Ритуалы для достижения целей

Для формирования ежедневных ритуалов выдели для них 10 минут утром и вечером. Это время необходимо посвятить простым и приятным занятиям, которые поддерживают твою приверженность цели. Возможно, у тебя уже есть устоявшиеся утренние и вечерние ритуалы, тогда ты можешь слегка их изменить или добавить что-то новое в соответствии с твоими целями.



Например, если твоя цель — улучшить состояние здоровья и повысить эффективность работы, каждое утро ты можешь пить воду, уделять несколько минут медитации, выходить на пробежку или участвовать в одном из наших коротких занятий по йоге. Каждый вечер ты можешь расслабляться под любимую музыку, делать массаж с помощью валика, размышлять над приятными моментами дня или составлять план на завтра. Такие небольшие шаги могут казаться незначительными, но со временем они окажут позитивное влияние на все, что ты делаешь.



Неважно, начинаешь ли ты следовать новым привычкам с нуля или изменяешь уже существующие ритуалы, главное — убедись в том, что они поддерживают твои цели. Спроси себя: дарят ли эти утренние ритуалы энергию на весь день? Могу ли я расслабиться вечером, не сбившись со своего пути?