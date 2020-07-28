Тренировки

Подтягивания для верхней части тела

От Nike Training

Используй эти варианты подтягиваний для высоких результатов.

Как только освоишь идеальную технику подтягиваний, усложняй задачу. Попробуй эти два варианта подтягиваний от мастер-тренеров Nike Флор Бэкманн и Брайана Нуньеса, чтобы разнообразить эту классическую тренировку.

Да здравствуют подтягивания! Это отличное упражнение: пока ты борешься с силой гравитации, ты прокачиваешь мышцы спины и рук. Однако когда ты освоишь основной вид подтягиваний, тебе откроется целый мир различных вариантов, которые помогут тебе развить разум и тело. Мастер-тренеры Nike Флор Бэкманн и Брайан Нуньес делятся своими любимыми вариантами подтягиваний, которые не только выглядят впечатляюще, но и приносят неизмеримую пользу.

Перед началом тренировки

  1. Потренируйся опускать плечи.
    Чтобы задействовать широчайшие мышцы спины с самого начала, повисни на турнике и попробуй отводить лопатки назад и вниз без помощи рук (тело само будет слегка подтягиваться). Сделай 5–10 повторов, при каждом задерживайся на 2–5 секунд. Выполняй по 1–2 подхода с перерывом в одну минуту в качестве разминки перед подтягиваниями.
  2. Обычные подтягивания
    Это самый базовый вариант. Освоив его, ты сможешь выполнять более сложные подтягивания.

    Встань под турником. Подпрыгни и возьмись за перекладину хватом сверху, кисти чуть шире плеч. Повисни на ней с вытянутыми руками и ногами. Отведи плечи вниз и назад, напряги мышцы спины, кора и ягодиц. Подтянись, пока подбородок не окажется выше перекладины. Локти при этом прижаты к туловищу, а в нижней части спины должен быть естественный прогиб. В процессе выполнения представляй, что притягиваешь перекладину к груди. Медленно вернись в исходное положение, полностью выпрямив руки. Это один повтор.
Подтягивания для укрепления мышц верхней части тела

Два варианта подтягиваний

Эти варианты подтягиваний увеличивают интенсивность, перенося нагрузку на другие мышцы или повышая время нагрузки (длительность работы тех или иных мышц во время упражнения). Они также позволяют подготовиться к упражнениям продвинутого уровня, таким как подтягивания на кольцах или над перекладиной.

Для таких тренировок нужен лишь турник, гимнастическая стенка или любая крепкая горизонтальная перекладина. Когда у тебя получится выполнять 3–5 обычных подтягиваний, соблюдая правильную технику, можно пробовать вариации. Выполняй по 3–5 подходов по столько повторов, сколько получится. Начинай каждый повтор с виса на перекладине, чтобы повысить диапазон движений. По мере прогресса делай больше повторов и подходов, но при этом не забывай всегда проверять правильность техники.

1. Боковые подтягивания

Задействованные мышцы: трапециевидные мышцы, широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, мышцы предплечья и пресса

Подтягивания для укрепления мышц верхней части тела
  1. Встань под турником перпендикулярно к нему. Подпрыгни, чтобы взяться за штангу нейтральным хватом (ладони развернуты друг к другу). Правая рука должна быть ближе к телу, левая чуть впереди, ноги прямые.
  2. Подтянись, держа голову справа от турника, пока перекладина не коснется левого плеча. Опустись в исходную позицию. Это один повтор. Выполни все повторы на одной стороне, затем на другой.

Упрости задачу

Если боковые подтягивания еще слишком сложны, попробуй обычные подтягивания с узким хватом (кисти на ширине плеч). Старайся держаться 10–30 секунд. Это упражнение также задействует бицепсы, помогая укрепить мышцы и выносливость для боковых подтягиваний.

Усложни задачу

Добавь веса, к примеру, утяжеленный жилет или ремень с грузом, или зажми гантель между коленей, скрестив ноги.

2. Подтягивания с подъемом коленей к подбородку

Задействованные мышцы: широчайшие мышцы спины, бицепсы, трицепсы, мышцы предплечья и пресса

Подтягивания для укрепления мышц верхней части тела
  1. Встань под турником. Прыгни, чтобы ухватить перекладину нижним хватом, руки на ширине плеч. Повисни на ней с вытянутыми руками и ногами.
  2. Подтянись, пока подборок не окажется над перекладиной. Задержав позу, подтягивай одно колено к груди под 90 градусов. Опусти и повтори с другой ногой. Это один повтор. Меняй ноги, представляя, что медленно маршируешь. Выполни столько раз, сколько сможешь.

Упрости задачу

Попробуй подтягивать колени. Повисни на перекладине, выпрямив ноги. Напряги широчайшие мышцы спины и мышцы пресса, затем подтяни колени к груди. Это один повтор.

Усложни задачу

Выполняй каждый повтор медленно, чтобы увеличить нагрузку на мышцы, прокачать их и повысить мышечную выносливость. Также можешь поднимать ноги прямо параллельно полу, что даст больше нагрузки на мышцы пресса.

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Подтягивания для укрепления мышц верхней части тела

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Подтягивания для укрепления мышц верхней части тела

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