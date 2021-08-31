Почему стоит использовать элементы движений животных в тренировках

Собака, которая ходит на задних лапах, вызывает умиление и разлетается на мемы в социальных сетях. А если взрослый человек встает на четвереньки? Возможно, это выглядит не так мило, но зато дает массу преимуществ. И мы сейчас тебе о них расскажем.

Тренировка с элементами движений, напоминающими то, как передвигаются маленькие дети и животные, называется «тренировкой с опорой на четыре точки» (quadrupedal movement training, QMT). И эти движения стары как мир. К такой технике относится не только ползание, но и такие упражнения, как «планка в позе медведя», «прогулка краба», «гусеница» и «жалящий скорпион» (все их можно найти на YouTube). Тебе знакома поза собаки мордой вниз или прыжки по-лягушачьи? Эти движения также относятся к QMT. (Обрати внимание, что в названии каждого упражнения упоминается животное. Это не случайно.)

Все эти упражнения выполняются на четвереньках. Очевидно, что в обычной жизни мы не часто так двигаемся. И хотя это может выглядеть забавно и, возможно, ты будешь чувствовать себя глупо, такой тренинг дает серьезные преимущества. Мы о них расскажем.