Зарядись энергией музыки

Как настроиться на тренировку с помощью музыки.

Музыка — это мощный мотиватор, иногда она волшебным образом помогает переключиться с показателя «0%» на режим «100%». В этой статье мастер-тренер Nike Кирсти Годсо делится своими советами о том, как и где найти лучшие треки для мотивации.



Спорт и музыка давно идут рука об руку, поэтому неудивительно, что любимые энергичные песни помогают во время тренировок.



Но мне нравится слушать музыку и перед тренировкой, чтобы настроиться. Если у меня плохое настроение, я устала или просто не хочу заниматься, несколько минут прослушивания музыки могут полностью изменить мой день.



Я ставлю олдскульный хип-хоп, и вдруг плохое настроение и вялость испаряются. Теперь я готова на все сто.