Познакомься с парижским кинорежиссером и игроком в уличный баскетбол Ламином Конте

Представляем Мистера Пэриса (Mister Pvris) — игрока высокого полета, знающего толк в зрелищах, который документирует события баскетбольной сцены своего города.
Баскетбол — это международный вид спорта, а у стритбола в каждом городе свои правила. В Париже особый энергичный стиль игры, и именно его 23-летний режиссер Ламин Контэ, известный как Мистер Пэрис, стремится продемонстрировать. Ламин документирует самые откровенные и живые моменты на баскетбольных площадках города, с трибун и играя на поле. Он запечатляет звук, энергию и парижский стиль игры, показывая жизнь уличного баскетбола без прикрас.
На скамейке возле площадки Stalingrad в 19-м округе Ламин отдыхает в перерыве между матчами. Наш разговор регулярно прерывается игроками и прохожими, которые подходят с ним поздороваться. Затем он снова идет на площадку. Начинается новая игра.
Ты давно занимаешься баскетболом?
Раньше я играл только в футбол. Несмотря на то что в средней школе почти все мои друзья играли в баскетбол, я всегда предпочитал футбол, потому что думал, что баскетбол — только для высоких, а я был очень небольшого роста. Я пришел в баскетбол только в 14 лет и больше не уходил. Я поздно начал играть, и у меня не сразу начало получаться. Я не только позже всех присоединился к команде, но и очень долго там осваивался. До 16 лет я не мог найти тренера, который бы за меня взялся. Бывший профессиональный баскетболист и наставник местной команды Мохаммед взял меня под свое крыло. Это было непросто, учитывая мой возраст и отсутствие навыков. Наверное, он разглядел мое рвение и мотивацию. То лето изменило мою жизнь. Я стал играть достаточно хорошо, чтобы поехать в США и сыграть там в летних лагерях и поучаствовать в матчах Любительского спортивного союза США.
Расскажи о своем стиле игры.
Я больше играю в нападении. Броски со средней дистанции, трехочковые, проход к кольцу — я люблю делать всё. Я не фанат игры в защите. Я полностью сосредоточен на игре.
Как ты начал снимать?
Я хотел запечатлеть соревновательный дух баскетбола на площадках Парижа. Всё началось с того, что я выложил видео, где делаю данк и ругаюсь с противником, пока бегу обратно к центру площадки. Видео стало мегапопулярным в Twitter, и моя задумка моментально воплотилась в жизнь. Я не сидел в социальных сетях, и мне пришлось придумать логотип, название и добавить контент за считанные дни. Я решил, что если игроки будут с микрофонами, игра будет более захватывающей. Сейчас я стараюсь выкладываться по максимуму, но, что более важно, я хочу снимать игру с таким же энтузиазмом, с которым играю. Я передаю ту энергию на площадке, и много ругаюсь со скамьи запасных. Главное, чему я научился, играя в баскетбол в США, это то, что зрителю всегда должно быть интересно.
«Всё началось с того, что я выложил видео, где делаю данк и ругаюсь с противником, пока бегу обратно к центру площадки».
Расскажи о турнире по стритболу Quai 54, который ежегодно проводится в Париже.
Респект Хамадуну Сидибэ, за то что создал лучший уличный турнир в мире. Quai 54 — это гордость для любого парижского баскетболиста. Это очень высокий уровень, непередаваемая атмосфера, и все о нем наслышаны. Я знаю организаторов, и Хамадун — классный парень, даже если он считает, что у меня обе руки левые. Он просто большой болтун. Однажды я приму участие в этом турнире. Он воплощает парижский дух игры. Это мощная энергия, захватывающая игра и прекрасные зрители.