Рене Монтгомери: от действия к движению

Назначение Рене на должность руководителя «Атланта Дрим», где она могла защищать интересы сообщества на более высоком уровне, ознаменовало новую эру в женском баскетболе, где чернокожая атлетка и представительница ЛГБТК+ может одновременно руководить командой и движением. Она основала женскую пикап-лигу Renee's Runs («Путь Рене») в Атланте, штат Джорджия, чтобы укрепить женское баскетбольное сообщество и передать эстафету следующему поколению атлеток. Для многих женщин, от любительниц до бывших профессионалов, Renee's Runs — место, где они могут вдохновлять друг друга, общаться и совершенствоваться. «Мы вместе работаем и вместе строим будущее, и это и есть мои цели», — говорит Рене.



В мире, где атлетов оценивают за их достижения в спорте, Рене показывает, что порой именно действия за пределами площадки меняют игру в лучшую сторону. «Я посвятила свою жизнь баскетболу, потому что мне это нравится. И мне казалось, что на этом пути я могу сделать что-то еще. Но каждый миг, когда люди совершают какое-то действие, формирует общее движение и направление. Это действие не обязательно должно быть протестом. Это может быть что угодно. Главное — действовать».