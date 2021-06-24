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Подкаст Trained: используй силу разума с доктором наук Алией Крам

Узнай, как изменить образы мышления (да, во множественном числе), чтобы получить больше от тренировок, питания и чего угодно другого.

Последнее обновление: June 9, 2021
Клинический психолог Алия Крам о том, как развить позитивное мышление

Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

Твои мысли могут определять твою реальность. Эта идея лежит в основе эффекта плацебо, который несколько лет изучала клинический психолог и доктор наук Алия Крам, будучи главным исследователем Стэнфордской лаборатории связи разума и тела. В этом эпизоде подкаста Trained Алия просит ведущего Райана Флаэрти рассказать, как мы можем применять эффект плацебо во всех сферах жизни, выявив факторы, влияющие на образ мышления. Благодаря ее исследованиям и рекомендациям мы можем научиться менять сценарий, чтобы что угодно — тяжелые тренировки, здоровое питание, неожиданные задачи — было более приятным, и мы могли получать выгоду от стрессовых и неопределенных ситуаций.

Слушать

Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com и он рассмотрит твои предложения.

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