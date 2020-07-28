Движение

Настройся с помощью энергичного плейлиста

От Кирсти Годсо

От Кирсти Годсо

Зарядись энергией музыки

Как настроиться на тренировку с помощью музыки.

Музыка — это мощный мотиватор, иногда она волшебным образом помогает переключиться с показателя «0%» на режим «100%». В этой статье мастер-тренер Nike Кирсти Годсо делится своими советами о том, как и где найти лучшие треки для мотивации.

Спорт и музыка давно идут рука об руку, поэтому неудивительно, что любимые энергичные песни помогают во время тренировок.

Но мне нравится слушать музыку и перед тренировкой, чтобы настроиться. Если у меня плохое настроение, я устала или просто не хочу заниматься, несколько минут прослушивания музыки могут полностью изменить мой день.

Я ставлю олдскульный хип-хоп, и вдруг плохое настроение и вялость испаряются. Теперь я готова на все сто.

Зарядись энергией музыки

Как настроиться на тренировку с помощью музыки.

Музыка — это мощный мотиватор, иногда она волшебным образом помогает переключиться с показателя «0%» на режим «100%». В этой статье мастер-тренер Nike Кирсти Годсо делится своими советами о том, как и где найти лучшие треки для мотивации.

Спорт и музыка давно идут рука об руку, поэтому неудивительно, что любимые энергичные песни помогают во время тренировок.

Но мне нравится слушать музыку и перед тренировкой, чтобы настроиться. Если у меня плохое настроение, я устала или просто не хочу заниматься, несколько минут прослушивания музыки могут полностью изменить мой день.

Я ставлю олдскульный хип-хоп, и вдруг плохое настроение и вялость испаряются. Теперь я готова на все сто.

Зарядись энергией музыки

Я постоянно слежу за новыми релизами, а также дружу с диджеями, которые держат меня в курсе новинок. Возможно, именно поэтому, когда я выкладываю видео в социальных сетях, где занимаюсь спортом, в половине комментариев меня спрашивают о песне!

Заряжать энергией и мотивировать людей двигаться — моя работа, и бодрящая музыка дает мне силы.

Зарядись энергией музыки

Я постоянно слежу за новыми релизами, а также дружу с диджеями, которые держат меня в курсе новинок. Возможно, именно поэтому, когда я выкладываю видео в социальных сетях, где занимаюсь спортом, в половине комментариев меня спрашивают о песне!

Заряжать энергией и мотивировать людей двигаться — моя работа, и бодрящая музыка дает мне силы.

Зарядись энергией музыки

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

Загрузить
Зарядись энергией музыки

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

Загрузить