заняться дальше. Ты можешь повторить некоторые любимые тренировки из своей программы или попробовать пару тренировок из других программ, чтобы понять, к чему приступить потом. Ты также можешь вернуться к своей завершенной программе и сконцентрироваться на других ее элементах — питании, сне, восстановлении — на всем том, до чего раньше не доходили руки.
Когда разгрузочная неделя подойдет к концу, ты сможешь снова вернуться к тренировкам, и у тебя будет еще больше энергии, мотивации и сил, чем прежде.