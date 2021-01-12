Познакомься с парижским кинорежиссером и игроком в уличный баскетбол Ламином Конте

Ты давно занимаешься баскетболом?

Раньше я играл только в футбол. Несмотря на то что в средней школе почти все мои друзья играли в баскетбол, я всегда предпочитал футбол, потому что думал, что баскетбол — только для высоких, а я был очень небольшого роста. Я пришел в баскетбол только в 14 лет и больше не уходил. Я поздно начал играть, и у меня не сразу начало получаться. Я не только позже всех присоединился к команде, но и очень долго там осваивался. До 16 лет я не мог найти тренера, который бы за меня взялся. Бывший профессиональный баскетболист и наставник местной команды Мохаммед взял меня под свое крыло. Это было непросто, учитывая мой возраст и отсутствие навыков. Наверное, он разглядел мое рвение и мотивацию. То лето изменило мою жизнь. Я стал играть достаточно хорошо, чтобы поехать в США и сыграть там в летних лагерях и поучаствовать в матчах Любительского спортивного союза США.