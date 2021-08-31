Инновации
Над облаками: площадки на крышах Гонконга
Как инновационный дизайн объединяет поколения, расширяет возможности сообществ и помогает сделать спорт более инклюзивным.
«Проверка концепции» — это рубрика, в которой мы показываем неожиданные решения для спорта, здоровья и расширения человеческих возможностей.
В школе Мелоди Сиу столкнулась с дилеммой. Она любила науку так же сильно, как искусство, но, в конечном итоге, она выбрала и то, и другое. «Это было естественным выбором, я представляла себе будущее, в котором обе эти дисциплины будут одним целым, нечто вроде архитектуры», — рассказывает Мелоди о своем профессиональном выборе.
Как старший дизайнер-архитектор в студии One Bite в Гонконге Мелоди ежедневно работает на стыке искусства и науки. В один день на ее столе могут оказаться любые общественные проекты: от тихих чайных заведений до оживленных вестибюлей отелей и баскетбольных площадок на крышах жилых домов.
Каждое задание имеет уникальный набор условий и свойств. Запустив свой первый проект по реновации спортивных площадок, Мелоди и ее команда не переставали учиться по ходу дела. После успешного завершения четырех таких проектов они выделили несколько основных правил, касающихся функциональности. Можно считать это кратким руководством для дизайнера спортивных площадок:
- Делай на века. Когда речь заходит об общественных пространствах, эстетика не имеет большого смысла, если сооружение недостаточно прочное и надежное. «Важно подобрать краски, которые не будут быстро облетать и пачкаться», — говорит Мелоди.
- Эффективно используй ограниченное пространство. Баскетбол настолько популярен в Гонконге, что игроки могут ждать целый час, пока появится возможность поиграть. Чем больше площадок будет на объекте, тем меньше очередей.
- Привлекай местные сообщества. Важно проектировать спортивные площадки в соответствии со всеми требованиями. Поскольку Мелоди и команда не являются экспертами по баскетболу, к участию в этих проектах они привлекали партнеров.
- Не жди идеальных условий. Модернизация существующей структуры — это совершенно другая задача, нежели строительство с нуля. Здесь особенно важны творческий подход к решению проблем и принятие существующих ограничений.
Посмотри видео выше, чтобы узнать, как дизайнеры, атлеты и любители баскетбола вместе восстанавливают общественные площадки по всему Гонконгу. Ниже ты найдешь обзор последних проектов, благодаря которым появились другие отличные локации для игры в баскетбол.
Площадка «Кай Ип» — сила сотрудничества
На площадке и за ее пределами — сила в единстве. Первый проект реновации был реализован Мелоди и ее командой One Bite вместе с другими дизайнерами из SLAB, сообщества любителей баскетбола в Гонконге. Вместе они эффективно распределили задачи и блестяще с ними справились. Тон задавала группа SLAB, используя визуальные графические и цветовые решения, вдохновленные атмосферой ночного города. Они разработали дизайн главной площадки, а ребята из One Bite перенесли эту визуальную схему на открытую игровую площадку, а еще взяли на себя решение практических задач. Например, они отремонтировали навес, благодаря чему атлеты получили возможность играть в сезон дождей. В результате получилось функциональное произведение искусства, которое в целом оказалось намного больше, чем просто сумма его частей.
Площадка «Цин И» — гордость района
«Обычно площадки в Гонконге — это унылые красно-зеленые сооружения», — говорит Мелоди. В подавляющем большинстве общественных мест объекты красят в стандартные цвета. На их фоне яркие и сочные краски «Цин И» производят еще более сильный эффект. Несмотря на относительно простой косметический ремонт, активистам удалось передать свою идею языком местного дизайна: формы сооружения перекликаются с топографией острова Цин И, а палитра вдохновлена окрасом знаменитой местной рыбы. «Я надеюсь, что жители увидят в этом свою идентичность, почувствуют себя хозяевами этого места и даже будут гордиться своим районом», — говорит Мелоди. Новая площадка хорошо видна из окон квартир по всему району.
Площадка «Сиу Хэй» — укрепление связей
Когда команда One Bite впервые осматривала это пространство, она обнаружила, что разноуровневый объект не только обветшал, но и сильно устарел морально: верхние и нижние площадки были разделены барьерами. Первым делом была проведена функциональная трансформация: теперь зрители смогут свободно перемещаться на трибунах. Далее дизайнеры сосредоточились на том, чтобы сделать объект многофункциональным и удовлетворяющим потребности разных поколений. Поскольку площадка находится над домами, в которых живут люди разного возраста и различных интересов, команда постаралась максимально использовать пространство. Они добавили пешеходную дорожку, шины, по которым можно лазать, баскетбольные площадки и даже сетку для «игр во что угодно», которая способствует развитию творческого мышления у детей. Вместе с местной лигой, Ассоциацией игровых площадок Гонконга, Мелоди и команда проверили разметку площадок на соответствие стандартам.
Площадка «Мин Так» — развитие спорта для девочек
Пробиться на игровое поле на переполненных баскетбольных площадках Гонконга — непростая задача для всех, но особенно это чувствуется, если игроки не мужского пола — их не всегда встречают приветливо и не всегда воспринимают всерьез. Сотрудничая с местными сообществами, команда One Bite стремится создать инклюзивное пространство для атлетов любого пола, где каждый сможет почувствовать себя как дома. «Важная тема — приоритет для девочек», — говорит Мелоди о творческой стратегии, которую ее команда использовала на площадке «Мин Так». «Мы хотим создать безопасное место для всех атлетов, особенно девочек, чтобы каждый мог наслаждаться спортом». Эти устремления нашли отражение в новом дизайне, в том числе в цветовых переходах, которые символизируют небинарный спектр гендерной идентичности. Заметная графика с буквой W на одной из двух площадок показывает, что приоритет здесь имеют женщины.
Начнем игру? На момент написания этой статьи общественные площадки периодически закрываются в связи с пандемией. Как только площадки откроют, можно будет насладиться игрой, а пока предлагаем полюбоваться видом четырех площадок Гонконга с высоты птичьего полета.
Новости! Недавно компания Nike совместно с местными организациями восстановила еще одну площадку в Гонконге. Дизайн новой арены просто бомба! Для создания площадки было использовано 20 000 пар старых кроссовок, утилизованных в рамках программы Nike Grind. Узнай больше о площадке «Шек Лей Грайнд» в новостях Nike.
Видео: Азса Уэст
Текст: Бринкли Фокс