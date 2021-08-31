Почему стоит использовать элементы движений животных в тренировках

Советы
Тренировки из мира животных
Ползать полезно не только детям и нашим четвероногим друзьям. Такие упражнения помогают лучше двигаться даже на двух ногах.
Собака, которая ходит на задних лапах, вызывает умиление и разлетается на мемы в социальных сетях. А если взрослый человек встает на четвереньки? Возможно, это выглядит не так мило, но зато дает массу преимуществ. И мы сейчас тебе о них расскажем.
Тренировка с элементами движений, напоминающими то, как передвигаются маленькие дети и животные, называется «тренировкой с опорой на четыре точки» (quadrupedal movement training, QMT). И эти движения стары как мир. К такой технике относится не только ползание, но и такие упражнения, как «планка в позе медведя», «прогулка краба», «гусеница» и «жалящий скорпион» (все их можно найти на YouTube). Тебе знакома поза собаки мордой вниз или прыжки по-лягушачьи? Эти движения также относятся к QMT. (Обрати внимание, что в названии каждого упражнения упоминается животное. Это не случайно.)
Все эти упражнения выполняются на четвереньках. Очевидно, что в обычной жизни мы не часто так двигаемся. И хотя это может выглядеть забавно и, возможно, ты будешь чувствовать себя глупо, такой тренинг дает серьезные преимущества. Мы о них расскажем.
Развитие подвижности
«Если ты двигаешься из стороны в сторону в глубоком приседе, совершая прыжки обезьяны, или высоко поднимаешь бедра при растяжке из позы краба, то, как правило, ты увеличиваешь силу путем развития подвижности суставов», — говорит Джеффри Бакстон, старший преподаватель на кафедре физической культуры колледжа Гроув-Сити в Пенсильвании. Он обнаружил, что люди, которые дважды в неделю по часу занимались в технике QMT на протяжении восьми недель, значительно улучшили подвижность плечевых и бедренных суставов, а также технику приседаний и выпадов. (Это очень важный момент, если ты собираешься работать с серьезными весами.)
Для справки: подвижность отличается от гибкости, которая является пассивной способностью мышц растягиваться (т. е. насколько высоко твой тренер сможет поднять твою полностью расслабленную ногу, растягивая мышцы задней поверхности бедра). «Подвижность — это сила и контроль, которые необходимы для активного движения конечностями в диапазоне суставов», — говорит Джеффри. В данном примере это высота, на которую ты можешь поднять ногу самостоятельно в любом нужном направлении.
Выполняя упражнения с элементами движений животных, ты увеличиваешь силу путем развития подвижности суставов.
Джеффри Бакстон,
старший преподаватель
Почему это важно? «Если между гибкостью и подвижностью существует большая разница, велика вероятность получения травмы», — говорит Джеффри. Тебе просто не хватит нейромышечного контроля. Например, твое тело может быть достаточно гибким, чтобы опуститься в присед, но если тазобедренные суставы недостаточно подвижны, ты будешь сводить колени, что может привести к чрезмерному давлению на мягкие ткани, которые защищают хрупкие коленные суставы.
«Тренировка с элементами движений животных поможет решить эту проблему, — говорит Джеффри. — Если один час два раза в неделю — это для тебя много (и это действительно так), добавь элементы QMT в 10-минутную динамическую разминку».
Сильный кор
Мы все знаем, что тренированный кор помогает выполнять любые задачи — бегать, ездить на велосипеде, носить тяжелые сумки с продуктами — что угодно, где требуется сила и стабилизация.
«Но если тебе уже надоели все простые планки, упражнения с элементами движений животных отлично проработают мелкие мышцы, на которые обычно приходится недостаточная нагрузка», — говорит тренер Nike Кирсти Годсо. Она использует такие движения в своих тренировках ВИИТ. Джеффри объясняет, что когда из положения на четвереньках ты, например, одновременно поднимаешь правую руку и левую ногу, чтобы двигаться вперед как краб или медленно повернуться в присед, работают стабилизирующие мышцы кора. Именно эти мышцы удерживают наше тело в вертикальном положении.
«Изометрические стойки в технике QMT, в которых ты на некоторое время замираешь в определенном положении, также являются отличным инструментом для укрепления мышц кора», — говорит Кирсти. Одно из ее любимых положений — «медведь». Нужно встать на четвереньки и оторвать колени от пола. Исследования показывают, что в этом движении задействована прямая мышца живота (всеми любимые кубики пресса), внешние косые мышцы и мышцы поясницы. Все эти мышцы защищают позвоночник при выполнении. «Старайся задержаться каждый раз не менее чем на 30 секунд», — говорит Кирсти.
Больше осознанности
По данным 4-недельного исследования, опубликованного в журнале Human Movement Science, выполнение упражнений на четвереньках в течение 60 минут трижды в неделю повышает когнитивную гибкость, то есть способность реагировать на изменения среды и решать проблемы.
В ходе этого исследования также было обнаружено, что техника QMT улучшает так называемую позиционную память суставов. «В отличие от традиционных тренировок с весами, упражнения с элементами движений животных обычно вызывают трудности на нервно-мышечном уровне», — говорит Кирсти. Чтобы сделать всё правильно, нужна максимальная концентрация. Это требует дополнительных умственных усилий, ведь развитие осознанности в отношении тела поможет тебе прогрессировать при выполнении приседаний со штангой на груди, отжиманий и т. д. Кроме того, ты сможешь улучшить технику выполнения и эффективно двигаться в течение более длительного времени (а это важнейший фактор предотвращения травм).
Больше удовольствия
«Я люблю упражнения с элементами движений животных, потому что это весело и не так-то просто. Такие упражнения напоминают о самых первых движениях, освоенных нами в детстве», — говорит Кирсти. Она очень любит сочетать эти движения с традиционными берпи. Например, фирменное упражнение Кирсти «жгучее берпи» (ты можешь найти его в профиле Кирсти в Instagram) — это версия «лягушки», когда ты в прыжке выносишь ноги за руки и какое-то время удерживаешь их в воздухе, после чего в середине движения опускаешься и подпрыгиваешь.
«Творческий подход помогает любое упражнение превратить в игру, и ты даже не заметишь, как трудно тебе было его выполнять», — говорит Кирсти. (Давай будем честны, никто не любит берпи.) По крайней мере, QMT может побудить тебя исследовать что-то новое, а новое — это всегда интересно, верно?
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- Всегда, всегда, всегда уделяй внимание запястьям. «Во многих упражнениях с элементами движений животных запястья должны быть выпрямлены (ладонь лежит на полу, рука согнута к предплечью)», — говорит Джеффри. У многих из нас, кто проводит много времени за компьютером, такое положение может вызывать болезненные ощущения. «Постоянно согнутое положение запястий приводит к напряжению в предплечьях», — говорит Кирсти. Это затрудняет разгибание запястья и вызывает дискомфорт при выполнении упражнений. Кирсти предлагает следующее упражнение на развитие подвижности запястий. Встань на четвереньки, кончики пальцев направлены вперед. Осторожно переступая пальцами, сделай руками 10 шагов влево вокруг себя, затем в противоположном направлении. «Даже если твои запястья достаточно гибкие, не выполняй это упражнение более двух раз подряд, чтобы не навредить себе в дальнейшем», — предупреждает Кирсти.
- Найди нейтральное положение, а затем начинай двигаться. «Если не указано иное, при начале движения на четвереньках спина должна быть ровной, а запястья должны находиться прямо под плечами, — говорит Джеффри. — В такое положение нужно возвращаться после каждого повторения». Например, перед тем как перейти в положение «зверя перед прыжком» (это как поза ребенка, но колени оторваны от пола), прими положение «медведь» или как называет его Джеффри «неподвижный зверь». Обязательно проверь правильность положения тела. Подкорректируй, если нужно. После этого, перенося вес на пятки, ты сможешь легко найти оптимальное положение тела. При выполнении этого упражнения может появиться боль в суставах. «Скорее всего, это признак того, что ты недостаточно сильно напрягаешь мышцы», — говорит Кирсти. Например, если при выполнении упражнения «медвежий шаг» у тебя болят запястья, тяни пресс к центру, напрягай трицепсы, развернув локти вперед, и отталкивайся от пола. Это снимет чрезмерную нагрузку с запястий и, по словам Кирсти, поможет снизить давление на них. (Кроме того, ты бонусом получишь сильный кор и мышцы рук.) Конечно, если после корректировки положения неприятные ощущения не проходят, лучше прекратить и перейти к другому упражнению.
- Не спеши. «По мере отработки упражнений ты научишься слушать свое тело», — уверяет Кирсти. Для многих людей больше всего трудностей в таких упражнениях вызывает напряжение в бедрах и мышцах задней поверхности бедра. Если у тебя так же, не прикладывай чрезмерных усилий. «Растяжка — вот что тебе поможет, — говорит Кирсти. — Когда ты овладеешь похожими движениями с помощью других техник, таких как йога, твое тело начнет раскрываться». Для подготовки тела к таким упражнениям Кирсти любит выполнять круги бедрами и растяжку «четверка». Это повышает мобильность суставов и помогает им раскрыться. Она говорит, что даже если ты чувствуешь себя комфортно во время движения, помни: важно сконцентрироваться на координации и устойчивости. Ускоряйся только после того, как будешь чувствовать себя уверенно... как зверь на охоте.
Эти упражнения можно найти в тренировках ВИИТ Кирсти в NTC. Или выбери тренировку низкой интенсивности от тренера Nike Брандена Коллинсворта. Кроме того, возможно, в спортзале неподалеку проходят занятия, в которых в названиях упражнений используются слова «животные» или «игра». И, конечно, всегда есть Интернет. Главное, используй инструкции от сертифицированного тренера или врача. А наши советы помогут тебе стать настоящим зверем не только на четвереньках, но и на любой тренировке.
Текст: Адель Джексон-Гибсон
Иллюстрации: Джон Краузе
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