Рене Монтгомери: от действия к движению
Атлеты*
Рене Монтгомери — первая звезда женской НБА, ставшая вице-президентом и владелицей команды. И она надеется, что не последней.
Из всех движений в баскетболе самое важное — поворот. Нужно поймать момент, ту самую секунду, когда вся игра разворачивается перед глазами, и ты можешь изменить свое направление, сделать молниеносный пас или точный бросок. Именно так меняют ход игры и становятся чемпионами. И именно так Рене Монтгомери вошла в историю, став первой бывшей баскетболисткой и по совместительству владелицей и вице-президентом команды женской НБА.
Рене поймала момент в 2020 году, когда набирало силу движение Black Lives Matter. После двух титулов d женской НБА и 11-летней карьеры профессионального игрока Рене увидела, что происходит с чернокожими людьми в ее стране, и задалась вопросом о своей цели как атлета, и как человека. «Происходило много беспорядков, — вспоминает она, — и я подумала „какова в этом моя роль?”». Она решила отложить баскетбольную форму и посвятить сезон размышлению о дальнейших действиях.
«Я хочу дать игрокам возможность быть услышанными, дать им право голоса».
Рене начала действовать. Желая быть услышанной, она произнесла речь о социальной справедливости от имени себя и других людей. «Для меня важно использовать свой голос, поскольку не все готовы это делать», — говорит она. Она написала открытое письмо владельцам своей команды «Атланта Дрим» о расовой несправедливости, которую она наблюдала. Она участвовала в протестах и рассказывала людям о ценности их голосов на выборах. Однако ей хотелось сделать большее. «Все говорили, что система будет меняться очень медленно, и я подумала: „А что делать сейчас?”. И именно тогда появилась идея стать собственницей команды».
«Мы вместе работаем и вместе строим будущее, и это и есть мои цели».
Становясь всё более заметной активисткой и лидером в своем сообществе, Рене увидела возможность сделать поворот. Она начала всерьез задумываться о роли собственницы команды и человека, способного начать изменения «сверху» и внести свой вклад, используя свои знания о командной работе и коммуникациях, а также веру в общие ценности. «Я хочу, чтобы игроки почувствовали себя услышанными, хочу дать им голос», — говорит она. После разработки стратегии и обмена опытом с другими участниками лиги она воплотила свою идею в реальность.
«Каждый миг, когда люди совершают какое-то действие, формирует общее движение и направление».
Назначение Рене на должность руководителя «Атланта Дрим», где она могла защищать интересы сообщества на более высоком уровне, ознаменовало новую эру в женском баскетболе, где чернокожая атлетка и представительница ЛГБТК+ может одновременно руководить командой и движением. Она основала женскую пикап-лигу Renee's Runs («Путь Рене») в Атланте, штат Джорджия, чтобы укрепить женское баскетбольное сообщество и передать эстафету следующему поколению атлеток. Для многих женщин, от любительниц до бывших профессионалов, Renee's Runs — место, где они могут вдохновлять друг друга, общаться и совершенствоваться. «Мы вместе работаем и вместе строим будущее, и это и есть мои цели», — говорит Рене.
В мире, где атлетов оценивают за их достижения в спорте, Рене показывает, что порой именно действия за пределами площадки меняют игру в лучшую сторону. «Я посвятила свою жизнь баскетболу, потому что мне это нравится. И мне казалось, что на этом пути я могу сделать что-то еще. Но каждый миг, когда люди совершают какое-то действие, формирует общее движение и направление. Это действие не обязательно должно быть протестом. Это может быть что угодно. Главное — действовать».
Текст: Софи Розеноэр
Фото: Брайлен Дион
Видео: Бетани Молленкоф