Зарядись энергией музыки

От Кирсти Годсо
От Кирсти Годсо
Как настроиться на тренировку с помощью музыки.
Музыка — это мощный мотиватор, иногда она волшебным образом помогает переключиться с показателя «0%» на режим «100%». В этой статье мастер-тренер Nike Кирсти Годсо делится своими советами о том, как и где найти лучшие треки для мотивации.
Спорт и музыка давно идут рука об руку, поэтому неудивительно, что любимые энергичные песни помогают во время тренировок.
Но мне нравится слушать музыку и перед тренировкой, чтобы настроиться. Если у меня плохое настроение, я устала или просто не хочу заниматься, несколько минут прослушивания музыки могут полностью изменить мой день.
Я ставлю олдскульный хип-хоп, и вдруг плохое настроение и вялость испаряются. Теперь я готова на все сто.
Как настроиться на тренировку с помощью музыки.
Музыка — это мощный мотиватор, иногда она волшебным образом помогает переключиться с показателя «0%» на режим «100%». В этой статье мастер-тренер Nike Кирсти Годсо делится своими советами о том, как и где найти лучшие треки для мотивации.
Спорт и музыка давно идут рука об руку, поэтому неудивительно, что любимые энергичные песни помогают во время тренировок.
Но мне нравится слушать музыку и перед тренировкой, чтобы настроиться. Если у меня плохое настроение, я устала или просто не хочу заниматься, несколько минут прослушивания музыки могут полностью изменить мой день.
Я ставлю олдскульный хип-хоп, и вдруг плохое настроение и вялость испаряются. Теперь я готова на все сто.
Я постоянно слежу за новыми релизами, а также дружу с диджеями, которые держат меня в курсе новинок. Возможно, именно поэтому, когда я выкладываю видео в социальных сетях, где занимаюсь спортом, в половине комментариев меня спрашивают о песне!
Заряжать энергией и мотивировать людей двигаться — моя работа, и бодрящая музыка дает мне силы.
Я постоянно слежу за новыми релизами, а также дружу с диджеями, которые держат меня в курсе новинок. Возможно, именно поэтому, когда я выкладываю видео в социальных сетях, где занимаюсь спортом, в половине комментариев меня спрашивают о песне!
Заряжать энергией и мотивировать людей двигаться — моя работа, и бодрящая музыка дает мне силы.