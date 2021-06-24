Клинический психолог Алия Крам о том, как развить позитивное мышление

Советы
Подкаст Trained: используй силу разума с доктором наук Алией Крам
Узнай, как изменить образы мышления (да, во множественном числе), чтобы получить больше от тренировок, питания и чего угодно другого.
Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.
Твои мысли могут определять твою реальность. Эта идея лежит в основе эффекта плацебо, который несколько лет изучала клинический психолог и доктор наук Алия Крам, будучи главным исследователем Стэнфордской лаборатории связи разума и тела. В этом эпизоде подкаста Trained Алия просит ведущего Райана Флаэрти рассказать, как мы можем применять эффект плацебо во всех сферах жизни, выявив факторы, влияющие на образ мышления. Благодаря ее исследованиям и рекомендациям мы можем научиться менять сценарий, чтобы что угодно — тяжелые тренировки, здоровое питание, неожиданные задачи — было более приятным, и мы могли получать выгоду от стрессовых и неопределенных ситуаций.
Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com и он рассмотрит твои предложения.