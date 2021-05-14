Инновации
Готовность к любым дистанциям: беговой протез Nike Sole 2.0 x Össur
Параатлеты и их невероятное умение самостоятельно адаптировать снаряжение под себя вдохновили дизайнеров Nike на создание инновационных средств для бега на протезах. Представляем новую версию.
«Проверка концепции» — это рубрика, в которой мы показываем неожиданные решения для спорта, здоровья и расширения человеческих возможностей.
Представь себе атлета мирового уровня, который сам мастерит для себя снаряжение в гараже при помощи ножниц и клея.
Звучит нелепо, но именно так обстояло дело у паралимпийской триатлонистки Сары Райнертсен. Ей приходилось отрезать подошву у обуви, чтобы приделать ее на свой беговой протез (специальный протез ноги, используемый для занятий спортом) для усиленного сцепления с покрытием.
«Мы можем сделать лучше!» — мгновенно отреагировал Тоби Хэтфилд, опытный инноватор Nike и бывший тренер по легкой атлетике, впервые увидев творение Сары. Так на свет появилась Nike Sole 1.0 — особая система усиления сцепления с быстрой заменой для фирменных беговых протезов Össur. Это революционное решение изменило правила игры для параатлетов со всего света, ведь оно позволяет им за считаные секунды поменять изношенную подошву на новую.
Несмотря на революционность версии 1.0, «мы никогда не создадим полностью идеальный продукт», как сказал Тоби в ролике выше. Это подтверждает, что в инновациях нет предела совершенству. Девять лет спустя новая команда атлетов и изобретателей перехватила эстафету и продвинулась в прогрессе еще дальше.
Из ролика ты узнаешь больше об идее Nike Sole 2.0. А статья ниже расскажет, в каком направлении развивался проект под руководством ведущего дизайнера проекта Джорджа.
Представляем Джорджа, ведущего дизайнера Nike Sole 2.0. (1) Фотографии Nike Sole 1.0 с 2012 года. (2) Ранний прототип новой улучшенной системы фиксации версии 2.0 в действии.
Этап 1: устранение проблем с креплением
Основная идея: начать с эмпатии и целеустремленности
После работы над такими инновационными функциональными решениями, как Nike FlyEase (система, которая позволяет легко надевать и снимать обувь) и Nike Pulse (прочная обувь для медицинских работников), Джордж проникся духом эмпатического дизайна, во главе которого стоит стремление поставить себя на место другого человека, чтобы лучше понимать его нужды.
Для разработчиков Nike Sole 2.0 это означало, что они должны поставить себя на место человека, который пользуется беговыми протезами. Взять хотя бы приспособление Сары — через пару месяцев оно превратится в сбитую колотушку, намертво приклеенную к протезу. Именно поэтому система замены Nike Sole настолько важна, и команда разработчиков была намерена сделать процедуру замены подошвы в версии 2.0 проще, чем в предыдущей версии.
По-прежнему не желая останавливаться на достигнутом, они также решили разработать и другие варианты — ведь никто не хочет иметь лишь одну пару обуви. Наглядный пример: атлеты, которым нужно сменить обычную подошву на беговые шипы. «Беговые протезы стоят дорого, — говорит Джордж. — Большинство параатлетов не могут позволить себе иметь специальный протез только для соревнований». Отсюда и возникает необходимость менять подошву на одном универсальном протезе.
Трудности создания нового механизма крепления подробно описаны в ролике выше, но эта нелегкая победа была для Джорджа лишь началом пути.
(1) Совместная работа паралимпийца-прыгуна в длину Маркуса Рема и Джорджа в штаб-квартире компании Össur в Исландии. (2) Видеозапись тестирования Маркусом прототипов в режиме замедленной съемки. (3) Маркус переделал свой протез таким образом, чтобы передние шипы находились как можно дальше впереди.
Этап 2: изобретатель и атлет
Основная идея: не бойся ошибаться
Успев на ночной рейс до Рейкьявика, Джордж сразу же отправился в штаб-квартиру компании-производителя протезов Össur — давнего партнера программы Nike Sole — с намерением протестировать в деле результаты месяцев проектирования.
Там ему довелось поучаствовать в длительной тренировке паралимпийского прыгуна в длину Маркуса Рема. Уже через несколько минут «план A» отправился в корзину. Просматривая запись бега и прыжков Маркуса в режиме замедленной съемки, разработчики поняли, что первоначальный прототип Джорджа не обеспечивает необходимого контакта с землей.
Чтобы снизить вес обуви, он уменьшил длину подошвы — и, судя по всему, слишком сильно. «Я сразу же увидел, что Маркус приземляется на участок протеза, который находится за зоной усиления сцепления», — вспоминает Джордж. Не теряя самообладания, они вернулись в мастерскую. «Мы начали переделывать прототипы и повторно испытывать их».
Это был лишь один из моментов осознания, которые они пережили за очень результативные выходные. Среди других усовершенствований — удаление пластиковых шпилек, из-за которых прыгуны в длину могут поскользнуться, и перенос шипов к самому переднему краю для направленного усиления сцепления.
(1) Джордж обнаружил, что очень немногим профессиональным атлетам требуется подошва (амортизационная прокладка между протезом и шипованной накладкой) — «протез сам по себе большая пружина». (2) В зависимости от вида спорта разные атлеты используют разные конфигурации шипов. (3) Варианты стандартной шипованной подошвы Джорджа имеют предварительно размеченные канавки для резки, которые позволяют вносить индивидуальные изменения.
Этап 3: суровая критика
Основная идея: преврати неудачи в возможности
В штаб-квартире Össur Джордж тут же начал связываться со многими другими всемирно известными параатлетами, чтобы получить от них отзывы.
И чуть ли не с самого начала пришел в замешательство — на вопрос, стали бы они использовать фирменную систему замены Nike Sole, около дюжины атлетов единогласно ответили «нет».
В отличие от большинства бегунов с инвалидностью, параатлеты, выступающие на высшем уровне, стараются иметь несколько беговых протезов и могут полностью подготовить каждый из них для соревнований. (Обычно это означает приклеивание шипованной подошвы обтекаемой формы непосредственно на протез.)
Такой непредвиденный поворот событий не означал, что всё было напрасно. Джордж вспоминает, что атлеты также «вскоре оценили преимущества системы замены для параатлетов и то, как они сами могли бы воспользоваться ей раньше в своей спортивной карьере, когда у них был только один беговой протез».
Вместо того чтобы обращаться к профессиональным атлетам, для которых этот проект был неактуален, Джордж определил совершенно новую — и очень многообещающую — потенциальную группу пользователей.
«Я думаю о них как о пилотах гоночных автомобилей, — говорит Джордж об этих бегунах-виртуозах и их отношении к своим протезам. — Они постоянно совершенствуют этот двигатель, делают его легче, вносят изменения. Как дизайнер я просто в восторге».
Он также использовал возможность дополнительно усовершенствовать стандартную шипованную подошву таким образом, чтобы ее можно было подстраивать под себя, то есть устанавливать шипы различным образом для прыгунов, спринтеров и т. д.
Геометрия, заложенная в природных пейзажах Исландии, вдохновила нас на разработку шипованной подошвы для системы Sole 2.0, на которой увеличивающиеся рельефные выступы окружают и поддерживают бугорки, куда крепятся шипы, формируя вторичные зубья сцепления на внешнем крае подошвы.
Этап 4: путешествие в поисках вдохновения
Основная идея: форма может привести к функциональности
Проведя насыщенную неделю технических исследований с атлетами и инженерами компании Össur, Джордж решил отвлечься и набраться новых впечатлений.
Он взял напрокат автомобиль и отправился исследовать уникальные достопримечательности Исландии, закончив свое путешествие на водопаде Свартифосс. Это удивительное чудо природы, по его словам, произвело на него самое большое впечатление за время его научно-исследовательской экскурсии.
«Вертикальные базальтовые колонны выглядят как трубы гигантского органа, — вспоминает Джордж. — От создаваемого ими визуального ритма захватывает дух. Они одновременно порождение геометрии и природы».
Это зрелище вдохновило его — не только как привлекательный зрительный образ, но и как источник практичности и утилитарности. Новые впечатления сподвигли Джорджа на создание шипованной подошвы для Sole 2.0 со скошенными выступами, которые имеют плавный переход от меньшего объема к большему — так весь материал оказывается сосредоточен там, где это необходимо.
(1) Каждый бугорок и рельефный выступ на новой дорожной подошве имеет свое назначение. (2) Тогда в штаб-квартире Nike в Орегоне в распоряжении Джорджа было меньше добровольцев для испытания подошвы в деле, но кто справится с этим лучше Сары, которая изначально вдохновила команду на этот проект?
Этап 5: последние штрихи
Основная идея: нет предела совершенству — что будет дальше?
Когда шипованная подошва была доработана, Джордж стал думать о проекте подошвы для дороги. Эта идея пришла ему в голову, когда он впервые увидел подошву Nike Sole 1.0 в действии: у детей, которые веселились от души во время мероприятия, организованного Фондом помощи атлетам с инвалидностью (CAF) несколько лет назад.
«Я видел, как юные параатлеты бегали по траве и по дороге, играли в баскетбол и занимались другими видами спорта, — вспоминает он. — Меня вдохновило то, как сочетание протеза Össur и подошвы Nike Sole раскрепостило этих ребят, которые были полны энергии и оптимизма и обучались приемам в клиниках CAF, чтобы двигаться лучше».
По словам Джорджа, он «собрал лучшие элементы сцепления из баскетбольной и беговой обуви — зигзагообразный рисунок подошвы и выступы на протекторе, — чтобы создать идеальную гибридную модель». Она смогла бы дать каждому атлету на земле возможность пользоваться универсальной моделью для различных видов спорта и для различных поверхностей.
Процесс создания готовой гибридной модели можно проследить выше — ты увидишь весь путь от первого наброска до готового продукта. Но, как любой хороший изобретатель, Джордж уже думает о будущих улучшениях, среди которых полный набор вариантов сцепления для каждого вида спорта.
«Возможно, мы создадим еще более функциональную модель для бега по пересеченной местности, — размышляет он. — И, может быть, одну исключительно для баскетбола, чтобы в комплекте было четыре разных взаимозаменяемых подошвы».
Или, возможно, еще больше. Когда речь заходит об инновациях для параатлетов, будущее предстает полем бесконечных открытий. Как говорит Джордж, «есть ли пределы возможностям?». Однако он уверен в одном — он сделает всё возможное, чтобы это узнать.
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Видео: Азса Уэст
Текст: Бринкли Фокс