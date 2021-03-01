1. Намечай еженедельный план тренировок.



«Планирование дней интенсивных тренировок и дней восстановления не только дает тебе полноценное право расслабиться в определенные дни, но и помогает увидеть всю прелесть такого подхода, — говорит Сью. — Ты сможешь взглянуть на свое расписание на неделю и понять: „В среду у меня восстановительная пробежка, потому что во вторник мне предстоит выложиться на полную на спринте. И у меня останутся силы для силовой тренировки в четверг“». Дополнительный бонус — более четкий контроль нагрузок.

Вот универсальное расписание, которое рекомендует Сью:



· Понедельник: высокая нагрузка

· Вторник: снова высокая нагрузка

· Среда: день регенерации*

· Четверг: снова упорная работа

· Пятница: последняя тяжелая тренировка недели

· Суббота: день обновления*

· Воскресенье: ходьба пешком, езда на велосипеде или приятное времяпрепровождения (с соблюдением социальной дистанции и мер безопасности) с другом или членом семьи. «В этот день рекомендуется просто заняться какой-то активностью для поддержания здорового образа жизни», — говорит Сью. Это отличный способ обнулиться перед началом новой недели.

*Если твое тело болит после тяжелой тренировки, то ее облегченная версия в день регенерации поможет быстрее восстановиться. Это снижает усталость проработанных мышц и позволяет им быстрее отдохнуть, чем если выполнить тренировку на другие мышцы или вообще не тренироваться, согласно исследованию, опубликованному в PLOS One.



2. Проверяй свою статистику, чтобы скорректировать тренировки.



«Нагрузка в дни регенерации должна быть достаточно низкой, чтобы восстановиться и зарядиться, но не настолько, чтобы совсем не напрягаться. Вот как легко найти золотую середину: если ты носишь пульсометр (умные часы тоже считаются), следи за тем, чтобы твой пульс составлял 50–60% от твоего максимального показателя. Если ты занимаешься без гаджетов, то представь шкалу усилий от 1 до 10, где 1 — это лежание на диване, а 10 — это лежание на полу в полном изнеможении, и придерживайся уровня в 4–5 единиц», — советует Сью.



Во время тренировки корректируй степень нагрузки. «Первые 10–15 минут подскажут твоему телу, что делать», — говорит Ромэйн. Следи за своими физическими ощущениями. Боль, сбитое дыхание или незатихающий внутренний голос, говорящий: «Чертова тренировка», означают, что нужно сбавить обороты. С другой стороны, если ты почти не ощущаешь нагрузки, то можешь слегка поднажать.



3. Создай особое настроение.



«Легкие нагрузки должны сопровождаться особенным настроем, который отличается от состояния в „тяжелые” дни», — говорит Сью. Можно начать с плейлиста. «Музыка — отличный способ замедлиться, например подбери песни с ритмом в 100 ударов в минуту. Ты будешь двигаться в ритме музыки, которую слушаешь», — советует Сью.

«Ты также можешь одеться по случаю. Исследования показывают, что в зависимости от твоей одежды в мозг подаются разные сигналы относительно того, что чувствовать и как себя вести. (Например, пять исследований, опубликованных в журнале Social Psychological and Personality Science, показали, что официальная одежда заставляет людей чувствовать себя более властными и уверенными.) Дай своему мозгу сигнал замедлиться, сменив беговую майку на удобную футболку, а кроссовки для высокоинтенсивных тренировок на более мягкие повседневные. А лучше позанимайся босиком (если речь не идет о беге) — это улучшает чувство равновесия и положения тела в пространстве», — советует Сью.

«Наконец, попробуй провести день регенерации в умиротворенном окружении, — говорит Ромэйн. — Намного проще бежать с умеренной скоростью по тихой живописной тропе, чем по трассе, где только вчера у тебя была отработка спринта».