Ритуалы для достижения целей

От Nike Training
Как просыпаться и засыпать с целью и концентрироваться с помощью «осознанных ритуалов».
Приходилось ли тебе задаваться вопросом, почему ты соблюдаешь одни и те же ритуалы утром и вечером? Изо дня в день мы спим на определенной стороне кровати, пьем один и тот же кофе, едим одинаковую еду и выполняем одни и те же тренировки. То, что эти вещи вошли в привычку, не делает их «плохими» — они могут стать повседневными и полезными ритуалами. Проблема в том, что они могут быть бесцельными. А цель нужна.
Одно из отличий тех, кто добивается высочайших результатов, от тех, кому это не удается, заключается в соблюдении «осознанных ритуалов», направленных на достижение определенных личных целей.
Создание значимых утренних и вечерних ритуалов — это один из наиболее эффективных инструментов для раскрытия своего потенциала. Такие ритуалы обеспечивают прилив позитивной энергии и показывают, что тебе известны твои цели, глубинные причины, по которым ты уделяешь свое время обозначенным практикам, и не отступишься от них.
«„Осознанные ритуалы“ — это ритуалы, направленные на достижение определенных личных целей».
Для формирования ежедневных ритуалов выдели для них 10 минут утром и вечером. Это время необходимо посвятить простым и приятным занятиям, которые поддерживают твою приверженность цели. Возможно, у тебя уже есть устоявшиеся утренние и вечерние ритуалы, тогда ты можешь слегка их изменить или добавить что-то новое в соответствии с твоими целями.
Например, если твоя цель — улучшить состояние здоровья и повысить эффективность работы, каждое утро ты можешь пить воду, уделять несколько минут медитации, выходить на пробежку или участвовать в одном из наших коротких занятий по йоге. Каждый вечер ты можешь расслабляться под любимую музыку, делать массаж с помощью валика, размышлять над приятными моментами дня или составлять план на завтра. Такие небольшие шаги могут казаться незначительными, но со временем они окажут позитивное влияние на все, что ты делаешь.
Неважно, начинаешь ли ты следовать новым привычкам с нуля или изменяешь уже существующие ритуалы, главное — убедись в том, что они поддерживают твои цели. Спроси себя: дарят ли эти утренние ритуалы энергию на весь день? Могу ли я расслабиться вечером, не сбившись со своего пути?
«Такие небольшие шаги могут казаться незначительными, но со временем они окажут позитивное влияние на все, что ты делаешь».
Ответы на эти вопросы очень важны, потому что начало и конец дня влияют друг на друга и задают тон всей нашей жизни. Соблюдение мотивирующего утреннего ритуала подарит тебе заряд бодрости на весь день, а спокойный вечерний ритуал позволит проснуться с целью на следующее утро и не сдаваться.
Регулярные действия формируют нас, а наша энергия неизменно направляется вслед за нашей жизнью. Ритуалы позволят тебе контролировать свою жизнь, заниматься тем, что ты любишь, и прожить жизнь так, как ты того хочешь.