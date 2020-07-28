Подтягивания для укрепления мышц верхней части тела

Два варианта подтягиваний

Эти варианты подтягиваний увеличивают интенсивность, перенося нагрузку на другие мышцы или повышая время нагрузки (длительность работы тех или иных мышц во время упражнения). Они также позволяют подготовиться к упражнениям продвинутого уровня, таким как подтягивания на кольцах или над перекладиной.



Для таких тренировок нужен лишь турник, гимнастическая стенка или любая крепкая горизонтальная перекладина. Когда у тебя получится выполнять 3–5 обычных подтягиваний, соблюдая правильную технику, можно пробовать вариации. Выполняй по 3–5 подходов по столько повторов, сколько получится. Начинай каждый повтор с виса на перекладине, чтобы повысить диапазон движений. По мере прогресса делай больше повторов и подходов, но при этом не забывай всегда проверять правильность техники.