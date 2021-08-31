Над облаками: площадки на крышах Гонконга

В школе Мелоди Сиу столкнулась с дилеммой. Она любила науку так же сильно, как искусство, но, в конечном итоге, она выбрала и то, и другое. «Это было естественным выбором, я представляла себе будущее, в котором обе эти дисциплины будут одним целым, нечто вроде архитектуры», — рассказывает Мелоди о своем профессиональном выборе.



Как старший дизайнер-архитектор в студии One Bite в Гонконге Мелоди ежедневно работает на стыке искусства и науки. В один день на ее столе могут оказаться любые общественные проекты: от тихих чайных заведений до оживленных вестибюлей отелей и баскетбольных площадок на крышах жилых домов.



Каждое задание имеет уникальный набор условий и свойств. Запустив свой первый проект по реновации спортивных площадок, Мелоди и ее команда не переставали учиться по ходу дела. После успешного завершения четырех таких проектов они выделили несколько основных правил, касающихся функциональности. Можно считать это кратким руководством для дизайнера спортивных площадок:



Делай на века. Когда речь заходит об общественных пространствах, эстетика не имеет большого смысла, если сооружение недостаточно прочное и надежное. «Важно подобрать краски, которые не будут быстро облетать и пачкаться», — говорит Мелоди.





Когда речь заходит об общественных пространствах, эстетика не имеет большого смысла, если сооружение недостаточно прочное и надежное. «Важно подобрать краски, которые не будут быстро облетать и пачкаться», — говорит Мелоди. Эффективно используй ограниченное пространство. Баскетбол настолько популярен в Гонконге, что игроки могут ждать целый час, пока появится возможность поиграть. Чем больше площадок будет на объекте, тем меньше очередей.





Баскетбол настолько популярен в Гонконге, что игроки могут ждать целый час, пока появится возможность поиграть. Чем больше площадок будет на объекте, тем меньше очередей. Привлекай местные сообщества. Важно проектировать спортивные площадки в соответствии со всеми требованиями. Поскольку Мелоди и команда не являются экспертами по баскетболу, к участию в этих проектах они привлекали партнеров.





Важно проектировать спортивные площадки в соответствии со всеми требованиями. Поскольку Мелоди и команда не являются экспертами по баскетболу, к участию в этих проектах они привлекали партнеров. Не жди идеальных условий. Модернизация существующей структуры — это совершенно другая задача, нежели строительство с нуля. Здесь особенно важны творческий подход к решению проблем и принятие существующих ограничений.



Посмотри видео выше, чтобы узнать, как дизайнеры, атлеты и любители баскетбола вместе восстанавливают общественные площадки по всему Гонконгу. Ниже ты найдешь обзор последних проектов, благодаря которым появились другие отличные локации для игры в баскетбол.